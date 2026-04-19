10 frases de Claudio Úbeda tras el triunfo de Boca en el Monumental: del “no sufrimos” ante River a la gran virtud de Paredes

Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa tras el triunfo de Boca Juniors 1-0 ante River en el Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura. El técnico compartió su mirada sobre el partido, el liderazgo de Leandro Paredes en el equipo y la gestión de un plantel bajo presión.

El partido terminó con una victoria gracias a un penal convertido por el campeón del mundo, quien fue elogiado por su rendimiento fundamental tanto dentro y fuera del campo. Úbeda detalló: “La verdad que Leandro es un líder natural, es un jugador extraordinario, es nuestro jugador de selección, no voy a descubrir nada con eso. Lo que sí tengo para agregar que tiene mucha humildad dentro del grupo, sabe llevar el grupo adelante de una manera muy buena, eso ayuda a que el día a día sea siempre mejor, que estemos contentos en un ambiente agradable todos y que trabajemos como lo venimos haciendo, con tranquilidad, con seriedad, e intentando ganar cada partido que jugamos”.

Claudio Úbeda analizó la victoria por 1-0 de Boca ante River por el Torneo Apertura (REUTERS/Rodrigo Valle)

Luego subrayó que la importancia de la victoria cobró un significado especial en un Superclásico disputado en el estadio Monumental: “Muchísima, muchísima. Todos sabemos lo que significa el fútbol argentino y la incidencia que tienen este tipo de partidos a nivel mundial. Nos pone contentos a nosotros poder haber logrado en las dos veces que los enfrentamos resultados positivos. Creo que este en particular, estratégicamente, el equipo hizo un partido muy ordenado, muy inteligente, sabiendo manejar los tiempos del partido en función de cómo estaba la situación. No sufrimos de una manera que vos digas que nos metieron en un arco, porque la verdad, las situaciones reales de juego cercanas a Brey, no fueron muchas, fueron muy poquitas”.

Respecto a su vivencia personal tras conquistar dos clásicos consecutivos, Úbeda aseguró: “Lo vivo con la misma tranquilidad que he pasado estos cinco meses. Yo soy un tipo bastante tranquilo para saber en el contexto en el que uno está trabajando y las presiones y las obligaciones que uno tiene en un club tan grande como Boca. Sabemos que son exigencias diarias y que tenemos que responder a esas exigencias todos los días”.

“Pero nosotros teníamos bien en claro de qué manera lo teníamos que hacer y de qué manera lo intentamos y lo fuimos haciendo. Por suerte los resultados nos respaldaron y acá estamos, seguimos construyendo este equipo que va creciendo, que se siente con confianza y que hoy ganó un partido importantísimo”, manifestó el entrenador.

Incluso analizó su presente al mando del plantel de Boca Juniors: “La verdad que lo mío personal es irrelevante en función del equipo. Para mí lo más importante es que Boca gane, que el equipo esté bien, que los jugadores estén bien, que estén conformes con la manera de trabajar. No solo nuestro cuerpo técnico, tenemos un montón de gente atrás que son todos funcionales de Boca, que nos atienden de manera increíble en el día a día, los entrenadores de divisiones inferiores, los dirigentes, la verdad que estamos muy a gusto y creo que eso implica también poder trabajar con tranquilidad y tener resultados”.

El técnico también hizo especial énfasis en el desempeño defensivo del equipo y señaló que tanto Lautaro Di Lollo como Ayrton Costa. “Los dos hicieron un trabajo impecable, pudieron sostener la fase defensiva muy bien, no solamente ellos, sino el resto de los jugadores, pero en particular creo que estuvieron sobrios e hicieron lo que deben hacer los defensores en momentos críticos o de presión, cuando pueden salir jugando, salen jugando, cuando tienen que saltear línea y buscar al 9 para que aguante, lo hacen, y es eso, de eso se trata el fútbol, de no solamente saber jugar bien, sino también ser inteligentes en la toma de decisiones”.

Consultado por el ambiente interno y la respuesta del plantel, Úbeda resaltó: “Yo creo que el factor más importante es sentir que el plantel responde a lo que uno requiere en el día a día, y eso te da crecimiento. Tenemos un plantel con jugadores de jerarquía y cuando uno tiene material como para trabajar y saber qué es lo que podemos hacer o de qué manera queremos trabajar, obviamente que eso funciona mejor”.

También comentó la situación del arquero Agustín Marchesín, quien fue baja luego de que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha durante el partido ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores, y su puesto fue ocupado por Leandro Brey. “Lo vi muy bien. Estuvo sobrio, sereno, supo manejar los tiempos del partido, así que la verdad que conforme con su rendimiento. No te voy a mentir, la verdad que teníamos demasiadas cosas en la cabeza y responsabilidades de este partido que jugamos por delante que empezar a pensar en un recambio de arquero o en traer otro arquero. Así que eso lo iremos viendo con el tiempo”, comentó sobre Brey y ante la posibilidad de traer un nuevo refuerzo para resguardar el arco. También agregó: “Aprovecho para mandarle un saludo grande a Agustín que mañana en la mañana, lo van a operar. Esperemos que salga todo bien y que tenga una pronta recuperación”.

“Leandro llegó al entretiempo con una sobrecarga en el isquiotibial. Dijo que estaba en condiciones de poder seguir un poco más. Entonces lo fuimos midiendo con respecto a la evolución del partido y a cómo se iba sintiendo de él y por eso después salió. No tuvo más que eso, una sobrecarga. No tiene ningún tipo de lesión muscular”, expresó Úbeda respecto a la salida de Paredes a los 72 minutos. “La verdad que lo primero que se me viene a la cabeza son mi familia, todos mis seres cercanos que sé que están ahí pendientes de lo que nos pasa día a día”, concluyó el técnico sobre a quienes le dedicó la victoria.