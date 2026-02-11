Teleshow

Alejandra Maglietti contó la frase xenófoba que recibió en sus inicios: “Me decían paraguaya, no sabés hablar, volvé a tu país”

La actual panelista, que estará con Beto Casella en BTV, estuvo en El Ejército de LAM y relató los difíciles momentos que atravesó en sus comienzos cuando llegó desde Formosa a Buenos Aires como modelo

Alejandra Maglietti contó en El Ejército de LAM las frases hirientes que le decían en sus comienzos como modelo

La historia de la formoseña Alejandra Maglietti, hoy figura de la televisión argentina que será parte del panel de BTV con Beto Casella (América), expone un recorrido lleno de desafíos durante sus primeras experiencias en el modelaje en Buenos Aires. El salto a la capital supuso un cambio brusco para Maglietti, quien tuvo que adaptarse tanto a las exigencias del ambiente como a una vida distinta a la de su provincia natal.

Desde el inicio, Maglietti percibió claras diferencias entre lo que había vivido en Formosa y el ritmo acelerado de la ciudad. “Me acuerdo perfecto de agarrar un revista y que dijera: ‘Menos de uno setenta y tres, abstenerse’”, relató en el programa “El Ejército de la Mañana” (Bondi) junto a Pepe Ochoa, Santiago Rivaroy y Fede Bongiorno. Esa advertencia sobre la estatura de las modelos la afectaba especialmente: “Porque yo no mido uno setenta y tres”, señaló. Según la panelista, fue Pampita quien empezó a revertir ese criterio, al triunfar a pesar de no ajustarse a la norma.

El entorno del modelaje porteño imponía reglas difíciles de asimilar. Maglietti reconoció que aspectos como la forma de caminar sobre la pasarela requerían de mucha práctica. “La manera de caminar también, o sea, no camina igual una vedette que una modelo... Hay como un montón de cosas, yo como que ya perdí todo eso”, afirmó. Ensayar y ajustarse a estos parámetros era un reto constante. Entre las propias colegas, la competencia era el ambiente habitual: “Había como una guerrita de las petisas versus las altas. Para lograr esa manera de caminar, me costó un montón siempre”, recordó.

Alejandra Maglietti contó las frases hirientes que le decían en sus comienzos como modelo

En ese ambiente competitivo, las frases ofensivas y la discriminación surgieron como parte cotidiana de sus primeras etapas. Maglietti compartió que las agresiones verbales eran frecuentes: “No la puedo nombrar porque ya no está, pero de estar a punto de salir al desfile y que detrás me dijeran: ‘Paraguaya, eh, no sabés ni hablar, volvete a tu país’. No sabés las cosas que me decían, no, no, no, así de feas. Horribles”, contó en Bondi. Relató que muchas veces estos comentarios juntaban prejuicios por su origen provincial y xenofobia explícita.

La convivencia diaria no se reducía a ataques aislados, sino que era permanente la tensión. “Te decían de todo en la cara”, enfatizó. Maglietti, sin embargo, aseguró que no guardaba silencio: “Obvio que le contestaba”, dijo entre risas, evidenciando que las discusiones detrás del escenario eran habituales. Narró una de estas situaciones: “Una vez me acuerdo que una me chicaneaba. Fui y le cerré la puerta con todo, así, cosas así hacíamos”. Defenderse, según su testimonio, era indispensable en un lugar donde los enfrentamientos eran directos y comunes.

La rivalidad también se manifestaba en la pelea por la vestimenta y la preparación previa a cada desfile. Maglietti describió cómo intentar conseguir la mejor prenda era una estrategia: “Yo iba temprano, una de las cosas era ir temprano para que te den la mejor ropa. Te daban la ropa y después venía otra que ”No, yo quiero el vestido" (por el que ya tenía ella)... Y bueno, como que ahí se picaba”. La competencia, entonces, se reproducía desde los camarines y no solo sobre la pasarela.

Alejandra Maglietti en su época de modelo.Aquí, para Guillermo Azar, junto a Maypi Delgado, Macarena Lemos, Sofía "Jujuy" Giménez, Julieta Prandi, Nicole Neumann, Sofía Zamolo y Soledad Villarreal

Ya fuera del mundo de los desfiles y luces, su etapa de la adolescencia estuvo teñida por la incomodidad frente a celebraciones y rituales sociales. Hace poco, en el stream de Bondi que co-conduce, Story Time, Maglietti relató su rechazo a los festejos: “Odio mi cumpleaños, soy lo anti cumpleaños. No quiero cumplir años, no me interesa que nadie me salude, no quiero hacer nada”. La fiesta de 15 años fue, según la modelo, una imposición de su familia cargada de momentos desconcertantes. “Festejé mis quince obligada por mi familia porque odiaba cumplir quince. Me caí frente a todo el mundo. Solo quería que terminara esa fiesta”, resumió.

El recuerdo incluye detalles que acentúan la incomodidad: el viaje a Asunción junto a su abuela para buscar el vestido turquesa, la presencia de calabazas por coincidir con Halloween, el episodio en que se cayó en medio de la fiesta. “Me enrosqué con el vestido y quedé revolcada en el medio de la fiesta, todo el mundo cagándose de risa de mí”, narró, rememorando el deseo de que la noche acabara pronto.

La velada, además, tuvo incidentes diversos: cortes de luz, disputas entre los invitados y una barra de tragos que provocó más complicaciones. “Se armó una guerra de calabazas. Se cortó la luz, se agarraron a piñas. La barra de tragos terminó en una tragedia”, relató Maglietti. Su propia preferencia era renunciar a la celebración: “Yo en realidad no soñaba con la fiesta de 15, quería que me compren un auto vintage que veía estacionado cerca de mi casa y que costaba lo mismo que hacer la fiesta. Mi idea era que cuando tuviera 17 años ya pudiera manejar mi propio auto. Pero como yo era la hija más grande, mi papá quería que sí o sí hiciera la fiesta”.

Durante la adolescencia, la percepción sobre su propia imagen fue difícil. “Me miraba en el espejo y veía que tenía una cara de púber espantosa. Odiaba ser tan menudita, me decían ‘ratita’ porque tenía las manos súper chiquitas. También me decían ‘Chuky’ y ‘el niño de cobre’, por un personaje de Los halcones galácticos”, explicó. Los apodos y la mirada de los otros repercutieron en su autoestima. Con el tiempo, logró sobreponerse a esa etapa.

