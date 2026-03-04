Teleshow

La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de un paseo romántico con la China Suárez

A días de que se conozca la sentencia de divorcio, que se está llevando adelante en Milán, el delantero fue filoso contra su expareja

Guardar
Mauro Icardi y China Suárez
Mauro Icardi y China Suárez comparten un apasionado beso junto al mar, una imagen que aviva los rumores de indirectas hacia Wanda Nara en medio de discusiones sobre divorcio y sentencias (Instagram)

En el universo de las celebridades argentinas, la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez se instaló en el centro de la escena mediática y de las redes sociales. Los gestos públicos y posteos digitales de la pareja no solo confirmaron el romance, sino que sumaron nuevas lecturas y especulaciones, en un contexto marcado por el inminente divorcio del delantero y su futuro profesional. Cada imagen y mensaje compartido se convierte en objeto de análisis, alimentando el interés de seguidores y medios.

Durante los últimos días, la pareja fue retratada en una serie de salidas románticas en Estambul, especialmente durante un paseo a orillas del Bósforo. Las imágenes muestran a ambos distendidos, compartiendo abrazos, besos y gestos de complicidad bajo el cielo despejado y con el paisaje urbano de fondo. En una de sus publicaciones, Icardi acompañó la postal con la frase en italiano “Tutto è più vicino di quanto sembri” que se puede traducir como “Todo está más cerca de lo que parece”, frase que muchos interpretaron como una indirecta para Wanda Nara, su expareja y madre de sus dos hijas, justo cuando la sentencia de divorcio se encuentra cerca. Otros vieron en ese mensaje un guiño a los rumores de un posible pase a River Plate, sumando nuevas capas de sentido a la escena romántica.

La exposición del vínculo no quedó solo en palabras. Tanto Icardi como la China Suárez compartieron en redes una serie de fotos que refuerzan la narrativa pública del romance. En una historia en blanco y negro publicada por la actriz, se los ve abrazados, con los ojos cerrados y gestos de afecto, acompañados solamente por un emoji de corazón rojo y la mención al futbolista. La intimidad y la calidez del momento saltan a la vista, subrayando la cercanía emocional entre ambos.

"Todo está más cerca de
"Todo está más cerca de lo que parece", escribió Icardi
La romántica foto que compartió
La romántica foto que compartió Eugenia junto a Mauro

En otras imágenes, Mauro Icardi posa solo junto al agua, vestido con campera y pantalón de jean claros, gafas de sol y actitud relajada, mientras el paisaje de Estambul enmarca la escena. Se repiten las postales de abrazos y besos, con la China Suárez de negro y Icardi en tonos claros, en diferentes ángulos y situaciones del paseo. Una de las fotos más virales los muestra en un gesto divertido: Icardi inclina a Suárez hacia atrás mientras se besan, con sonrisas cómplices y el Bósforo de fondo, transmitiendo espontaneidad y alegría.

El futbolista también sumó humor y complicidad en sus historias, publicando la postal del beso con la frase “Ñam ñam” y etiquetando a su pareja, en un juego que refuerza la conexión de la pareja en esta nueva etapa. Cada publicación, tanto en los feeds como en las historias de Instagram de ambos, refuerza la decisión de visibilizar el vínculo amoroso y muestra un lenguaje visual de afecto y disfrute compartido.

Mientras tanto, la frase elegida por Icardi en redes sigue generando interpretaciones y expectativas, tanto en lo sentimental como en lo deportivo. La sucesión de imágenes y gestos públicos deja en claro que cada movimiento de la pareja resuena en la agenda mediática y entre sus seguidores, consolidando su relación ante la mirada atenta del público.

Mauro Icardi, de espaldas al
Mauro Icardi, de espaldas al mar, comparte una enigmática imagen que muchos interpretan como una nueva indirecta en medio de la polémica con Wanda Nara y China Suárez, tras la reciente sentencia (Instagram)

Esto sucedió al día siguiente de que Wanda tomara la decisión de tirar un mueble clave en su relación con el futbolista. Se trató del cabezal de la cama de su exmatrimonio, en el que todavía se pueden ver las iniciales“M” y “W”,en alusión a Mauro y Wanda. La empresaria acompañó la postal con la frase: “Acomodando mi casa italiana.Regalando-Donando- y restaurando”, sumando el emoji de la bandera italiana. El gesto no pasó desapercibido y generó comentarios entre los fans, que interpretaron la escena como el cierre simbólico de una etapa compartida.

Temas Relacionados

Mauro IcardiChina SuárezWanda NaraDivorcio

Últimas Noticias

Quién es Rafa Olarra, el diseñador argentino que logró conquistar el corazón de Pedro Pascal

Oriundo de Gualeguaychú e instalado en Nueva York hace varios años se dedica al mundo de la hotelería y se codeó con figuras como Cher

Quién es Rafa Olarra, el

Daniela Ballester contó cómo sigue tras sufrir un ACV: “Tranquila y contenta”

La conductora detalló cómo continúa su recuperación a una semana de que se conociera la noticia de su internación

Daniela Ballester contó cómo sigue

Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

En medio de rumores sobre la conducción del programa, la conductora opinó de su futuro y el de Diego Leuco al frente del ciclo

Lizy Tagliani se sinceró sobre

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

El actual campeón de Gran Hermano dio detalles del accidente ocurrido en horas de la noche y agradeció el apoyo del público

Tato Algorta habló tras el

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

A casi tres semanas de pasar por el quirófano, la influencer contó el motivo por el que no pudo compartir el resultado final de la intervención

Ivana Icardi se realizó un
DEPORTES
Boca Juniors buscará volver al

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La sentencia de Ruggeri ante los rumores de la posible llegada de Icardi a River: su opinión sobre la vida privada del delantero

Mauricio Pochettino reveló qué le respondió a Donald Trump cuando le consultó si Estados Unidos podía ganar la Copa del Mundo

Faustino Oro tuvo una jornada memorable y este jueves puede convertirse en el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

La joya del fútbol argentino tasada en más de USD 20 millones que está en carpeta del Inter Miami de Messi

TELESHOW
Quién es Rafa Olarra, el

Quién es Rafa Olarra, el diseñador argentino que logró conquistar el corazón de Pedro Pascal

Daniela Ballester contó cómo sigue tras sufrir un ACV: “Tranquila y contenta”

Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador expulsa al embajador de

Ecuador expulsa al embajador de Cuba de Quito y retira a su propio representante en La Habana

Varias fórmulas para bebés presentan niveles detectables de plomo y metales pesados, según un estudio

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

La feria Construexpo 2026 será inaugurada en San Salvador esta tarde

Ciudadanía de EEUU: quiénes pueden evitar el examen de inglés en 2026