Eduardo y Elina Costantini, a puro glamour en Madrid: galas, museos y paseos con su hija

Eduardo Costantini y su esposa Elina posaron frente al Guernica, el cuadro que pintó Pablo Picasso en 1937 (Instagram)

Eduardo Costantini y Elina Costantini están disfrutando de unos días de gala, arte y vida familiar en Madrid, y comparten cada instante de su escapada en redes sociales junto a su hija Kahlo Milagro. La pareja alterna entre eventos de alta sociedad, recorridos culturales y momentos personales llenos de ternura, siempre acompañados por un despliegue de glamour y sofisticación en cada look.

En una de las noches de gala más importantes, Elina deslumbró en el Palacio Real de Madrid con un vestido negro de largo midi, breteles finos y falda con volumen, acompañado por sandalias de tacón y aros de brillantes. El maquillaje de tonos naturales y labios en rojo suave sumó un toque de elegancia, que completó con un peinado de ondas al costado. Eduardo acompañó la ocasión con un look de impecable sobriedad: traje negro, camisa al tono y zapatillas urbanas, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Sobre esa postal, Eduardo escribió: “En el Palacio Real de Madrid, disfrutando con Elina, mi esposa, el amor de mi vida”.

Elina también compartió una imagen de ambos bailando en uno de los salones del hotel, celebrando el momento: “Bailando con mi rey. Explícame la felicidad de este hombre, es única. Te amo mucho! Días gloriosos juntos en Madrid”, reflejando la complicidad y el disfrute pleno de la pareja. Para la gran gala en el museo, Elina apostó por un impactante vestido rojo con escote palabra de honor y lazo en el pecho, de silueta entallada y tajo lateral, acompañado por sandalias negras con detalles brillantes. Eduardo lució para esa ocasión un esmoquin clásico negro y moño, ideal para la formalidad del evento.

Eduardo eligió un traje de color negro, mientras que Elina se lució con un vestido rojo vibrante

La tierna foto madre e hija en las calles de la ciudad española

La visita al Museo Reina Sofía dejó otra postal significativa: Eduardo y Elina se tomaron una selfie abrazados frente al Guernica, el cuadro que pintó Pablo Picasso para retratar el bombardeo de la ciudad y que supo convertirse en una de las obras más emblemáticas del arte moderno. Sobre la imagen, Eduardo escribió: “Frente al Guernica de Picasso (1937), manifiesto contra el horror de la guerra, con Elina, el amor de mi vida, a quien amo tanto”, sumando una reflexión artística y personal a un momento movilizante.

La familia también fue protagonista en esta escapada. En una de las fotos más tiernas, se ve a Elina besando a Kahlo, abrigada en su cochecito, en una céntrica avenida de Madrid. En otra imagen, Eduardo sostiene a Kahlo en brazos mientras Elina los abraza; la sonrisa de los tres y el entorno clásico transmiten la calidez y la alegría del momento. Eduardo resumió ese instante con las palabras: “¡Madrid, divina, disfrutando con mis dos amores!”. Elina respondió con humor y cariño: “¿Acá me parece o hay un tipo de favoritismo de Kahlo por su papá!? Literalmente son una sola persona!! Amor, Kahlo nos esperaba tanto!! ¡Qué sueño y llegaste, amor de mi vida! Te amo. ¡Muchas gracias DIOS!”

Para los paseos diurnos y momentos en familia, Elina combinó elegancia y comodidad con pantalones sastreros blancos, blusa negra, sweater y tapados largos en tonos neutros. En las caminatas, sumó accesorios de diseño, bufanda amarilla y cartera de cadena dorada. Kahlo, por su parte, lució un conjunto tejido blanco y gorro haciendo juego, sumando ternura y estilo a cada postal.

Para uno de los eventos Elina eligió un vestido de color negro de un diseñador español

Eduardo, Elina y Kahlo antes de partir a la aventura en la ciudad de Madrid (Instagram)

Cada fotografía y mensaje de los Costantini transmite alegría, unión y la capacidad de celebrar la belleza tanto en lo cotidiano como en lo extraordinario. Desde galas y museos hasta paseos familiares y ratos de juego, el equilibrio entre glamour, arte y familia se refleja en cada rincón de Madrid y en el modo en que la pareja vive y comparte sus jornadas en los lugares más emblemáticos de la ciudad. Las imágenes de la escapada reflejan esa combinación de cultura, afecto y sofisticación que define a la pareja en cada destino.