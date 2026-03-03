Teleshow

Guido Süller mostró el antes y el después del particular retoque estético que se hizo en la cara

El excomisario a bordo decidió someterse a una intervención para mejorar un aspecto de su rostro y compartió el resultado con sus seguidores

Guido Süller decidió pasar por el quirófano y se realizó una operación estética

No solo por sus ocurrencias y polémicas Guido Süller sigue llamando la atención en el mundo del espectáculo, sino también por su largo historial de cirugías estéticas y transformaciones de imagen. A lo largo de los años, el mediático sorprendió en más de una oportunidad con retoques y cambios físicos que no pasaron desapercibidos para sus seguidores ni para la prensa. En esta oportunidad, Süller volvió a captar los reflectores al someterse a un lifting labial, una particular intervención poco frecuente que decidió mostrar y explicar en detalle.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Guido compartió un breve video junto a su cirujano para detallar el proceso y mostrar el resultado final. “No se me veían los dientes de arriba y no sabía que existía esta cirugía. Yo tengo muy larga la distancia de la nariz al labio superior. Agarré el centímetro de mi casa y vi que se me estiró”, contó el excomisario a bordo, mientras el especialista explicaba la técnica. “Guido me consultó muy preocupado por la elongación de su labio superior. Lo sentía además de elongado asimétrico. Nos propusimos acortar el labio blanco, esconder lo máximo posible la cicatriz y simetrizar”, detalló el médico, señalando que el objetivo era lograr un resultado armónico y natural.

El propio Guido aportó su visión con el humor y la honestidad que lo caracterizan. “Con los años, eso baja como toda la cara”, bromeó, mientras mostraba a cámara el resultado final de la intervención. El video no tardó en viralizarse, sumando comentarios sobre el cambio y la valentía de Süller para compartir cada paso de su transformación sin filtros ni tabúes.

El resultado de la intervención
El resultado de la intervención estética a la que se sometió Süller

Cabe destacar que no es la primera vez que Guido Süller habla abiertamente de sus retoques estéticos. En agosto de 2024, sorprendió a sus seguidores al mostrar los resultados de una transformación facial que incluyó varios procedimientos. En sus redes sociales publicó una comparación entre su rostro en 2022 y la actualidad, evidenciando el impacto de los retoques. “Qué cambio, doctor. Es increíble. Lo que pasa es que como fue paulatino, uno no se da cuenta. Cuando ves ambas fotos no lo podés creer”, escribió Süller, celebrando la diferencia visible.

Entre las intervenciones a las que se sometió, la más relevante fue la blefaroplastia, una cirugía para eliminar el exceso de piel y grasa de los párpados, que mejora notablemente la mirada y ayuda a rejuvenecer el rostro. Este procedimiento se sumó a una serie de mejoras estéticas que el mediático decidió emprender como parte de un proceso continuo de autopercepción y bienestar. También había explicado en detalle sobre dicha intervención en una de sus vistas a LAM (América) ese mismo año. “Me hice una blefaroplastia. Son 200 quemaduras en cada ojo. Cuando te lo hacen se siente el olor a carne quemada. Eso provoca una contracción y desaparecen las bolsas, por ejemplo. Me lo hicieron con un láser”, explicó, en ese entonces, durante su paso por el programa.

El antes y después del
El antes y después del mediático luego de sus diferentes retoques estéticos

Al ver por primera vez las fotos del antes y después, Guido no dudó en describir su pasado con ironía. “En la primera imagen soy una banana, no soy yo”, dijo, para luego reconocerse en la fotografía actual y afirmar: “Soy un galán, este soy yo. Me niego a aceptar que ese era yo”, graficando el impacto emocional que puede tener un cambio físico tan significativo.

Así, entre videos, anécdotas y nuevos retoques, Guido Süller continúa reinventándose y demostrando que en el show de la vida y la televisión, el verdadero protagonista es quien se anima a cambiar, a reírse de sí mismo y a mostrarse tal como es.

