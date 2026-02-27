Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Santiago del Moro dio los nombres de los tres salvados y se conoció la placa definitiva de cara a la gala de eliminación (Video: GH, Telefe)

La primera semana de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya mostró una gran jugada estratégica y dejó un mensaje claro: el público empezó a marcar la cancha desde el minuto cero. Tras 24 horas de votación positiva, tres participantes lograron salir de la placa y otros cinco continúan en riesgo, ahora bajo el sistema de voto negativo rumbo a la gala de eliminación del lunes 2 de marzo.

El mecanismo fue explicado por Santiago del Moro al cierre de la primera gala de nominación. A diferencia del esquema tradicional, en esta instancia inicial el público no votó para eliminar, sino para salvar. Los tres más votados bajarían de la placa y regresarían a la casa sin riesgo inmediato, mientras que el resto seguiría nominado, pero ya con el voto en contra activo para definir al primer eliminado de la temporada. La placa original había quedado conformada por Carmiña, Emanuel, Manuel, Brian, Lucero, Pincoya, Solange y Zilli. La tensión se palpaba en el jardín cuando Del Moro convocó a los nominados para anunciar los resultados.

Gran Hermano Generación Dorada vivió su primera placa de nominados con una votación positiva inédita en la temporada

El primer sobre reveló el nombre de Carmiña. La participante paraguaya fue la más votada en esta primera instancia y recibió así una señal directa del afuera: por ahora, el público la respalda. Su salvación no solo la alivió a ella, sino que también dejó un mensaje interno sobre cómo está siendo percibida su estrategia dentro de la casa.

El segundo nombre en salir de placa fue el de Pincoya. La reacción fue inmediata y mucho más efusiva: aplausos, abrazos y lágrimas. Visiblemente emocionada, agradeció frente a cámara: “Estoy súper contenta. Ya estaba preparada y dije ‘me voy’. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera”. Su personalidad fuerte y carismática parece haber generado una rápida conexión con la audiencia, que decidió sostenerla en el juego.

El público de Gran Hermano Generación Dorada respaldó a Carmiña, Pincoya y Manuel, quienes fueron los más votados y salieron de la placa

El tercer y último salvado fue Manuel Ibero. Su salida de la placa sorprendió a varios, ya que estaba en el centro de la polémica por su vínculo con su ex, Zoe, y una carta documento que se convirtió en tema de conversación dentro y fuera de la casa. Sin embargo, lejos de perjudicarlo, el escándalo podría haber impulsado votos a su favor. El público decidió mantenerlo en competencia, asegurando que la trama continúe al menos una semana más.

Con estas tres salidas confirmadas, la placa quedó reducida a cinco nombres que ahora enfrentarán el voto negativo: Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Yanina Zilli, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham. Las reacciones fueron diversas. Brian, sorprendido y visiblemente molesto, lanzó una frase que resume su perfil competitivo: “Es un partido perdido y no me gusta perder. Me pone a pensar”. El exfutbolista no ocultó su incomodidad ante la posibilidad de convertirse en el primer eliminado.

Cinco participantes de Gran Hermano siguen en riesgo tras el cambio al sistema de voto negativo para la gala del lunes 2 de marzo

Gabriel Lucero, por su parte, confesó estar muy nervioso y dejó en claro que no quiere irse tan pronto. Yanina Zilli se mostró indignada, mientras que Emanuel y Solange (ambos con pasado en ediciones anteriores del reality) quedaron nuevamente expuestos a la decisión del público.

La dinámica de voto mixto dejó un dato interesante: el público no solo eligió a sus favoritos, sino que también configuró el clima interno. Los salvados regresaron fortalecidos, mientras que los que continúan en placa deberán reorganizar alianzas y replantear estrategias en tiempo récord. El paso del voto positivo al negativo también cambia completamente el escenario. Si en la primera instancia la audiencia se enfocó en respaldar, ahora la consigna es clara: votar para eliminar. Esto puede modificar por completo la tendencia y alterar cualquier cálculo previo.

Con apenas unos días de convivencia, el juego ya empezó a moverse fuerte. Las alianzas comienzan a definirse, los liderazgos se ponen en discusión y la influencia del afuera quedó en evidencia. El lunes se conocerá al primer eliminado. Hasta entonces, cinco participantes siguen en la cuerda floja y el público tiene la palabra.