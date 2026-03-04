Quién es Rafa Olarra, el diseñador argentino que logró conquistar el corazón de Pedro Pascal (Instagram)

En los últimos días, Rafael Olarra se volvió protagonista en redes sociales y portales internacionales luego de que se viralizaran imágenes de varias salidas junto al actor chileno Pedro Pascal en Nueva York. Las fotos y videos, donde ambos aparecen sonriendo, abrazados y compartiendo momentos de complicidad, dispararon rumores sobre un posible romance que hasta el momento ninguno de los dos decidió confirmar o desmentir públicamente.

Olarra, de 42 años, nació en Buenos Aires y creció en Gualeguaychú, Entre Ríos. Su formación se desarrolló en las artes visuales: estudió pintura, fotografía, escultura y dirección de arte en la Universidad del Cine (FUC). A los 18 años se mudó a Madrid, donde trabajó en proyectos artísticos, colaboró con Cirque du Soleil y se desempeñó en distintos rubros vinculados a la creatividad.

De regreso en América, Olarra se consolidó profesionalmente al ingresar en 2010 al Grupo Faena, tras presentar una propuesta creativa para intervenir el hotel de Miami. Bajo la dirección de Alan Faena y Ximena Caminos, se convirtió en pieza clave en la dirección de estética, participando en el desarrollo visual de hoteles, desfiles e instalaciones culturales tanto en Miami como en Nueva York. Además, durante esos años, trabajó en campañas para revistas internacionales como Vogue, Vanity Fair y V Magazine, y colaboró con figuras de la talla de Mario Testino, Baz Luhrmann, Catherine Martin y Rem Koolhaas.

Rafael junto a Cher en uno de los eventos en Estados Unidos

A lo largo de su carrera, Olarra desarrolló también su propia plataforma creativa, “Rafismo”, volcando su experiencia en moda, arte y hotelería. Es frecuente verlo en eventos junto a celebridades como Cher, Shakira y Gisele Bündchen. En lo personal, mantuvo una relación pública con el actor británico Luke Evans antes de que su nombre comenzara a asociarse internacionalmente a Pedro Pascal.

En sus redes sociales el contenido está centrado en su profesión, mostrando los distintos proyectos que lleva adelante, sin embargo, entre medio de toda esta catarata laboral la naturaleza y la literatura tiene un lugar preponderante.

El reciente revuelo mediático alcanzó su punto más alto cuando el portal TMZ retrató a Olarra y Pascal caminando juntos por el Lower East Side neoyorquino. Además del paseo, almorzaron en un restaurante de la zona y asistieron al cine para ver la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas. Según la publicación, se los vio conversando de manera distendida y con gestos de cercanía.

El encuentro incluyó un almuerzo y una visita al cine, donde disfrutaron de la nueva versión de la novela de Emily Brontë protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. La actitud relajada de Pascal sorprendió a quienes siguen de cerca su vida personal, ya que rara vez se muestra tan cómodo y abierto en público.

La viralización de las fotos expuso una confusión sobre la identidad de Olarra. Algunos medios lo señalaron erróneamente como el exfutbolista chileno homónimo, lo que motivó una rápida aclaración. El propio Rafael Olarra, exjugador, se pronunció en redes con humor: “¡Me voy a Hollywood!”, descartando cualquier vínculo con Pascal.

Pedro y Rafael caminando por las calles de Nueva York en el día de San Valentín (Backgrid/The Grosby Group)

La vida sentimental de Pedro Pascal es tradicionalmente un terreno vedado para la prensa. A lo largo de su carrera, el actor evitó confirmar o desmentir rumores sobre su orientación sexual o vínculos amorosos, manteniendo una postura hermética. Sin embargo, su reciente aparición junto a Olarra parece marcar un cambio de actitud al mostrarse cómodo al ser fotografiado con una actitud romántica junto al profesional.

Sin declaraciones oficiales de ninguna de las partes, el interés por la relación entre Olarra y Pascal sigue creciendo, impulsado por la expectativa de los seguidores y la cobertura de los medios internacionales. Mientras tanto, el perfil de Olarra como referente en dirección de arte, creatividad y hotelería cultural sigue en ascenso, ahora también bajo la mirada del público global atento a cada aparición conjunta.