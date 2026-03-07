Teleshow

Eduardo y Elina Costantini, a puro glamour en Madrid: galas, museos y paseos con su hija

La pareja y la pequeña Kahlo Milagro gozaron de sus días en la capital española, entre obras de arte y tardes al aire libre

Guardar
Eduardo Costantini y su esposa
Eduardo Costantini y su esposa Elina posaron frente al Guernica, el cuadro que pintó Pablo Picasso en 1937 (Instagram)

Eduardo Costantini y Elina Costantini están disfrutando de unos días de gala, arte y vida familiar en Madrid, y comparten cada instante de su escapada en redes sociales junto a su hija Kahlo Milagro. La pareja alterna entre eventos de alta sociedad, recorridos culturales y momentos personales llenos de ternura, siempre acompañados por un despliegue de glamour y sofisticación en cada look.

En una de las noches de gala más importantes, Elina deslumbró en el Palacio Real de Madrid con un vestido negro de largo midi, breteles finos y falda con volumen, acompañado por sandalias de tacón y aros de brillantes. El maquillaje de tonos naturales y labios en rojo suave sumó un toque de elegancia, que completó con un peinado de ondas al costado. Eduardo acompañó la ocasión con un look de impecable sobriedad: traje negro, camisa al tono y zapatillas urbanas, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Sobre esa postal, Eduardo escribió: “En el Palacio Real de Madrid, disfrutando con Elina, mi esposa, el amor de mi vida”.

Elina también compartió una imagen de ambos bailando en uno de los salones del hotel, celebrando el momento: “Bailando con mi rey. Explícame la felicidad de este hombre, es única. Te amo mucho! Días gloriosos juntos en Madrid”, reflejando la complicidad y el disfrute pleno de la pareja. Para la gran gala en el museo, Elina apostó por un impactante vestido rojo con escote palabra de honor y lazo en el pecho, de silueta entallada y tajo lateral, acompañado por sandalias negras con detalles brillantes. Eduardo lució para esa ocasión un esmoquin clásico negro y moño, ideal para la formalidad del evento.

Eduardo eligió un traje de
Eduardo eligió un traje de color negro, mientras que Elina se lució con un vestido rojo vibrante
La tierna foto madre e
La tierna foto madre e hija en las calles de la ciudad española

La visita al Museo Reina Sofía dejó otra postal significativa: Eduardo y Elina se tomaron una selfie abrazados frente al Guernica, el cuadro que pintó Pablo Picasso para retratar el bombardeo de la ciudad y que supo convertirse en una de las obras más emblemáticas del arte moderno. Sobre la imagen, Eduardo escribió: “Frente al Guernica de Picasso (1937), manifiesto contra el horror de la guerra, con Elina, el amor de mi vida, a quien amo tanto”, sumando una reflexión artística y personal a un momento movilizante.

La familia también fue protagonista en esta escapada. En una de las fotos más tiernas, se ve a Elina besando a Kahlo, abrigada en su cochecito, en una céntrica avenida de Madrid. En otra imagen, Eduardo sostiene a Kahlo en brazos mientras Elina los abraza; la sonrisa de los tres y el entorno clásico transmiten la calidez y la alegría del momento. Eduardo resumió ese instante con las palabras: “¡Madrid, divina, disfrutando con mis dos amores!”. Elina respondió con humor y cariño: “¿Acá me parece o hay un tipo de favoritismo de Kahlo por su papá!? Literalmente son una sola persona!! Amor, Kahlo nos esperaba tanto!! ¡Qué sueño y llegaste, amor de mi vida! Te amo. ¡Muchas gracias DIOS!”

Para los paseos diurnos y momentos en familia, Elina combinó elegancia y comodidad con pantalones sastreros blancos, blusa negra, sweater y tapados largos en tonos neutros. En las caminatas, sumó accesorios de diseño, bufanda amarilla y cartera de cadena dorada. Kahlo, por su parte, lució un conjunto tejido blanco y gorro haciendo juego, sumando ternura y estilo a cada postal.

Para uno de los eventos
Para uno de los eventos Elina eligió un vestido de color negro de un diseñador español
Eduardo, Elina y Kahlo antes
Eduardo, Elina y Kahlo antes de partir a la aventura en la ciudad de Madrid (Instagram)

Cada fotografía y mensaje de los Costantini transmite alegría, unión y la capacidad de celebrar la belleza tanto en lo cotidiano como en lo extraordinario. Desde galas y museos hasta paseos familiares y ratos de juego, el equilibrio entre glamour, arte y familia se refleja en cada rincón de Madrid y en el modo en que la pareja vive y comparte sus jornadas en los lugares más emblemáticos de la ciudad. Las imágenes de la escapada reflejan esa combinación de cultura, afecto y sofisticación que define a la pareja en cada destino.

Temas Relacionados

Eduardo CostantiniElina Costantini

Últimas Noticias

Emily Lucius mostró la previa de su boda con Rodrigo Valladares Macri

La influencer y el sobrino de Mauricio Macri volverán a sellar su amor en una quinta rodeados de sus familiares y amigos

Emily Lucius mostró la previa

Así fue el primer show de Alejandro Sanz en Buenos Aires: fotos y videos de un amor incondicional

El español se presentó en el Campo Argentino de Polo con localidades agotadas y un vínculo recíproco que parece eterno. Repite esta noche y el domingo se despide de la Argentina con un concierto en Córdoba

Así fue el primer show

Sigue la polémica por las fotos de Evangelina Anderson e Ian Lucas: el detalle que compromete a la modelo

La rubia dio su versión del detrás de escena del beso con el youtuber, sin embargo, algo llamó la atención y dio origen a un nuevo problema

Sigue la polémica por las

Internaron a Floppy Tesouro por un fuerte dolor en la boca: “Estoy medicada hace dos días”

La modelo habló con Teleshow y explicó el origen de su cuadro. La tierna compañía de su hija Moorea y su pareja Salvador

Internaron a Floppy Tesouro por

Llamas, cactus y paisajes de ensueño: las aventuras de Nicole Neumann y Cruz por la Quebrada de Humahuaca

Luego de la controversia por la fiesta de 15 de su hija Allegra, la modelo se mostró relajada junto al niño en las características postales del noroeste argentino

Llamas, cactus y paisajes de
DEPORTES
Jugada fantástica y cabezazo potente:

Jugada fantástica y cabezazo potente: los dos goles de Nico González en el sufrido triunfo del Atlético Madrid ante Real Sociedad

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Debut con sabor amargo para Demichelis en Mallorca: Osasuna le empató con dos goles en 5 minutos y lo dejó en zona de descenso

Rendimiento “mediocre” y la “vergonzosa” eliminación que esquivó Alpine: el duro análisis sobre la Qualy de Colapinto y Gasly en la F1

TELESHOW
Emily Lucius mostró la previa

Emily Lucius mostró la previa de su boda con Rodrigo Valladares Macri

Así fue el primer show de Alejandro Sanz en Buenos Aires: fotos y videos de un amor incondicional

Sigue la polémica por las fotos de Evangelina Anderson e Ian Lucas: el detalle que compromete a la modelo

Internaron a Floppy Tesouro por un fuerte dolor en la boca: “Estoy medicada hace dos días”

Llamas, cactus y paisajes de ensueño: las aventuras de Nicole Neumann y Cruz por la Quebrada de Humahuaca

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 12 muertos y

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Guy Ritchie revoluciona el mito de Sherlock Holmes en una versión para la Generación Z

La estrella de mar panzona: descubrieron en la Patagonia una especie que incuba a sus crías en el estómago

La policía guatemalteca captura a dos presuntos agresores sexuales en Quiché