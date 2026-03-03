Wanda Nara habría firmado un contrato millonario para dedicarse a un nuevo rubro: “Dentro de muy poquito”

La empresaria habría confirmado su presencia para protagonizar una película (Video: A La Tarde, América TV)

Acostumbrada a estar en el centro de la escena por sus escándalos sentimentales, sus movimientos empresariales y su exposición mediática, Wanda Nara vuelve a ser noticia, pero esta vez por un giro profesional que promete dar que hablar. Según trascendió en las últimas horas, la mediática habría firmado un contrato millonario para actuar y así desembarcar formalmente en el mundo de las producciones audiovisuales, un terreno hasta ahora inexplorado en su carrera.

Todo comenzó con una pista que la propia Wanda dejó en sus redes sociales durante su reciente viaje a Italia junto a su pareja, Martín Migueles. Desde Milán, la empresaria compartió parte de su recorrido y, en medio de las publicaciones, mostró un correo electrónico en el que le agradecían haber enviado su firma de manera electrónica. Sin dar mayores detalles, lanzó una frase que encendió la curiosidad de sus seguidores: “Dentro de muy poquito lo voy a poder compartir con ustedes”.

La empresaria dejó pistas en sus redes sociales tras un viaje a Milán y alimentó el misterio sobre su nuevo desafío profesional

El misterio no duró demasiado. En el programa A la tarde (América TV), el periodista Santiago Sposato reveló que se trata de un contrato millonario vinculado a la ficción. “Está todo encaminado y no le va a caer bien a una persona en particular porque va a decir: ‘esto lo hace para mojarme la oreja a mí’”, deslizó, alimentando la especulación sobre una posible competencia directa con la China Suárez, pareja de su exmarido Mauro Icardi.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, el acuerdo incluye un atractivo bonus por productividad: es decir, la cifra que cobrará Wanda podría incrementarse de acuerdo al rendimiento de la producción que la tendrá como protagonista. Además, ya estarían definidos los días y las horas de trabajo, así como un cronograma de ensayos que se realizarían dos veces por semana, con jornadas de entre dos y tres horas para pulir su interpretación.

Lejos de los rumores que hablaban de una serie biográfica sobre su vida (un proyecto que incluso se llegó a vincular con cifras astronómicas), la propuesta concreta sería protagonizar la remake argentina de la comedia mexicana ¿Quieres ser mi hijo?, una historia que ya fue éxito en su país de origen. En esta versión, Wanda se pondría en la piel de Lucía, una mujer de alrededor de 40 años que, tras 15 años de matrimonio, se separa de su marido al descubrir una infidelidad.

Ludwika Paleta y Juanpa Zurita, actores de la versión mexicana de la película, en una escena de "¿Quieres ser mi hijo?" (ViX vía AP)

La trama tiene un tono de comedia familiar y presenta un guiño inevitable a la realidad que rodea a la mediática. El personaje debe reinventarse y salir a buscar trabajo, pero se topa con un requisito particular: la empresa a la que aspira ingresar busca “mujeres con valores familiares”. Para conseguir el puesto, Lucía toma una decisión tan audaz como disparatada: le pide a su joven vecino (el mismo que la saca de quicio con la música a todo volumen) que se haga pasar por su hijo.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Wanda suma un nuevo desafío a una carrera marcada por la reinvención constante. Empresaria de marcas propias, manager, influencer, conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y figura omnipresente en redes sociales, ahora buscará demostrar que también puede sostener un protagónico en la pantalla grande.

Según trascendió, el estreno estaría previsto para las próximas vacaciones de invierno, lo que ubica el rodaje en una etapa inminente. Con los ensayos a punto de comenzar y el contrato ya firmado, la presentadora parece decidida a redoblar la apuesta y ampliar su perfil profesional más allá de la televisión y los negocios. Mientras tanto, fiel a su estilo, Wanda mantiene el suspenso. En un contexto en el que cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, el paso al cine no solo implicaría un crecimiento económico, sino también simbólico: consolidarse como protagonista de una ficción que, inevitablemente, dialoga con su propia historia pública.