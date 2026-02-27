Teleshow

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

El programa inició la temporada con una modificación en la dinámica habitual, permitiendo que los televidentes respaldaran a sus favoritos. Solo tres concursantes lograron salir de riesgo, mientras cinco continúan nominados

Guardar
Santiago del Moro dio los nombres de los tres salvados y se conoció la placa definitiva de cara a la gala de eliminación (Video: GH, Telefe)

La primera semana de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya mostró una gran jugada estratégica y dejó un mensaje claro: el público empezó a marcar la cancha desde el minuto cero. Tras 24 horas de votación positiva, tres participantes lograron salir de la placa y otros cinco continúan en riesgo, ahora bajo el sistema de voto negativo rumbo a la gala de eliminación del lunes 2 de marzo.

El mecanismo fue explicado por Santiago del Moro al cierre de la primera gala de nominación. A diferencia del esquema tradicional, en esta instancia inicial el público no votó para eliminar, sino para salvar. Los tres más votados bajarían de la placa y regresarían a la casa sin riesgo inmediato, mientras que el resto seguiría nominado, pero ya con el voto en contra activo para definir al primer eliminado de la temporada. La placa original había quedado conformada por Carmiña, Emanuel, Manuel, Brian, Lucero, Pincoya, Solange y Zilli. La tensión se palpaba en el jardín cuando Del Moro convocó a los nominados para anunciar los resultados.

Gran Hermano Generación Dorada vivió
Gran Hermano Generación Dorada vivió su primera placa de nominados con una votación positiva inédita en la temporada

El primer sobre reveló el nombre de Carmiña. La participante paraguaya fue la más votada en esta primera instancia y recibió así una señal directa del afuera: por ahora, el público la respalda. Su salvación no solo la alivió a ella, sino que también dejó un mensaje interno sobre cómo está siendo percibida su estrategia dentro de la casa.

El segundo nombre en salir de placa fue el de Pincoya. La reacción fue inmediata y mucho más efusiva: aplausos, abrazos y lágrimas. Visiblemente emocionada, agradeció frente a cámara: “Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera”. Su personalidad fuerte y carismática parece haber generado una rápida conexión con la audiencia, que decidió sostenerla en el juego.

El público de Gran Hermano
El público de Gran Hermano Generación Dorada respaldó a Carmiña, Pincoya y Manuel, quienes fueron los más votados y salieron de la placa

El tercer y último salvado fue Manuel Ibero. Su salida de la placa sorprendió a varios, ya que estaba en el centro de la polémica por su vínculo con su ex, Zoe, y una carta documento que se convirtió en tema de conversación dentro y fuera de la casa. Sin embargo, lejos de perjudicarlo, el escándalo podría haber impulsado votos a su favor. El público decidió mantenerlo en competencia, asegurando que la trama continúe al menos una semana más.

Con estas tres salidas confirmadas, la placa quedó reducida a cinco nombres que ahora enfrentarán el voto negativo: Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Yanina Zilli, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. Las reacciones fueron diversas. Brian, sorprendido y visiblemente molesto, lanzó una frase que resume su perfil competitivo: “Es un partido perdido y no me gusta perder. Me pone a pensar”. El exfutbolista no ocultó su incomodidad ante la posibilidad de convertirse en el primer eliminado.

Cinco participantes de Gran Hermano
Cinco participantes de Gran Hermano siguen en riesgo tras el cambio al sistema de voto negativo para la gala del lunes 2 de marzo

Gabriel Lucero, por su parte, confesó estar muy nervioso y dejó en claro que no quiere irse tan pronto. Yanina Zilli se mostró indignada, mientras que Emanuel y Solange (ambos con pasado en ediciones anteriores del reality) quedaron nuevamente expuestos a la decisión del público.

La dinámica de voto mixto dejó un dato interesante: el público no solo eligió a sus favoritos, sino que también configuró el clima interno. Los salvados regresaron fortalecidos, mientras que los que continúan en placa deberán reorganizar alianzas y replantear estrategias en tiempo récord. El paso del voto positivo al negativo también cambia completamente el escenario. Si en la primera instancia la audiencia se enfocó en respaldar, ahora la consigna es clara: votar para eliminar. Esto puede modificar por completo la tendencia y alterar cualquier cálculo previo.

Con apenas unos días de convivencia, el juego ya empezó a moverse fuerte. Las alianzas comienzan a definirse, los liderazgos se ponen en discusión y la influencia del afuera quedó en evidencia. El lunes se conocerá al primer eliminado. Hasta entonces, cinco participantes siguen en la cuerda floja y el público tiene la palabra.

Temas Relacionados

Gran HermanoGran Hermano Generación DoradaSantiago del MoroCarmiñaEmanuel Di DioiaManuel IberoBrian SarmientoGabriel LuceroPincoyaYanina Zilli

Últimas Noticias

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

La referente de la música tropical fue asistida de urgencia durante un concierto y, por razones de salud, decidió postergar una esperada fecha en el Teatro Mercedes Sosa

Preocupación por la salud de

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Durante su paso por el programa de Ángel de Brito, la modelo fue sincera sobre su presente sentimental y su relación con el influencer

Evangelina Anderson explicó por qué

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Después de más de medio año desaparecida, la mediática fue localizada bajo tratamiento, según confirmó Ángel de Brito en su programa de streaming. Su situación sigue generando debate

Tras meses de incertidumbre, se

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

El cantante fue recibido por una multitud en Chile, compartió momentos con sus seguidores en la costa y anticipó una noche inolvidable en la Quinta Vergara con nuevos proyectos a la vista

Paulo Londra desató la locura

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

La conductora compartió en redes sociales la alegría por el título de Santos Mitre, destacando el valor del esfuerzo y la autenticidad en una ceremonia llena de amor, risas y mensajes inspiradores

Nequi Galotti mostró su orgullo
DEPORTES
Un Superclásico histórico, definido con

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Faustino Oro buscará en Moscú la plusmarca mundial: ser el gran maestro más joven del historial del ajedrez

Sebastián Báez le ganó un partido caliente a Cristian Garín y sacó boleto para los cuartos de final del Chile Open

Así quedó la tabla histórica de títulos tras el batacazo de Lanús ante Flamengo en el Maracaná: la supremacía de Argentina contra Brasil

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer el fin de

Qué leer el fin de semana: libros para “vivir mil vidas”, de la Edad Media a un romance de varones

Las apuestas deportivas, entre el auge mediático y los nuevos riesgos sociales emergentes

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano