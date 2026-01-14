Chechu Bonelli contó la verdad detrás de su vínculo con Facundo Pieres

Chechu Bonelli reveló el trasfondo de su relación con Facundo Pieres (Video: La Casa Streaming)

En pleno verano y con la costa como escenario recurrente de romances, fotos casuales y rumores amplificados, Chechu Bonelli decidió ponerle palabras —y límites— a una versión que la tuvo en el centro de la escena durante las últimas semanas. La modelo y conductora negó rotundamente un supuesto romance con el polista Facundo Pieres y explicó con lujo de detalles cómo fue el encuentro que dio origen a las especulaciones.

La aclaración llegó durante su debut en el stream La Casa, desde Pinamar, donde sus propios compañeros sacaron el tema a relucir entre risas y chicanas. Lejos de esquivar la pregunta, Bonelli fue directa: “No fue un amor de verano porque no fue nada”, lanzó, desarmando de entrada la idea de un vínculo sentimental. Y enseguida sumó la frase que terminó de marcar el tono de su descargo: “Lo conozco hace mucho tiempo. Somos amigos”.

Según relató, el episodio que derivó en fotos, portales y titulares ocurrió de manera totalmente casual. En ese momento, Chechu se encontraba en José Ignacio visitando a sus hijas, que habían pasado Año Nuevo con su padre, Darío Cvitanich, de quien se separó tras 15 años de relación. “Las fui a ver, después me quedé en la zona, bajé a la playa y pasó Facu caminando. Nos saludamos, nos quedamos charlando y hubo alguien que sacó la foto”, explicó.

La modelo Chechu Bonelli explicó que el encuentro con Facundo Pieres ocurrió de manera casual en José Ignacio, donde saludó y conversó con el polista en la playa

La imagen, capturada sin contexto, fue suficiente para alimentar versiones de besos, flechazos estivales y un nuevo romance en Punta del Este. Sin embargo, la periodista fue tajante al remarcar que no hubo nada más que una charla entre conocidos. “No somos recontra mega amigos, pero somos amigos”, aclaró, marcando distancia de cualquier interpretación romántica.

Más allá de la desmentida puntual, la modelo también se refirió al impacto que este tipo de rumores tienen en su vida personal, especialmente en un momento sensible. Hace algunos días, Chechu participó como invitada en un stream donde reaccionó a MasterChef Celebrity junto a Nati Jota y Grego Rossello, y allí volvió a abrirse sobre su reciente divorcio, un proceso que, según contó, la atravesó profundamente.

“Nunca pensé que iba a tomar tanta trascendencia”, confesó sobre su separación. Reconoció que llegó a hacer hasta cuatro sesiones de terapia por semana y que todavía le resulta extraño tener que escribir la palabra “divorciada” en trámites cotidianos. “Es una mancha”, dijo con honestidad brutal, aunque rápidamente aclaró que ese dolor también fue el punto de partida para una transformación personal.

La vida personal de Chechu Bonelli se vio afectada por los rumores, especialmente poco después de su reciente separación de Darío Cvitanich tras 15 años juntos

“Se te enciende la llama del amor propio”, reflexionó. Y amplió: “Una separación no es fácil. A mí se me re rompió el sueño de la familia. Yo me casé para toda la vida, soy muy susanita en ese aspecto”. Sus palabras resonaron por el contraste con la liviandad con la que, muchas veces, se narran las rupturas desde afuera.

Bonelli también fue clara al hablar de la maternidad y de cómo reorganizó su vida tras la separación. “No soy madre soltera porque su padre está, pero es algo nuevo que voy descubriendo”, explicó. Y destacó el esfuerzo que hizo durante años por sostener la estructura familiar: “Yo en casa era mujer y hombre, hacía tareas de todo tipo”.

En ese contexto emocional, la aparición de rumores amorosos no solo resultó injusta para ella, sino también descolgada de su realidad actual. Por eso eligió aclarar, sin escándalo pero con firmeza, qué pasó realmente con Facundo Pieres. Sin negar el encuentro, pero descartando de plano cualquier romance. Así, Chechu Bonelli dejó en claro que, al menos por ahora, no hay historia de amor, besos ni flechazo en la arena. Solo una charla entre conocidos que, amplificada por la lente ajena, terminó convertida en novela de verano.