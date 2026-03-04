Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Franco Poggio logró la inmunidad semanal y apuntó contra otros compañeros del reality (Video: Gran Hermano, Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo capítulo clave en el desarrollo del juego con la elección del primer líder semanal. En una edición que comenzó con fuerte intensidad y ya tuvo su primera eliminación, el reality dio un paso fundamental en la dinámica estratégica al definir al participante que tendrá inmunidad y poder sobre las nominaciones. El elegido fue Franco Poggio, quien se quedó con el liderazgo tras una prueba particular que no tuvo ni destreza física ni preguntas de conocimiento, sino que estuvo completamente dominada por el azar.

La competencia para definir al líder se llevó adelante mediante un desafío de intuición que incluyó globos con nombres en su interior. Cada participante debía pasar al frente y pinchar uno de esos globos. El nombre que aparecía quedaba automáticamente eliminado de la posibilidad de ganar el liderazgo. De esta manera, uno a uno los jugadores fueron quedando fuera de carrera hasta que solo quedaron dos nombres en juego.

El proceso comenzó con Cinzia Francischiello, quien fue la encargada de pinchar el primer globo. En su interior apareció el nombre de Pincoya, lo que determinó su eliminación en la competencia. A partir de allí, el mecanismo continuó de forma sucesiva, con los participantes avanzando según los nombres que iban apareciendo dentro de cada globo. En caso de repetirse alguno, los propios jugadores podían elegir quién debía pasar al frente.

Con el correr de los turnos, el juego fue reduciendo la lista de candidatos hasta llegar a un momento decisivo: los últimos dos nombres en pie eran Franco Poggio y Brian Sarmiento. En ese punto, la definición quedó en manos de Lolo Poggio, quien debía pinchar el globo final para determinar al ganador. El azar terminó favoreciendo al joven que comparte su apellido, y así Franco se convirtió en el primer líder semanal de esta edición.

El triunfo no solo le otorgó protagonismo dentro de la casa, sino también una serie de beneficios estratégicos que pueden alterar el rumbo del juego. Como líder, Franco obtuvo inmunidad durante la semana, lo que significa que no podrá ser eliminado en la próxima gala. Además, recibió la posibilidad de influir directamente en la placa de nominados, una ventaja que lo coloca en una posición de poder frente al resto de los participantes.

Apenas terminó la prueba, el conductor Santiago del Moro le explicó cuáles eran las decisiones que debía tomar en su nuevo rol. La primera de ellas consistía en enviar directamente a un compañero a placa. Sin demasiado tiempo para reflexionar y visiblemente dubitativo, Franco optó por fulminar a Juanicar.

Al justificar su decisión, el líder explicó que consideraba que el actor no estaba involucrándose lo suficiente en el juego. “Siento que va de grupo en grupo, no participó ni en ningún momento aportó nada”, argumentó Poggio frente a sus compañeros. Sin embargo, la explicación no fue bien recibida por el nominado.

La reacción de Juanicar fue inmediata y encendió el primer cruce fuerte de esta etapa del reality. El actor sostuvo que la decisión había sido una jugada fácil por parte del líder y dejó entrever que esperaba otra actitud de su parte. “Siento que es lo más fácil votarme a mí”, lanzó con evidente molestia. Incluso fue más allá y cuestionó la forma en que Franco está llevando adelante su juego. “Él zafó y no está jugando”, disparó, acusándolo irónicamente de ser una “planta”.

La segunda decisión que debía tomar el líder era elegir a un participante para impedirle nominar en la próxima gala. En este caso, Franco se inclinó por Eduardo Carreras. Al explicar su elección, señaló que dentro de la casa lo considera una figura cercana, casi paternal, aunque también reconoció que el jugador todavía no parece haber tomado partido por ningún grupo definido.

Esta combinación de decisiones generó repercusiones inmediatas entre los participantes. En una casa donde las alianzas todavía se están formando y el mapa de estrategias comienza a tomar forma, el liderazgo se convierte en una herramienta poderosa pero también peligrosa. Tener la posibilidad de alterar la placa implica exponerse a la mirada del resto, que puede interpretar cada movimiento como una señal de traición o favoritismo.

En ese contexto, Franco Poggio pasó en cuestión de minutos de ser uno de los perfiles más bajos de la casa a ocupar un lugar central en la dinámica del reality. Hasta ahora, su participación había sido relativamente discreta, con apenas algunos cruces menores y una presencia que no generaba demasiadas polémicas. Sin embargo, su primer liderazgo podría cambiar por completo esa percepción.