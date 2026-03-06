Carola Sánchez confirmó su ruptura con Valentino López y respondió a los rumores sobre una indirecta a Wanda Nara

El descargo de Carola Sánchez tras su separación de Valentino López

Después de un año y medio de iniciar su noviazgo, la relación entre Valentino López y Carola Sánchez Aloe llegó a su fin. La separación entre la joven y el hijo de Wanda Nara y Maxi López fue confirmada por la propia modelo, quien utilizó sus redes sociales para explicar la situación y aclarar el final de su vínculo ante sus seguidores.

“Como sabrán ya no estoy más de novia, pero quería aclararles que terminamos bien. No hubo infidelidad por su parte ni por la mía. Por eso quédense tranquilos”, comenzó diciendo la joven respecto a su situación sentimental. Cabe destacar que, en su perfil de Instagram, la joven borró, o archivó, todas sus fotos junto a Valentino.

Por su parte, el hijo de Wanda no ocultó ni borró sus posteos juntos, sino que sigue manteniéndolos públicos en su perfil. En su feed se observan fotos de ambos abrazados o besándose, reflejando el amor que sentían en ese entonces.

El romance de Valentino López y Carola Sánchez Aloe llegó a su fin entre rumores y nostalgia

Aún así, más allá de la separación, la polémica invadió el tema. La controversia se originó cuando Carola difundió un video en TikTok donde mostraba imágenes de sus padres y destacaba su historia sentimental con la frase: “Cuando me preguntan si tengo expectativas altas en el amor y yo les muestro que mis papás están juntos desde los 15 años”.

Varios usuarios interpretaron esta publicación como una crítica indirecta a Wanda Nara. Más tarde, otro video de Carola con un audio de la China Suárez amplificó aún más la discusión en redes sociales.

Las imágenes de la joven se viralizaron en X, generando comentarios de usuarios que veían sus publicaciones como posibles mensajes para la conductora televisiva. Algunos mensajes señalaban la relación de Carola con una familia “tóxica”, mientras otros cuestionaban la admiración por el vínculo de sus padres, considerando su entorno sentimental reciente.

Ante esta situación, la publicación se llenó de comentarios que indicaban que le habría lanzado una indirecta a la conductora. Por esa razón, Carola se vio en la necesidad de aclarar las cosas: “Pero también quería aclarar porque hace unos días subí un TikTok con mis amigas con un audio. Y después me vengo a enterar de que el audio era de la China (Suárez). Cuestión de que todo el mundo está diciendo que le tiré un palito a Wanda. Cuando claramente es mentira, es imposible que yo el tire un palito porque siempre fue un amor conmigo”.

La pareja anunció su ruptura a casi dos años de iniciar su relación

Finalmente, Carola Sánchez Aloe remarcó que no hay conflicto alguno con Wanda Nara ni con la familia de su expareja. Insistió en que su vínculo siempre fue positivo, descartando de manera definitiva cualquier especulación sobre mensajes encubiertos o indirectas en sus publicaciones digitales.

Meses atrás, a mediados de diciembre, Valentino y Carola había realizado una escapada romántica a Mar del Plata. La experiencia culinaria fue uno de los ejes narrativos de la escapada. En una de las imágenes, Valentino y Carola compartieron un abundante plato de mariscos —con mejillones, calamares, langostinos y demás frutos de mar— en un reconocido restaurante de Playa Grande, demostrando que la experiencia gastronómica fue central en su itinerario marplatense. El almuerzo frente al mar fue apenas el comienzo de la travesía.

La otra fotografía muestra a Carola posando sonriente junto a la costa, con el océano Atlántico de fondo y un cielo cubierto de nubes que anticipan la clásica postal de un atardecer marplatense. Vestida de manera casual, con gorra y buzo oversize, la joven dejó ver el costado relajado y natural que define esta nueva etapa de la pareja.

Aún así, el viaje no fue suficiente para consolidar la relación y, poco después, los jóvenes pusieron punto final a su vínculo.