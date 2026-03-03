El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

La empresaria sigue de vacaciones en Italia y fue a la casa de campo que compartía con el delantero del Galatasaray

Wanda Nara atraviesa días de cambio y reorganización personal en Italia, donde decidió aprovechar su estadía en Milán y la casa de campo del Lago di Como para iniciar una mudanza y tomar decisiones sobre el futuro de los objetos y recuerdos familiares acumulados durante años. Entre gestos de nostalgia y la necesidad de avanzar, la empresaria compartió con sus seguidores en redes sociales tanto el reencuentro con una de las mascotas de la familia como detalles de la selección y el destino de pertenencias que remiten a su pasado con Mauro Icardi.

Durante su estadía, Wanda se reencontró con Tommy, uno de los labradores de la familia que, por cuestiones de edad e imposibilidad de viajar, permaneció en Italia. La empresaria publicó una tierna foto del perro acompañada del mensaje “Tommy” junto a la bandera italiana y un corazón, mostrando el lazo afectivo que mantiene con sus mascotas más allá de la distancia. Como respuesta, Mauro Icardi no tardó en sumarse desde Turquía: compartió una imagen abrazando a Tano, otro de los perros de la familia que vive actualmente con él y la China Suárez. “Imponente a la vista. Inmensamente noble por dentro. Y también está Tano que quería una foto”, escribió el delantero, sumando un guiño afectivo y humorístico a la secuencia.

Tommy, el perro de Wanda Nara, posa tranquilo en el césped mientras la empresaria enfrenta una nueva etapa tras su mudanza

Mauro respondió con un posteo junto a Tano, otro de los perros que tenía con la conductora de MasterChef Celebrity

Horas más tarde, Wanda mostró el avance de la mudanza en una imagen capturada en el patio de la casa italiana, donde se acumulan muebles, cajas, objetos personales y recuerdos familiares. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el detalle del cabezal de la cama de su exmatrimonio, en el que todavía se pueden ver las iniciales “M” y “W”, en alusión a Mauro y Wanda. La empresaria acompañó la postal con la frase: “Acomodando mi casa italiana. Regalando-Donando- y restaurando”, sumando el emoji de la bandera italiana. El gesto no pasó desapercibido y generó comentarios entre los fans, que interpretaron la escena como el cierre simbólico de una etapa compartida.

La imagen, que también muestra un arcade de las Tortugas Ninja, alfombras, ropa y otros objetos, da cuenta del proceso de selección y resignificación que Wanda atraviesa en medio de la mudanza. El cuadro de pertenencias acumuladas a lo largo del tiempo refleja tanto la historia familiar como la complejidad de volver a empezar y dejar atrás recuerdos compartidos. En este proceso, Wanda muestra cómo se enfrenta a la tarea de “regalar, donar y restaurar”, eligiendo con cuidado qué conservar, qué ceder y qué resignificar, mientras la vida familiar y los vínculos se reconfiguran a ambos lados del océano.

El proceso de mudanza no solo implica logística y organización, sino también una carga emocional: cada objeto y cada espacio remiten a distintas etapas, celebraciones y momentos vividos junto a sus hijos y su expareja. Entre la nostalgia, el humor y la apertura hacia lo nuevo, Wanda Nara comparte abiertamente su transición y muestra, una vez más, que detrás de la vida pública y glamorosa, hay historias de familia, recuerdos y decisiones íntimas que la acercan a sus seguidores.

Entre la montaña de muebles que mostró Wanda se puede ver el cabezal de la cama que compartía con Icardi (Instagram)

Esta no es la primera indirecta acerca de su relación terminada con el delantero del Galatasaray. La conductora compartió en sus historias de Instagram una postal junto a su pareja, Martín Migueles. En la imagen, ambos posan frente a un espejo; Wanda, con su habitual sentido del humor y picardía, escribió: “Mi entrenador poniéndome en forma en Milán”. Pero no fue la postal en sí lo que llamó la atención de sus seguidores, sino el detalle en el reflejo: la cámara enfocó el logo del reconocido hotel Armani, pero de tal manera que solo se leyera la palabra “maní”.

Rápidamente, la escena fue interpretada como una indirecta a Icardi, en especial por una frase que la empresaria lanzó en agosto pasado. En aquella ocasión, cuando fue interceptada por la prensa en Ezeiza, Wanda ironizó, en alusión a la anatomía de su expareja: “Creo que el lunes grabo una campaña de maní“.