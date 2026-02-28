Teleshow

Alejandra Maglietti contó cómo fue la peor noche de su vida con su bebé: "Un olor raro"

Compartió anécdotas sobre inseguridades adolescentes, rivalidades inesperadas y la búsqueda de autenticidad, mostrando la faceta desconocida detrás del reconocimiento público

Alejandra Maglietti contó cómo fue la peor noche con su bebé a partir de un olor raro que sintió

Las confesiones de Alejandra Maglietti sobre la maternidad fueron el centro de la reciente emisión de Storytime, en Bondi, junto a Denise Dumas, Carolina Molinari y Gabi Fernández. Allí, la modelo y conductora reconstruyó ante el panel las dificultades que enfrentó como mamá primeriza.

En sus intervenciones, Maglietti compartió con franqueza los desafíos de la maternidad reciente, describiendo episodios de agotamiento y malestar durante una de sus peores noches al cuidado de su hijo.

La conversación comenzó cuando Denise Dumas le preguntó el motivo de su cansancio. Maglietti respondió: “A las cuatro de la mañana lo agarro al bebé, estaba todo meado. Se le había pasado. A las siete y media, de nuevo quería leche. Cada dos horas me pide leche. Le doy la leche y cuando lo pongo, sentí un olor raro. Me había hecho caca toda la cama, chicos”.

Alejandra Maglietti, con auriculares y micrófono, comparte su difícil experiencia sobre la peor noche con su bebé

Gabi Fernández y las otras panelistas reaccionaron con asombro. Maglietti amplió: “Cuando miro, había todo caca. O sea, tuve que levantarme, bañarlo”. Con humor resignado, agregó recordando la famosa frase de Marcela Tinayre: “Vine, pero con la peor de las ondas. Hoy colapsé, hice pjjjjj”.

Gabi Fernández, presente en el panel, señaló: “Y vas a tener otras preocupaciones”. Maglietti, entre risas, afirmó: “Vale la pena igual, ¿eh? Vale la pena porque te hacen una cada tanto. No es tanto. Aparte estaba todo cagado, pero cagándose de risa. Vos lo querés matar, pero al mismo tiempo lo amás porque decís: es muy tierno”.

Maglietti es una fuente de increíbles anécdotas. Hace poco, en la misma escena del streaming, abrió el espacio para hablar de su “aversión” a los cumpleaños. “Odio mi cumpleaños, soy lo anti cumpleaños. No quiero cumplir años, no me interesa que nadie me salude, no quiero hacer nada”, expresó ante sus compañeras.

Alejandra Maglietti contó por qué odia cumplir años y recordó su fiesta de 15

Explicó que desde pequeña siente incomodidad al ser el centro de atención, una sensación que se agudizó a raíz de una celebración organizada por obligación familiar. “Festejé mis quince obligada por mi familia porque odiaba cumplir quince. Me caí frente a todo el mundo. Solo quería que terminara esa fiesta”, recordó Maglietti.

Los detalles de esa noche describieron un ambiente tan insólito como accidentado: “Se me había ocurrido un vestido turquesa, transparente, no sé qué me pasaba por la cabeza. Como cumplo el 27 de octubre, hice como una alegoría a Halloween y había calabazas. Tenía que romper una calabaza gigante en la que caían un montón de golosinas, me enrosqué con el vestido y quedé revolcada en el medio de la fiesta, todo el mundo cagándose de risa de mí”.

Pero los incidentes continuaron. La modelo relató: “Se armó una guerra de calabazas. Se cortó la luz, se agarraron a piñas. La barra de tragos terminó en una tragedia”. Añadió que, aunque para muchas adolescentes ese festejo es un sueño, para ella nunca tuvo ese significado: “Yo en realidad no soñaba con la fiesta de 15, quería que me compren un auto vintage que veía estacionado cerca de mi casa y que costaba lo mismo que hacer la fiesta. Mi idea era que cuando tuviera 17 años ya pudiera manejar mi propio auto. Pero como yo era la hija más grande, mi papá quería que sí o sí hiciera la fiesta”.

Esta incomodidad por los festejos y los ritos sociales atravesó la adolescencia de Maglietti. “Me da vergüenza cuando me cantan”, reconoció. Admitió también que nunca le entusiasmó recibir saludos ni organizar celebraciones personales.

Alejandra Maglietti contó en El Ejército de LAM las frases hirientes que le decían en sus comienzos como modelo

En otra oportunidad, en El Ejército de LAM, también en Bondi, Maglietti se refirió a sus comienzos en el modelaje en Buenos Aires, y explicó las dificultades que atravesó para adaptarse a los estándares físicos y la dinámica competitiva. “Me acuerdo perfecto de agarrar una revista y que dijera: ‘Menos de uno setenta y tres, abstenerse’. Porque yo no mido uno setenta y tres”, detalló.

La modelo destacó que la “manera de caminar” diferenciaba a vedettes y modelos, lo que requería mucha práctica. “No camina igual una vedette que una modelo. Hay como un montón de cosas, yo como que ya perdí todo eso”. Hizo hincapié en la rivalidad entre modelos “altas” y “petisas”: “Había como una guerrita de las petisas versus las altas. Para lograr esa manera de caminar, me costó un montón siempre”.

Las hostilidades no solo eran cuestiones técnicas. Maglietti relató episodios de maltrato y discriminación verbal durante los preparativos de los desfiles: “No la puedo nombrar porque ya no está, pero de estar a punto de salir al desfile y que detrás me dijeran: ‘Paraguaya, eh, no sabés ni hablar, volvé a tu país’. No sabés las cosas que me decían, no, no, no, así de feas. Horribles”, reveló.

