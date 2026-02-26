Teleshow

Cuánto midió la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada

El minuto a minuto de una noche de profundas emociones, con una estrategia de juego acelerada y momentos de alto impacto

Guardar
Después de las votaciones, se conoció la primera placa de nominados de la edición (Video: Gran Hermano, Telefe)

El debut de las galas de nominaciones en la edición Generación Dorada de Gran Hermano marcó una noche de gran expectativa para la televisión argentina, con un seguimiento detallado del rating y una competencia feroz en la franja horaria principal.

Sin dudas Telefe apostó fuerte por un evento especial ya que, a solo tres días del ingreso de los 28 participantes, se realizó la primera jornada de nominaciones. La decisión no solo sorprendió a los seguidores del formato, sino que también buscó posicionar el ciclo, conducido por Santiago del Moro, como el principal atractivo de la noche.

La emisión comenzó a las 22:21 con una cifra inicial de 14,8 puntos de rating, lo que estableciò una diferencia significativa frente a la competencia directa. En ese momento, El mundo del espectáculo en El Trece registraba apenas 3,0 puntos, mientras el resto de las señales abiertas mantenían nùmeros muy inferiores.

Santiago del Moro al anunciar
Santiago del Moro al anunciar la placa de nominados

A medida que avanzaban los minutos, Gran Hermano se mantuvo estable. A las 22:29, el reality subió levemente a 15,0 puntos, mientras que la película Bandido en El Trece bajó a 2,8 puntos. Esta tendencia de dominio se sostuvo durante la primera media hora, con números que reflejaban una ventaja de más de 13 puntos sobre el canal rival.

El pico llegó a las 22:39, cuando la gala alcanzó 15,6 puntos de rating, consolidando el liderazgo de Telefe en la franja nocturna. En contraste, El Trece solo logró 2,7 puntos, lo que evidencia la preferencia del público por el formato de convivencia y competencia.

A las 22:51, el programa continuaba liderando cómodamente con 15,3 puntos, mientras el cine en El Trece descendía a 2,4 puntos. La brecha entre ambos canales resultó constante y significativa durante toda la primera hora de emisión.

A 48 horas del comienzo
A 48 horas del comienzo del reality, la participante abandonó el luego de conocer el fallecimiento de su padre (Gentileza de Telefe)

Sin embargo, tras un inicio prometedor, la audiencia comenzó a mostrar cierto desgaste. A las 23:02, Gran Hermano descendió a 14,2 puntos, manteniendo una diferencia considerable, pero evidenciando una tendencia a la baja. El mundo del espectáculo en El Trece se mantenía en 2,4 puntos.

Poco después, a las 23:21, el ciclo se estabilizó en 14,7 puntos. La película en El Trece permanecía sin cambios notables. Finalmente, a las 23:37, la gala cerró con 14,3 puntos, mientras El Trece apenas alcanzó 1,9 puntos en ese tramo.

En lo que respecta al resto de los canales de aire, Bienvenidos a ganar (El Nueve) se mantuvo en los 2.1 puntos, en tanto que BTV (Amèrica) promediò los 2 puntos.

Telefe lanza la placa de
Telefe lanza la placa de nominados de Gran Hermano, invitando a la audiencia a votar por los concursantes Carmina, Emanuel, Manu, Brian, Lucero, Pincoya, Sol o Zilli para que sigan en el popular reality show.

La evolución minuto a minuto muestra un ciclo con gran arrastre inicial, pero con una pendiente descendente a medida que la noche avanzó. El promedio final resultó alto frente a la competencia, aunque inferior al arrastre que suele dejar MasterChef Celebrity, el exitoso reality de cocina conducido por Wanda Nara, que superó los 13 puntos en el segmento final de la noche.

Esta ediciòn se caracterizó por una decisión inusual: llevar a cabo una nominación apenas tres días después del ingreso de los participantes. Esta jugada buscó generar tensión y debate en una audiencia que aún no conoce en profundidad a la mayoría de los 28 integrantes de la casa.

Los primeros días dentro de la casa no estuvieron exentos de sorpresas ni de situaciones impactantes. Entre los nominados de la noche figuraron Carmiña, Emanuel, Manuel, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli. La rapidez en la nominación dejó entrever que algunos participantes podrían tener una estadía muy breve, condicionados por la estrategia de Telefe de mover el tablero desde el inicio.

En cuanto a los hechos destacados de esta tercera jornada, hubo otras situaciones que capturaron el interés mediático y del público. La actriz Divina Gloria debió ser hospitalizada y abandonó temporalmente las instalaciones de Telefe. Además, Daniela De Lucìa sufrió la muerte de su padre, lo que motivó su salida apenas comenzada la competencia.

Temas Relacionados

Gran Hermano Generación Dorada

Últimas Noticias

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Tenía seis años cuando se sentó frente a una batería y supo que las canciones la iban a acompañar el resto de su vida. La experiencia en la prestigiosa academia, de la que se graduó por duplicado y con honores, y el apoyo incondicional de su madre, María Laura Santillán

El camino de los sueños

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

La popular actriz encendió las alarmas tras presentar hipertensión y debió abandonar el juego temporalmente

Santiago del Moro dio detalles

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

La modelo explicó cómo se sintió en ese entonces y los temores que atravesó mientras su bebé estaba en neonatología

Rocío Marengo se emocionó al

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

En el debut de la nueva edición, ocho participantes quedaron en el centro de la competencia tras una ronda de votación llena de nerviosismo y jugadas atrevidas

Así quedó la primera placa

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

La joven revisitó uno de los momentos más sensibles de su vida y explicó el proceso que realizó para dejar atrás la angustia

Lola Latorre recordó cómo vivió
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Cristiano Ronaldo se convirtió en el nuevo dueño de un club de fútbol en España

El Gobierno prohibió el ingreso a las canchas a un barrabrava de Belgrano por un enfrentamiento entre facciones

“Cada auto, todas las curvas”: los secretos del sistema basado en inteligencia artificial que se hizo vital para la Fórmula 1

El último partido de Gallardo en River Plate: los cambios y el imborrable legado que dejó dentro del club de Núñez

TELESHOW
El camino de los sueños

El camino de los sueños de Tuta de Elía, la argentina que se formó en Berklee y quiere transformar la música pop

Santiago del Moro dio detalles sobre la salud de Divina Gloria y reveló si volverá a la casa de Gran Hermano

Rocío Marengo se emocionó al recordar la internación de su hijo: “Nunca lloré tanto en mi vida”

Así quedó la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: tensión, estrategia y emociones fuertes

Lola Latorre recordó cómo vivió la infidelidad de su padre y el impacto en su familia: “Fue una situación horrible”

INFOBAE AMÉRICA

Sequía en Uruguay: productores señalan

Sequía en Uruguay: productores señalan que los cultivos de maíz y soja tuvieron grandes pérdidas antes de las medidas

Estafa de Conexión Ganadera en Uruguay: qué dijo la hija de un imputado sobre sus giros por 16 millones de dólares al exterior

Fue una de las mentes maestras de Los Simpson, ganó millones y donó su fortuna para salvar animales

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, instó al régimen norcoreano a poner fin a “la guerra” y avanzar hacia la paz

EEUU e Irán se reúnen en Ginebra para una tercera ronda de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear del régimen