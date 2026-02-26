Cuánto midió la primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada

Después de las votaciones, se conoció la primera placa de nominados de la edición (Video: Gran Hermano, Telefe)

El debut de las galas de nominaciones en la edición Generación Dorada de Gran Hermano marcó una noche de gran expectativa para la televisión argentina, con un seguimiento detallado del rating y una competencia feroz en la franja horaria principal.

Sin dudas Telefe apostó fuerte por un evento especial ya que, a solo tres días del ingreso de los 28 participantes, se realizó la primera jornada de nominaciones. La decisión no solo sorprendió a los seguidores del formato, sino que también buscó posicionar el ciclo, conducido por Santiago del Moro, como el principal atractivo de la noche.

La emisión comenzó a las 22:21 con una cifra inicial de 14,8 puntos de rating, lo que estableciò una diferencia significativa frente a la competencia directa. En ese momento, El mundo del espectáculo en El Trece registraba apenas 3,0 puntos, mientras el resto de las señales abiertas mantenían nùmeros muy inferiores.

Santiago del Moro al anunciar la placa de nominados

A medida que avanzaban los minutos, Gran Hermano se mantuvo estable. A las 22:29, el reality subió levemente a 15,0 puntos, mientras que la película Bandido en El Trece bajó a 2,8 puntos. Esta tendencia de dominio se sostuvo durante la primera media hora, con números que reflejaban una ventaja de más de 13 puntos sobre el canal rival.

El pico llegó a las 22:39, cuando la gala alcanzó 15,6 puntos de rating, consolidando el liderazgo de Telefe en la franja nocturna. En contraste, El Trece solo logró 2,7 puntos, lo que evidencia la preferencia del público por el formato de convivencia y competencia.

A las 22:51, el programa continuaba liderando cómodamente con 15,3 puntos, mientras el cine en El Trece descendía a 2,4 puntos. La brecha entre ambos canales resultó constante y significativa durante toda la primera hora de emisión.

A 48 horas del comienzo del reality, la participante abandonó el luego de conocer el fallecimiento de su padre (Gentileza de Telefe)

Sin embargo, tras un inicio prometedor, la audiencia comenzó a mostrar cierto desgaste. A las 23:02, Gran Hermano descendió a 14,2 puntos, manteniendo una diferencia considerable, pero evidenciando una tendencia a la baja. El mundo del espectáculo en El Trece se mantenía en 2,4 puntos.

Poco después, a las 23:21, el ciclo se estabilizó en 14,7 puntos. La película en El Trece permanecía sin cambios notables. Finalmente, a las 23:37, la gala cerró con 14,3 puntos, mientras El Trece apenas alcanzó 1,9 puntos en ese tramo.

En lo que respecta al resto de los canales de aire, Bienvenidos a ganar (El Nueve) se mantuvo en los 2.1 puntos, en tanto que BTV (Amèrica) promediò los 2 puntos.

Telefe lanza la placa de nominados de Gran Hermano

La evolución minuto a minuto muestra un ciclo con gran arrastre inicial, pero con una pendiente descendente a medida que la noche avanzó. El promedio final resultó alto frente a la competencia, aunque inferior al arrastre que suele dejar MasterChef Celebrity, el exitoso reality de cocina conducido por Wanda Nara, que superó los 13 puntos en el segmento final de la noche.

Esta ediciòn se caracterizó por una decisión inusual: llevar a cabo una nominación apenas tres días después del ingreso de los participantes. Esta jugada buscó generar tensión y debate en una audiencia que aún no conoce en profundidad a la mayoría de los 28 integrantes de la casa.

Los primeros días dentro de la casa no estuvieron exentos de sorpresas ni de situaciones impactantes. Entre los nominados de la noche figuraron Carmiña, Emanuel, Manuel, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli. La rapidez en la nominación dejó entrever que algunos participantes podrían tener una estadía muy breve, condicionados por la estrategia de Telefe de mover el tablero desde el inicio.

En cuanto a los hechos destacados de esta tercera jornada, hubo otras situaciones que capturaron el interés mediático y del público. La actriz Divina Gloria debió ser hospitalizada y abandonó temporalmente las instalaciones de Telefe. Además, Daniela De Lucìa sufrió la muerte de su padre, lo que motivó su salida apenas comenzada la competencia.