El cruce en vivo entre el ex de Yanina Zilli y su hija: “Manteneme al margen”

En medio del fenómeno mediático que genera la nueva edición de Gran Hermano, la historia personal de Yanina Zilli volvió a ocupar el centro de la escena gracias al testimonio de Javier Del Valle en Intrusos (América TV). El hombre, que mantuvo una relación con la actual participante y exvedette, repasó ante cámara los orígenes del vínculo, los reencuentros, los desencuentros y la compleja dinámica familiar atravesada por la exposición pública y los años de distancia. La aparición de Del Valle en televisión no solo despertó el interés de curiosos y fanáticos del reality, sino que también generó reacciones entre los protagonistas de su vida privada, como quedó en evidencia durante la entrevista.

Javier Del Valle relató que conoció a Yanina en 1994, cuando ambos intentaban abrirse camino en Buenos Aires y compartían el sueño de triunfar en el ambiente artístico. El primer contacto fue a través de un grupo de coreografías y se consolidó en cenas y encuentros en el restaurante Edelweiss, rodeados de figuras como Juanito Belmonte y Enrique Pinti. “Nos hicimos amigos compinches y después, por esas cosas de la vida, juntos a través de Juan Belmonte, empezamos a compartir cosas en Edelweiss, donde nos divertíamos mucho”, recordó Del Valle. El ambiente bohemio y las aspiraciones artísticas tejieron una complicidad que trascendió lo profesional.

La relación romántica surgió en ese contexto, pero no prosperó inicialmente, ya que ambos estaban enfocados en sus carreras y en el proceso de adaptación a la ciudad. “Salimos un par de veces, teníamos muy buena onda, nos divertíamos mucho, reíamos mucho. Un día, terminamos de Edelweiss y me quedé tomando una copa de champagne. Estaba Juanito y le digo: ‘¿Sabés qué pasa, Juan? Me estoy enamorando de Yanina’. Me dijo: ‘Vas a sufrir’. Ahí dejamos de vernos, ella siguió con su vida y yo tuve la mía.”

El mea culpa de Javier del Valle sobre su relación con Yanina Zilli

El reencuentro entre ambos llegó recién en el año 2000, cuando Yanina ya tenía su carrera consolidada y Del Valle vivía en Paraná. “Empezamos a salir de nuevo y después de unos seis meses quedó embarazada de Ornella, que nació en abril de 2001”, contó Del Valle. Sin embargo, la distancia, los viajes y los compromisos laborales hicieron difícil sostener una presencia constante: “No fui un padre presente físicamente, pero no hay un segundo de mi vida que yo no piense en ella”, reconoció, visiblemente conmovido.

Durante la entrevista, Adrián Pallares leyó al aire un mensaje enviado por Ornella, la hija en común, que optó por el bajo perfil: “La mejor con Javi, está todo bien, cada tanto un mensaje, pero no tengo relación. Prefiero mantenerme al margen, no entiendo qué hace ahí. Prefiero que me mantengas al margen de cualquier comentario”. Del Valle aceptó la solicitud de su hija y aseguró que no volvería a mencionarla públicamente, respetando su deseo de privacidad frente a la exposición mediática.

En otro tramo, el móvil abordó los rumores mediáticos de una supuesta estafa a un millonario de Paraná, que involucraban a Yanina y a Del Valle en un triángulo poco claro. Él negó cualquier implicancia: “Ninguna estafa de ningún tipo, ninguna causa de ningún tipo, ninguna. Yo le vendí un auto descapotable a un hombre de Paraná, pero jamás fui chofer de nadie. Nunca hubo un triángulo ni nada parecido”. Del Valle sostuvo que muchas de esas versiones fueron distorsionadas en el circuito mediático y que su único vínculo con esa persona fue comercial.

Así, Del Valle repasó una historia que atravesó sueños compartidos, distancias, reencuentros, desencuentros y la complejidad de la vida familiar bajo la mirada pública. En el presente, la exposición mediática de Yanina Zilli en Gran Hermano revitaliza viejos capítulos y pone sobre la mesa el pedido de privacidad y respeto por parte de su hija Ornella, mientras el pasado y el presente familiar se cruzan nuevamente frente a las cámaras.