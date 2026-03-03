Tiziana Sabatini reveló una íntima escena familiar antes del nacimiento de Gía, la hija de Oriana y Paulo Dybala

La llegada de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, generó una ola de emoción en redes sociales (Instagram)

La llegada de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, marcó uno de los momentos más emotivos para la familia y también para sus seguidores. El nacimiento de la bebé, que ocurrió el 2 de marzo en la ciudad de Roma, fue celebrado con mensajes, fotos y muestras de cariño en las redes sociales. Sin embargo, mientras la pareja compartía las primeras imágenes de la llegada de la menor y los fanáticos celebraban la noticia, una escena íntima capturada por Tiziana Sabatini reveló el costado más humano y real de la jornada.

La hermana menor de Oriana decidió mostrar en sus historias de Instagram un momento que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia. En la foto se la ve recostada sobre varias sillas de la sala de espera del hospital, con un bolso como almohada, completamente agotada después de largas horas de nervios y expectativa. La imagen reflejaba el cansancio acumulado durante la espera del nacimiento de su primera sobrina. Sobre la postal escribió una sola palabra que sintetizó el momento: “Derrotada”.

La fotografía fue tomada en el Hospital Agostino Gemelli de Roma, uno de los centros médicos más reconocidos de la capital italiana, donde finalmente nació la pequeña. Vestida con jeans y una campera de cuero, Tiziana aparece dormida en una posición improvisada en medio del pasillo del hospital. A su lado se pueden ver algunas pertenencias personales y una bolsa de compras, detalles que terminaron reforzando la espontaneidad de la escena. El bolso sobre el que apoyó la cabeza era de la firma Fendi, un pequeño detalle que no pasó desapercibido entre quienes comentaron la imagen.

Tiziana Sabatini compartió una imagen íntima en el hospital Agostino Gemelli de Roma tras largas horas de espera por el nacimiento

Lejos de las postales cuidadosamente producidas que suelen acompañar los grandes anuncios en el mundo del espectáculo, la publicación aportó un momento auténtico que rápidamente generó simpatía entre los seguidores de la familia. Muchos interpretaron la escena como una representación fiel de lo que suelen vivir los familiares durante un parto: largas horas de espera, nervios, ansiedad y emoción acumulada.

Mientras tanto, en paralelo, Paulo Dybala había sido el encargado de confirmar públicamente el nacimiento de la bebé con una imagen cargada de ternura. El futbolista compartió en sus redes sociales una foto íntima en la que se ve la diminuta mano de Gia aferrada a su dedo, acompañada por otra mano que sería la de Oriana. La escena minimalista, en tonos suaves, resumía el instante más importante de la vida de la pareja.

El mensaje elegido por el delantero de la Roma también reflejó la emoción del momento. “Un aplauso pa’ mami y papi”, escribió junto a la imagen, frase que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios y reacciones de amigos, fanáticos y figuras del espectáculo.

Paulo Dybala anunció la llegada de su hija Gia con una foto emotiva que rápidamente se llenó de comentarios de celebridades y fanáticos (Instagram)

Entre los primeros mensajes apareció el de Catherine Fulop, madre de Oriana, quien no ocultó la emoción por convertirse en abuela por primera vez. “Dios me los bendiga”, escribió la actriz y conductora, acompañando el mensaje con un tono lleno de amor. La venezolana estuvo muy presente durante el embarazo de su hija y siguió de cerca los últimos días antes del nacimiento.

Entre otros personajes Marley, amigo del matrimonio, también se sumó a la ola de felicitaciones con un mensaje breve pero afectuoso dirigido a la familia: “Muchas felicidades a ambos”. Los saludos continuaron multiplicándose a medida que la noticia se expandía por las redes, y fueron desde figuras del espectáculo argentino hasta jugadores de fútbol.

Tiziana suele mantener un perfil mucho más bajo que su hermana mayor. En su cuenta de Instagram apenas cuenta con una decena de publicaciones, aunque reúne cerca de medio millón de seguidores. Por eso, cada vez que comparte algo relacionado con la vida familiar, el contenido suele llamar la atención.