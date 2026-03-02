Que simboliza un “Dirndl”, el dije de origen alemán que lleva Evangelina Anderson: “Hermoso recuerdo”

Evangelina Anderson mostró el "Dirndl" que lleva en su muñeca izquierda: "Es tradición"

Evangelina Anderson volvió a captar la atención al mostrar en su muñeca izquierda una pulsera con un dije de dirndl, símbolo de la tradición y de la etapa que compartió en Alemania junto a Martín Demichelis en el Bayern Münich. En sus redes sociales, la modelo describió el accesorio como un emblema tradicional vinculado a su vida familiar y cultural durante esos años.

El significado de la pulsera de dirndl va más allá del adorno: representa la etapa de adaptación de Anderson en Alemania y el legado cultural vivido junto a sus hijos durante más de una década. El objeto fue un regalo de una amiga antes de regresar a Argentina en 2022, cuando la familia aún estaba unida.

Al publicar la imagen del accesorio tras un cumpleaños, Evangelina Anderson puntualizó: “El Dirndl es mucho más que un vestido, es símbolo de tradición, elegancia y orgullo bávaro”. Poco después, comentó el valor del objeto: “Me lo regaló una amiga antes de irme de Alemania… hermoso recuerdo”.

El Dirndl que luce Evangelina Anderson en su muñeca izquierda

El obsequio llegó en 2022, antes de que Anderson y sus hijos dejaran Múnich para instalarse nuevamente en Argentina. En ese momento, la presentadora aún estaba casada con Demichelis. Conservar la pulsera se convirtió en un modo de recordar la convivencia en Alemania, país en el que vivieron más de diez años.

De uniforme rural a ícono bávaro

El dirndl —protagonista en el dije que luce Anderson— tiene un origen histórico relevante. El nombre deriva de “Diernen”, término del siglo XIX para las criadas rurales en Baviera y Austria. Estas empleadas vestían el “Leiblgwand”, prenda antecesora del actual dirndl, acompañada de un delantal confeccionado con ropa de cama y estampados sencillos.

El vestuario, en sus primeros tiempos, estaba destinado al trabajo doméstico y agrícola. No fue hasta la década de 1930 cuando el dirndl trascendió el ámbito rural. Inspiradas por la opereta “Im weißen Rössl”, mujeres de ciudad adoptaron la prenda, que así ganó presencia en eventos culturales y en la moda.

La tendencia alcanzó Estados Unidos: “El Caballo Blanco” se presentó en Broadway durante más de 200 funciones. Desde entonces, el dirndl se convirtió en sinónimo de identidad bávara y se presenta en celebraciones como la Oktoberfest. Hoy existen versiones de verano e invierno, con detalles elegantes y materiales sofisticados que consolidan su estatus como emblema regional.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y sus tres hijos en la etapa en que vivieron en Alemania

La vida de Eva y Micho en Alemania

El vínculo de Anderson con Alemania comenzó en 2008, cuando decidió acompañar a Martín Demichelis, jugador destacado del Bayern Münich durante siete temporadas. La mudanza implicó para ella un proceso de adaptación profunda.

Ese mismo año, Anderson quedó embarazada de su primer hijo, Bastián, nacido en mayo de 2009. A lo largo de la relación, la familia alternó vida en distintas ciudades europeas y etapas en destinos como Marbella, donde en 2012 atravesaron una crisis matrimonial seguida por una reconciliación.

En enero de 2013 nació su segunda hija, Lola, y en febrero de 2017 llegó Emma, apodada Abrojito, reconocida en redes por su simpatía. La carrera futbolística de Demichelis planteó mudanzas frecuentes, desafío que Anderson afrontó con una excelente adaptación.

El regreso a Alemania en 2018 coincidió con el nuevo rol de Demichelis como director técnico del equipo filial del Bayern. Tras dieciocho años juntos, la pareja se separó en 2025, manteniendo como prioridad la estabilidad y el bienestar de sus hijos.

La consagración de River bajo la batuta de Demichelis, una de las últimas postales familiares juntos

El futuro de sus hijos tras su contrato con Mallorca

La reciente mudanza de Martín Demichelis a España para asumir como director técnico del RCD Mallorca inauguró una nueva etapa para la familia. En diálogo televisivo con LAM, Anderson aclaró: “Si llegara a pasar, ellos van a ir y venir”, refiriéndose a la modalidad decidida para los niños.

Ambos padres resolvieron priorizar una crianza compartida. Bastián, Lola y Emma vivirán en Argentina con Anderson y podrán visitar a su padre en Mallorca siempre que lo deseen. En la organización de los traslados, la privacidad y el bienestar emocional de los hijos serán centrales y se adaptarán a sus necesidades.