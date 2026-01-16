Teleshow

Chechu Bonelli y Facundo Pieres sorprendieron con un encuentro en Cariló: la nueva foto que los compromete

Las imágenes de ambos compartiendo una cena en la costa bonaerense impulsaron nuevas versiones sobre su vínculo, aunque la periodista desmintió cualquier relación sentimental

Una nueva foto de Chechu Bonelli y Facundo Pieres volvió a circular, desatando aún más rumores sobre su relación (Video: Puro Show, Eltrece)

Chechu Bonelli y Facundo Pieres generaron fuerte repercusión tras ser fotografiados juntos en una cena en la vereda de un restaurante de Cariló, según imágenes difundidas por Puro Show (Eltrece). Las fotos muestran a la modelo y el polista compartiendo mesa y copas de vino en un ambiente relajado y cercano. Pochi, panelista del ciclo y quien obtuvo las imágenes, manifestó: “Ayer a la noche estuvieron cenando en la vereda de un famoso restaurante de Cariló, tomándose un vinito, a pura sonrisita”. Pampito, a su vez, sumó: “Él viajó a Cariló exclusivamente para ver a Chechu Bonelli y tener esta ‘cena romántica’, vamos a poner nosotros”.

El análisis de las imágenes agudizó las hipótesis sobre la relación. “A ella se la ve con la sonrisa cómplice... yo así no los miro a mis amigos…”, remarcó la dueña de la cuenta Gossipeame en Instagram, señalando que el lenguaje corporal evidenciaba “risas cómplices y miradas tiernas”. Los antecedentes de este posible romance no se limitan a Cariló. Días antes, Yanina Latorre difundió imágenes de ambos en la playa de Punta del Este, donde se habrían encontrado casualmente, alimentando especulaciones.

Las imágenes difundidas por Puro Show muestran a la modelo y al polista compartiendo copas de vino y sonrisas cómplices en un ambiente relajado

Según revelaron en el programa de televisión, Bonelli se encontraba trabajando en Pinamar, y la distancia no impidió el reencuentro. Además, enfatizaron que las versiones sobre el vínculo se basan en las interpretaciones de testigos y en las fotos, más que en declaraciones directas de los protagonistas.

Días antes, frente a esta ola de rumores, la exesposa de Darío Cvitanich negó cualquier relación sentimental. En diálogo con Puro Show, bromeó sobre las primeras imágenes en la playa que se habían viralizado: “Es Inteligencia Artificial, chicos”. Consultada insistentemente, fue tajante: “¿Qué besos? ¡No pasó nada!”. Bonelli aclaró en el programa: “A Facu lo conozco hace más de 20 años, literal. Les prometo que no pasó nada”. Afirmó que compartieron unos mates en la playa tras un encuentro casual: “Lo conozco hace un montón”, señaló.

El contexto personal también aporta información relevante. la periodista atraviesa una nueva etapa tras separarse de Cvitanich, con quien compartió 14 años y tiene tres hijas en común. Por su parte, Pieres, conocido por su historia en el mundo del polo y su vínculo anterior con Zaira Nara, también está actualmente soltero.

Previo a esta cena, ambos fueron vistos juntos en la playa de Punta del Este, alimentando rumores sobre la relación sentimental

Durante su debut en el stream La Casa, desde Pinamar, sus propios compañeros sacaron el tema a relucir entre risas y chicanas. Lejos de esquivar la pregunta, la comunicadora fue directa y explicó el trasfondo de su relación con el deportista: “No fue un amor de verano porque no fue nada”, lanzó, desarmando de entrada la idea de un vínculo sentimental. Y enseguida sumó la frase que terminó de marcar el tono de su descargo: “Lo conozco hace mucho tiempo. Somos amigos”.

Según relató, el episodio que derivó en fotos, portales y titulares ocurrió de manera totalmente casual. En ese momento, se encontraba en José Ignacio visitando a sus hijas, que habían pasado Año Nuevo con su padre. “Las fui a ver, después me quedé en la zona, bajé a la playa y pasó Facu caminando. Nos saludamos, nos quedamos charlando y hubo alguien que sacó la foto”, explicó.

Esa imagen, capturada sin contexto, fue suficiente para alimentar versiones de besos, flechazos estivales y un nuevo romance en Punta del Este. Sin embargo, la periodista fue tajante al remarcar que no hubo nada más que una charla entre conocidos. “No somos recontra mega amigos, pero somos amigos”, aclaró, marcando distancia de cualquier interpretación romántica. Sin negar el encuentro, pero descartando de plano cualquier romance, dejó en claro que, al menos por ahora, no hay historia de amor, besos ni flechazo en la arena.

