La impactante frase de Marta Fort sobre la muerte de su papá Ricardo: “Para mí, se murió justo”

La joven expuso una sincera reflexión a partir de todo lo que vivió su papá y lo que le tocó pasar antes de su repentina partida.

Más allá de los múltiples festejos de cumpleaños, y de las celebraciones junto a su hermano Felipe, en las últimas horas, Marta Fort sorprendió a sus seguidores al hablar sobre la muerte de su padre, Ricardo Fort. La joven ofreció su perspectiva durante una conversación reciente con el streaming Martín Cirio, donde reflexionó sobre el impacto y la revalorización de la presencia pública de su padre en la cultura popular.

“No quiero que suene mal, pero para mí, se murió justo”, comenzó diciendo la joven, en charla con el influencer. Luego, la modelo continuó reflexionando: “Esta explotando tanto que ya se llenaba de fans y también de haters. Justo cuando se muere la gente empezó a comprender ese personaje. Y ahora se lor ecuerda como el primer streamer, primer youtuber”.

De acuerdo con Marta Fort, el fallecimiento de su padre ocurrió en un punto clave de su fama, cuando empezaba a ser comprendido por el público y se formaba su legado en internet. Ese instante, para la joven, permitió que la memoria colectiva resignificara a Ricardo Fort como impulsor en la comunicación digital y la autoproducción de contenido.

Por su parte, su hermano Felipe acotó: “Yo creo que si no hubiese fallecido en ese momento, la hubiese pegado”. En la charla, Marta Fort profundizó en la trascendencia mediática de su padre, subrayando el carácter anticipatorio de Ricardo Fort respecto al mundo digital y la producción propia de contenidos. “Ahora se lo recuerda como el primer ‘streamer’, primer ‘youtuber’, todo”, sintetizó, destacando la capacidad de Fort para captar tendencias que hoy definen internet.

Según Marta, en línea con el pensamiento de su hermano, esa visibilidad, alcanzada por medios propios, sentó un precedente en el país. “Si no hubiese fallecido en ese momento, podría haber sido el mejor streamer de todos los tiempos, o el más odiado”, reflexionó de manera clara. Esta observación muestra el tamaño del fenómeno Fort y el carácter ambiguo de la popularidad en redes sociales.

Sus palabras sitúan a Ricardo Fort como una figura que rompió moldes en los medios, marcando el camino que otros seguirían años después. Fue, en palabras de su hija, pionero en la construcción de identidades para miles de seguidores y también detractores.

Ricardo Fort

El conductor aportó una perspectiva comparativa: “Yo creo que fueron como Fernando Peña, murieron en el momento justo”, expresó, marcando el paralelismo entre Ricardo Fort y otros personajes cuya valoración social creció con la distancia. La charla, sincera y frontal, evitó idealizar la muerte e interpretó cómo el paso de los años transforma la memoria colectiva.

Las intervenciones de ambos hicieron hincapié en el rol del público y los medios en la construcción póstuma de la imagen de figuras como Ricardo Fort, cuya memoria parece ganar espesor y complejidad con el tiempo.

La conmemoración familiar y el homenaje ocuparon un lugar destacado en los festejos por el cumpleaños número 22 de los mellizos Marta y Felipe Fort, celebrados en la Ciudad de Buenos Aires. Primero, una cena privada el 25 de febrero reunió a la familia en un entorno íntimo. Al día siguiente, el local nocturno Tequila fue escenario de una multitudinaria celebración con amigos y figuras reconocidas, en un ambiente donde la identidad Fort estuvo muy presente.

Las decoraciones incluyeron murales con frases emblemáticas, como “Fort Night Show”, y guiños a momentos icónicos del empresario. Tanto Marta como Felipe captaron la atención con estilos propios: ella vestida de negro con detalles audaces; él, con saco azul marino y accesorios singulares. La atmósfera de “total black”, animadores disfrazados de osos y eslóganes identificables reforzaron la impronta familiar, añadiendo un tono lúdico a la noche.

Entre los asistentes a la cena privada se encontraban Rocío Marengo, Eduardo Fort, Isidro y un reducido grupo de familiares, mientras que la fiesta en Tequila congregó a celebridades como Brenda Asnicar, Cristian Sancho, Bautista Mascia, Martín Cirio, Khea, Tuli Acosta y Grego Rossello, entre otros. En ambas jornadas, el sentido tributo a Ricardo Fort estuvo presente tanto en la decoración como en los gestos y la atmósfera emocional.

El momento más emotivo fue cuando Felipe Fort compartió en redes sociales una foto en blanco y negro junto a Marta y Ricardo Fort, acompañada de la canción “Amazing” de Aerosmith. La imagen, exhibida en la fiesta, se convirtió en un poderoso recordatorio y homenaje, reforzando la importancia de los recuerdos familiares en el presente de los Fort.

De este modo, la memoria de Ricardo Fort permanece viva en cada celebración, consolidándose a través de los vínculos familiares y los gestos cotidianos que mantienen vigente su legado.