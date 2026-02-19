Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

Pedro Pascal fue visto en la ciudad de Nueva York disfrutando de la compañía del director de arte argentino Rafa Olarra mientras salían juntos de su hotel. El dúo fue visto caminando juntos hacia un almuerzo, luciendo elegantes y con estilo (Backgrid/The Grosby Group)

Las imágenes de Pedro Pascal compartiendo un paseo por Nueva York con el diseñador de argentino Rafael Olarra desataron una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales y medios internacionales. El actor chileno, conocido por su perfil reservado, fue captado del brazo con el profesional durante el fin de semana de San Valentín, generando rumores acerca de una posible nueva relación en su vida.

A lo largo de la jornada, portales estadounidenses como TMZ difundieron fotografías en las que se observa a ambos compartiendo momentos de complicidad: “Pedro Pascal y Rafael Olarra se han vuelto muy cercanos últimamente. Después de ser fotografiados tras un recorrido por el Lower East Side, ahora tenemos una foto de ellos sentados viendo Cumbres Borrascosas”, describió el medio. En esas imágenes, el argentino posaba su brazo sobre el actor mientras ambos reían y caminaban juntos por la ciudad.

El encuentro incluyó un almuerzo y una visita al cine, donde disfrutaron de la nueva versión de la novela de Emily Brontë protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. La actitud relajada de Pascal sorprendió a quienes siguen de cerca su vida personal, ya que rara vez se muestra tan cómodo y abierto en público.

La aparición de Pedro Pascal junto al diseñador Rafa Olarra en un cine de Nueva York. La pareja fue vista ingresando a la sala poco antes de la función de Cumbres borrascosas (Backgrid/The Grosby Group)

La viralización de las fotos expuso una confusión sobre la identidad de Olarra. Algunos medios lo señalaron erróneamente como el exfutbolista chileno homónimo, lo que motivó una rápida aclaración. El propio Rafael Olarra, exjugador, se pronunció en redes con humor: “¡Me voy a Hollywood!”, descartando cualquier vínculo con Pascal.

En realidad, el acompañante del actor es un director de arte argentino, nacido en Buenos Aires y criado en Gualeguaychú. Formado en la Universidad del Cine, Olarra consolidó su perfil profesional en el mundo creativo y la moda. Su carrera lo llevó a colaborar con figuras como Mario Testino y a liderar campañas para revistas de renombre internacional.

Antes del episodio con Pascal, Olarra ya había ocupado titulares por su relación con el actor galés Luke Evans, que se hizo pública en 2020 y terminó en 2021.

Rafa Olarra, que es oriundo de Gualeguaychú y salió con el actor Luke Evans, abrazó al protagonista de The last of us mientras disfrutaban de algunas visitas turísticas en el Lower East Side

La vida sentimental de Pedro Pascal es tradicionalmente un terreno vedado para la prensa. A lo largo de su carrera, el actor evitó confirmar o desmentir rumores sobre su orientación sexual o vínculos amorosos, manteniendo una postura hermética. Sin embargo, su reciente aparición junto a Olarra parece marcar un cambio de actitud al mostrarse cómodo al ser fotografiado con una actitud romántica junto al profesional, reconocido en la industria del entretenimiento.

Aunque ni Pascal ni Olarra han hecho declaraciones públicas sobre la naturaleza de su relación, la presencia conjunta y los gestos captados por los paparazzi fueron suficientes para que numerosos medios destacaran la posibilidad de un romance.

Mientras tanto, la historia sigue alimentando la conversación pública sobre la vida privada de Pascal, un actor que hasta ahora había logrado mantener sus asuntos sentimentales lejos de los focos. La exposición involuntaria del director de arte argentino también abre una nueva etapa en su relación con los medios, tras años de discreción profesional.

El ascenso meteórico de Pedro Pascal como figura global sorprendió incluso al propio actor, quien abordó estas inquietudes en una entrevista con Vanity Fair. Durante la conversación, se preguntó con ironía: “¿Qué ha pasado culturalmente para que le guste a la gente un viejo como yo?”.

“Siempre me siento perplejo cuando, en cualquier medio, me identifican como una ‘persona muy reservada’, porque eso es lo opuesto a mí”, aseguró Pedro Pascal (REUTERS/Aude Guerrucci)

En ese mismo espacio, Pascal quiso desmontar etiquetas sobre su personalidad. “Siempre me siento perplejo cuando, en cualquier medio, me identifican como una ‘persona muy reservada’, porque eso es lo opuesto a mí”, explicó. El actor reconoció que la exposición añade complejidad a los vínculos sentimentales: “Si mantener una relación ya de por sí puede llegar a ser complejo, estar bajo los focos de todo el mundo solo puede complicar las cosas”. Así, el chileno dejó claro el reto que supone vivir el amor en la era de la fama global.

