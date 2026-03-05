La llamativa actitud de Ernestina Pais al regresar al teatro tras protagonizar un accidente de auto

Después de un día cargado de polémica, Ernestina Pais realizó su primera aparición tras el accidente que protagonizó en la localidad de Vicente López. La periodista, que forma parte de la obra El Divorcio del Año, volvió el teatro sobre calle Corrientes y fue abordada por un grupo de periodistas, quienes le consultaron por el siniestro y su decisión de negarse al test de alcoholemia.

A la llegada al Multiteatro de Buenos Aires, Pais fue consultada sobre el hecho. Sin embargo, lejos de aclarar la situación y brindar detalles, la comunicadora eligió el silencio. “¿Qué tenés para decir de lo que pasó ayer?”, le consultó un movilero, a lo que ella respondió: “No tengo nada para decir de lo que pasó ayer”. Inmediatamente, Ernestina buscó la forma de ingresar al teatro y evitar más comentarios.

Mientras era seguida de cerca por las cámaras, los periodistas le consultaban. “¿Cómo fue la situación?“, “¿Podemos saber sobre el accidente?”, “¿Querés aclarar algo?”, “¿Te secuestraron el auto?“, ”Se supo que tuviste un accidente y lo negaste en un programa“, se pudo escuchar en la transmisión de SQP (América).

De esta manera, Ernestina Pais negó cualquier relación con el reciente siniestro vial en Vicente López, tras informes policiales que la señalaron como protagonista y mencionaron su negativa a someterse al control de alcoholemia.

El martes, agentes policiales y municipales acudieron a la intersección de la avenida Del Libertador y Las Heras, en Vicente López, tras un llamado al 911 por un siniestro vial entre un Honda City y un Alfa Romeo. Según los procedimientos, se identificó a Pais como conductora de uno de los vehículos. Al negarse a realizar el control de alcoholemia, se le labró un acta y su automóvil fue incautado. Solo se registraron daños materiales y la periodista abandonó el lugar junto a su exmarido y su hijo.

A partir de entonces, Pais fue consultada en A la Tarde (América). Allí, Ernestina respondió públicamente tras la difusión de estas versiones, negando cualquier accidente y afirmando no haber estado en el lugar, aunque la policía reportó su participación en el choque. “No, estoy en mi casa… Claramente, sí (desmiento la noticia)”, dijo en charla con Luis Ventura.

Como si fuera poco, minutos después, desde el programa se contactaron con un testigo del control de alcoholemia que quisieron realizarle a Pais. En ese marco, un joven indicó que hubo dificultades durante el procedimiento y mencionó que la empresaria citó un problema con medicamentos como motivo de su negativa al test de alcoholemia.

“A mí me tomaron de testigo con una persona que es abogada, que también estaba por la zona. Nos llamó la policía porque Ernestina estaba luego de un posible accidente o de un presunto accidente contra un Alfa Romeo. Ella estaba en un presunto estado de alcoholemia y nos llamaron de testigo porque justamente estaban teniendo problemas con ella, se quería ir del lugar”, comenzó diciendo Gianluca, testigo del hecho.

No es la primera vez que Ernestina Pais atraviesa una situación de estas características. En años anteriores se ha visto envuelta en varios episodios similares. En octubre de 2019, impactó contra un auto estacionado en Olivos y también se negó al control de alcoholemia, lo que derivó en la retención de su vehículo. Pais negó cualquier intento de evasión en esa oportunidad.

En agosto de 2022, participó en otro siniestro vial leve en Palermo, donde una testigo mencionó que Pais intentó irse sin entregar documentos, aunque finalmente los presentó cuando fue requerida por la policía.

En diciembre de 2023, se registró un nuevo incidente cerca del estadio de River Plate. Una vez más, la negativa al test de alcoholemia resultó en la retención de los vehículos y un traslado domiciliario. Pais minimizó las consecuencias en esa ocasión.

En el episodio más reciente, las posiciones siguen enfrentadas. Mientras Ernestina Pais niega haber estado involucrada y desmiente cualquier incidente, los testimonios recabados en el procedimiento remarcan que se negó a realizar el control de alcoholemia, hecho señalado como central para el esclarecimiento del caso.