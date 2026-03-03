L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El cantante de cumbia 420 formó parte de la segunda temporada de la serie de Sebastián Ortega (Video: SQP-América TV)

Bajo el foco mediático y en medio de rumores sobre su vida privada, L-Gante habló públicamente sobre la foto que se tomó en el camarín de la China Suárez durante las grabaciones de la segunda temporada de En el Barro. La imagen, que circuló rápidamente en redes y generó comentarios entre panelistas de televisión, expuso nuevas aristas en la relación entre el cantante, la actriz y el entorno de Wanda Nara.

El trasfondo de este episodio cobra mayor peso por las relaciones previas entre los protagonistas: L-Gante y Wanda Nara mantuvieron una relación amorosa durante mucho tiempo. Por su parte, la China Suárez es la actual pareja de Mauro Icardi, exmarido de la conductora de MasterChef. Entre Nara y la actriz existe una enemistad pública, con antecedentes de cruces e indirectas en redes sociales que han alimentado la tensión mediática, convirtiendo cada gesto en un posible mensaje.

Durante una charla en SQP (América), el intercambio entre Yanina Latorre, Pía Shaw, Nicolás Peralta, Ximena Capristo y Majo Martino giró en torno al carácter provocador de la foto y el contexto en el que fue tomada. Latorre advirtió sobre la posible reacción de Wanda Nara: “Wanda es muy celosa. Si se llega a enterar que Elian está hablando por Instagram... Los mata a todos”. Shaw agregó: “Ya le escribió seguro”, y ambas coincidieron en que la imagen podía generar un nuevo conflicto.

La foto de Elián en el camarín de la China durante las grabaciones de En el Barro

La revelación de la foto llevó a una serie de preguntas directas a L-Gante sobre su paso por el camarín de la China Suárez. Latorre detalló: “Ese es su camarín y te prestó su cama de Hello Kitty para que duermas. Qué adulto todo, ¿no?” y Shaw calificó la imagen como “muy sexual”. Capristo remarcó: “Pero está desnudo, ¿eh? Cuidado”. L-Gante admitió entre risas que fue un “chistecito para ese momento”, pero aclaró que no fue dirigido a Wanda Nara: “No, no, para Wanda no, olvidá”.

El cantante explicó que tenía su propio camarín durante la grabación, pero eligió usar el de la actriz “de molesto” y negó haber compartido escenas con ella en esa ocasión. “No, en el seteo la vi una sola vez, pero no fue la vez que estuve en el camarín”, detalló. También confirmó que protagonizó una escena de desnudo junto a la actriz Caro Coperio, una experiencia que describió como incómoda: “La pasé terrible. Porque es una escena desnudo, así tal cual como dijiste. Varias personas, entre la cámara y todo. Yo desnudo, literal. Capaz que me traían una bata hasta que digan acción y capaz que la repetimos tres veces”.

Consultado sobre cómo manejó la situación, L-Gante relató: “Sentí miedo y vergüenza, pero cuando arranqué, arranqué”. Admitió que pidió al equipo de producción que no enfocaran ciertas partes de su cuerpo y que se mostró atento a cuidar su imagen durante la grabación. Shaw y Martino bromearon sobre el nivel de exposición y le preguntaron si temía tener una erección en plena escena. L-Gante respondió: “No, miedo no creo, porque si fuera así, creo que saldría mejor”.

El cantante de cumbia 420 tuvo escenas de sexo en la serie de Sebastián Ortega

Elian Valenzuela también reveló que no sabía de antemano que la escena requería un desnudo completo: “No estaba al tanto de que estaba en esa escena. Me lo aprendí el guion a full en una hora y media”. A pesar del desafío, el cantante manifestó interés en continuar con la actuación: “Sí, me gustaría”. Sobre la posibilidad de participar en otros proyectos, respondió: “A mí me gusta acudir a todos los lugares que me invitan. Si estoy, estoy”.

El clima del estudio osciló entre la intriga y el humor, mientras los panelistas insistieron en el impacto que la foto podría tener en la relación con Wanda Nara. L-Gante se mostró relajado, bromeó sobre la circulación de la imagen y no negó la carga provocadora del episodio, aunque insistió en que su gesto no tenía un destinatario específico. La anécdota, lejos de pasar desapercibida, sumó un nuevo capítulo al vínculo entre el músico, la actriz y el universo mediático que los rodea.