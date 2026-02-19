Teleshow

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

Las imágenes del actor chileno junto al profesional, que se crió en Gualeguachú y trabaja en el mundo de la moda, desataron versiones de una incipiente relación amorosa

Guardar
Pedro Pascal fue visto en
Pedro Pascal fue visto en la ciudad de Nueva York disfrutando de la compañía del director de arte argentino Rafa Olarra mientras salían juntos de su hotel. El dúo fue visto caminando juntos hacia un almuerzo, luciendo elegantes y con estilo (Backgrid/The Grosby Group)

Las imágenes de Pedro Pascal compartiendo un paseo por Nueva York con el diseñador de argentino Rafael Olarra desataron una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales y medios internacionales. El actor chileno, conocido por su perfil reservado, fue captado del brazo con el profesional durante el fin de semana de San Valentín, generando rumores acerca de una posible nueva relación en su vida.

A lo largo de la jornada, portales estadounidenses como TMZ difundieron fotografías en las que se observa a ambos compartiendo momentos de complicidad: “Pedro Pascal y Rafael Olarra se han vuelto muy cercanos últimamente. Después de ser fotografiados tras un recorrido por el Lower East Side, ahora tenemos una foto de ellos sentados viendo Cumbres Borrascosas”, describió el medio. En esas imágenes, el argentino posaba su brazo sobre el actor mientras ambos reían y caminaban juntos por la ciudad.

El encuentro incluyó un almuerzo y una visita al cine, donde disfrutaron de la nueva versión de la novela de Emily Brontë protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. La actitud relajada de Pascal sorprendió a quienes siguen de cerca su vida personal, ya que rara vez se muestra tan cómodo y abierto en público.

La aparición de Pedro Pascal
La aparición de Pedro Pascal junto al diseñador Rafa Olarra en un cine de Nueva York. La pareja fue vista ingresando a la sala poco antes de la función de Cumbres borrascosas (Backgrid/The Grosby Group)

La viralización de las fotos expuso una confusión sobre la identidad de Olarra. Algunos medios lo señalaron erróneamente como el exfutbolista chileno homónimo, lo que motivó una rápida aclaración. El propio Rafael Olarra, exjugador, se pronunció en redes con humor: “¡Me voy a Hollywood!”, descartando cualquier vínculo con Pascal.

En realidad, el acompañante del actor es un director de arte argentino, nacido en Buenos Aires y criado en Gualeguaychú. Formado en la Universidad del Cine, Olarra consolidó su perfil profesional en el mundo creativo y la moda. Su carrera lo llevó a colaborar con figuras como Mario Testino y a liderar campañas para revistas de renombre internacional.

Antes del episodio con Pascal, Olarra ya había ocupado titulares por su relación con el actor galés Luke Evans, que se hizo pública en 2020 y terminó en 2021.

Rafa Olarra, que es oriundo
Rafa Olarra, que es oriundo de Gualeguaychú y salió con el actor Luke Evans, abrazó al protagonista de The last of us mientras disfrutaban de algunas visitas turísticas en el Lower East Side

La vida sentimental de Pedro Pascal es tradicionalmente un terreno vedado para la prensa. A lo largo de su carrera, el actor evitó confirmar o desmentir rumores sobre su orientación sexual o vínculos amorosos, manteniendo una postura hermética. Sin embargo, su reciente aparición junto a Olarra parece marcar un cambio de actitud al mostrarse cómodo al ser fotografiado con una actitud romántica junto al profesional, reconocido en la industria del entretenimiento.

Aunque ni Pascal ni Olarra han hecho declaraciones públicas sobre la naturaleza de su relación, la presencia conjunta y los gestos captados por los paparazzi fueron suficientes para que numerosos medios destacaran la posibilidad de un romance.

Mientras tanto, la historia sigue alimentando la conversación pública sobre la vida privada de Pascal, un actor que hasta ahora había logrado mantener sus asuntos sentimentales lejos de los focos. La exposición involuntaria del director de arte argentino también abre una nueva etapa en su relación con los medios, tras años de discreción profesional.

El ascenso meteórico de Pedro Pascal como figura global sorprendió incluso al propio actor, quien abordó estas inquietudes en una entrevista con Vanity Fair. Durante la conversación, se preguntó con ironía: “¿Qué ha pasado culturalmente para que le guste a la gente un viejo como yo?”.

“Siempre me siento perplejo cuando,
“Siempre me siento perplejo cuando, en cualquier medio, me identifican como una ‘persona muy reservada’, porque eso es lo opuesto a mí”, aseguró Pedro Pascal (REUTERS/Aude Guerrucci)

En ese mismo espacio, Pascal quiso desmontar etiquetas sobre su personalidad. “Siempre me siento perplejo cuando, en cualquier medio, me identifican como una ‘persona muy reservada’, porque eso es lo opuesto a mí”, explicó. El actor reconoció que la exposición añade complejidad a los vínculos sentimentales: “Si mantener una relación ya de por sí puede llegar a ser complejo, estar bajo los focos de todo el mundo solo puede complicar las cosas”. Así, el chileno dejó claro el reto que supone vivir el amor en la era de la fama global.

Crédito: Backgrid/The Grosby Group

Temas Relacionados

Pedro PascalRafa OlarraRafael Olarra

Últimas Noticias

Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

Su recorrido por la ciudad estadounidense incluyó looks sofisticados, presencia en pasarelas de renombre y una celebración de su nueva etapa musical

Emilia Mernes resumió su paso

Alejandra Maglietti habló del incendio de la fábrica de su pareja en Ezeiza: “Fue una situación tan traumática”

La modelo y panelista de BTV se refirió en Desayuno americano a la explosión en el Polo Industrial Spegazzini

Alejandra Maglietti habló del incendio

Tamara Báez mostró los cambios en su cuerpo a cuatro meses de realizarse una liposucción

La influencer sorprendió a sus fanáticos al compartir imágenes del estado de su físico luego de someterse al procedimiento quirúrgico

Tamara Báez mostró los cambios

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

El creador de El marginal y En el barro repasó en Perros de la calle el inesperado gesto del mítico cantante con Palito Ortega. La tremenda anécdota de cómo advirtió el éxito de El Marginal

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

La cantante aplazó su concierto originalmente previsto para el jueves 19 de febrero, luego de que la huelga afectara el funcionamiento del transporte público y del teatro. El comunicado

Nicki Nicole reprogramó su show
DEPORTES
Perdió la chance de medalla

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más rival de los Juegos Olímpicos de Invierno

Argentinos Juniors empata contra Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

Challenger de Tigre: 10 tenistas argentinos se clasificaron a los octavos de final

El insólito error del arquero que aprovechó Nico Paz para anotarle un gol al Milan

Cristian Medina jugará en un gigante brasileño: el llamativo monto que recibirá Estudiantes de La Plata

TELESHOW
Emilia Mernes resumió su paso

Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

Alejandra Maglietti habló del incendio de la fábrica de su pareja en Ezeiza: “Fue una situación tan traumática”

Tamara Báez mostró los cambios en su cuerpo a cuatro meses de realizarse una liposucción

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a 18

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

“Meter a Jennifer en el DeLorean fue un error”: la confesión de Zemeckis y el confuso destino de un personaje clave en Volver al Futuro

El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos