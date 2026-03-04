La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de un paseo romántico con la China Suárez

Mauro Icardi y China Suárez comparten un apasionado beso junto al mar, una imagen que aviva los rumores de indirectas hacia Wanda Nara en medio de discusiones sobre divorcio y sentencias (Instagram)

En el universo de las celebridades argentinas, la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez se instaló en el centro de la escena mediática y de las redes sociales. Los gestos públicos y posteos digitales de la pareja no solo confirmaron el romance, sino que sumaron nuevas lecturas y especulaciones, en un contexto marcado por el inminente divorcio del delantero y su futuro profesional. Cada imagen y mensaje compartido se convierte en objeto de análisis, alimentando el interés de seguidores y medios.

Durante los últimos días, la pareja fue retratada en una serie de salidas románticas en Estambul, especialmente durante un paseo a orillas del Bósforo. Las imágenes muestran a ambos distendidos, compartiendo abrazos, besos y gestos de complicidad bajo el cielo despejado y con el paisaje urbano de fondo. En una de sus publicaciones, Icardi acompañó la postal con la frase en italiano “Tutto è più vicino di quanto sembri” que se puede traducir como “Todo está más cerca de lo que parece”, frase que muchos interpretaron como una indirecta para Wanda Nara, su expareja y madre de sus dos hijas, justo cuando la sentencia de divorcio se encuentra cerca. Otros vieron en ese mensaje un guiño a los rumores de un posible pase a River Plate, sumando nuevas capas de sentido a la escena romántica.

La exposición del vínculo no quedó solo en palabras. Tanto Icardi como la China Suárez compartieron en redes una serie de fotos que refuerzan la narrativa pública del romance. En una historia en blanco y negro publicada por la actriz, se los ve abrazados, con los ojos cerrados y gestos de afecto, acompañados solamente por un emoji de corazón rojo y la mención al futbolista. La intimidad y la calidez del momento saltan a la vista, subrayando la cercanía emocional entre ambos.

"Todo está más cerca de lo que parece", escribió Icardi

La romántica foto que compartió Eugenia junto a Mauro

En otras imágenes, Mauro Icardi posa solo junto al agua, vestido con campera y pantalón de jean claros, gafas de sol y actitud relajada, mientras el paisaje de Estambul enmarca la escena. Se repiten las postales de abrazos y besos, con la China Suárez de negro y Icardi en tonos claros, en diferentes ángulos y situaciones del paseo. Una de las fotos más virales los muestra en un gesto divertido: Icardi inclina a Suárez hacia atrás mientras se besan, con sonrisas cómplices y el Bósforo de fondo, transmitiendo espontaneidad y alegría.

El futbolista también sumó humor y complicidad en sus historias, publicando la postal del beso con la frase “Ñam ñam” y etiquetando a su pareja, en un juego que refuerza la conexión de la pareja en esta nueva etapa. Cada publicación, tanto en los feeds como en las historias de Instagram de ambos, refuerza la decisión de visibilizar el vínculo amoroso y muestra un lenguaje visual de afecto y disfrute compartido.

Mientras tanto, la frase elegida por Icardi en redes sigue generando interpretaciones y expectativas, tanto en lo sentimental como en lo deportivo. La sucesión de imágenes y gestos públicos deja en claro que cada movimiento de la pareja resuena en la agenda mediática y entre sus seguidores, consolidando su relación ante la mirada atenta del público.

Mauro Icardi, de espaldas al mar, comparte una enigmática imagen que muchos interpretan como una nueva indirecta en medio de la polémica con Wanda Nara y China Suárez, tras la reciente sentencia (Instagram)

Esto sucedió al día siguiente de que Wanda tomara la decisión de tirar un mueble clave en su relación con el futbolista. Se trató del cabezal de la cama de su exmatrimonio, en el que todavía se pueden ver las iniciales“M” y “W”,en alusión a Mauro y Wanda. La empresaria acompañó la postal con la frase: “Acomodando mi casa italiana.Regalando-Donando- y restaurando”, sumando el emoji de la bandera italiana. El gesto no pasó desapercibido y generó comentarios entre los fans, que interpretaron la escena como el cierre simbólico de una etapa compartida.