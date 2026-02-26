Teleshow

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza, en la elite del mundo fashion: desfiló para Armani en la Semana de la Moda de Milán

El menor de sus varones participó de uno de los desfiles más importantes de la temporada. Su hermano Tiziano venía de debutar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Cortina d’Ampezzo, también en Italia

En la Semana de la Moda de Milán, Benicio Gravier desfiló para Armani

Decir “tengo un hijo modelo” suena, desde ya, presuntuoso, cancherear, dirían en el barrio... Pero si quien lo dice es Valeria Mazza o Alejandro Gravier la cosa cambia. Literalmente. Porque Benicio, su hijo, es modelo. Y acaba de surcar la pasarela de Armani, nada menos, en Milán.

La noticia, en terminos más formales, dice así: que Benicio Gravier dio un paso fundamental en su carrera como odelo al desfilar en la pasarela de Armani durante la Semana de la Moda en Milán, una cita clave para la industria en la que la elegancia masculina europea y la renovación de clásicos marcaron el ritmo de la temporada.

En su cuenta de Instagram, Benicio mostró algunas imágenes del back del desfile
Otra postal del back del desfile posteada por Benicio Gravier

Su actuación junto a reconocidos nombres del sector destaca no solo el crecimiento personal del joven, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, sino también la relevancia del evento donde la sastrería y los colores neutros dominaron las propuestas presentadas por la firma italiana.

La colección Otoño/Invierno 2026-2027 de Armani optó en este desfile por no fusionar líneas masculinas y femeninas, una decisión en concordancia con la tendencia adoptada por otras casas como Fendi el día anterior. Durante la exhibición, resaltaron tonos como el beige, el azul denim y el marrón, acompañados por una marcada presencia de abrigos largos estilo trench, boinas y pantalones rectos. La atención a la sastrería clásica se combinó con suéters tejidos de patrones minimalistas y geométricos, reafirmando el estilo distintivo de la marca.

Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier (el primero desde la izquierda), desfiló para Armani en la Semana de la Moda de Milán. Como se ve, la temporada trae nuevamente las gorras estilo Peaky Blinders

Gravier desfiló luciendo un conjunto compuesto por chaqueta gris con detalles en piel, pantalón recto, camisa de jean azul y una boina a juego, complementado con un bolso de gamuza verde oliva. Este vestuario reflejó la inspiración de la colección en el universo británico de Peaky Blinders, subrayando la influencia de la imagen clásica europea reinterpretada desde la perspectiva contemporánea de la marca. El propio Alejandro Gravier compartió imágenes del backstage en sus redes, mostrando el proceso minucioso de preparación de los looks para el desfile.

El cierre del show tuvo como protagonistas en la pasarela a Leo Dell’Orco, ex pareja y socio de Giorgio Armani, y a Silvana Armani, sobrina del fallecido fundador, quienes recibieron los aplausos del público. El evento exhibió también la apuesta por prendas icónicas en sus últimas salidas femeninas, como las camisas blancas oversize, añadidas con moños de esmoquin desabrochados y adornados con piedras, incorporando un elemento inesperado al clasicismo de la propuesta.

En la semana de la moda en Milán, Benicio Gravier desfiló para Armani

Previo al evento, la familia Gravier Mazza pasó días en la montaña tras la participación de Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno. Desde allí, Valeria Mazza compartió en redes un video junto a su hija Taína, anunciando el inminente viaje a Milán: “Nos vamos. Milán nos espera”. Por su parte, Benicio Gravier documentó su entusiasmo en historias de Instagram, invitando a sus seguidores a adivinar el propósito de su visita con fotos de la ciudad y del detrás de escena, reforzando su creciente proyección internacional y su vínculo directo con el público.

De festejo en festejo

En medio del segundo festejo del cumpleaños de Valeria Mazza, la modelo celebró un nuevo año en la vida de su hijo (Instagram)

A días de haber celebrado un nuevo año en su vida, Valeria Mazza eligió dejar de lado el brillo y la espectacularidad que suelen acompañar sus compromisos profesionales para vivir un cumpleaños distinto y lleno de significado. En contraste con los eventos de alto perfil que la tienen como protagonista desde hace décadas, la modelo apostó por una celebración íntima, rodeada de su esposo, Alejandro Gravier, y sus hijos, Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. En su día especial, el lujo quedó en segundo plano y la prioridad fue compartir una noche de risas, emociones y cariño en familia, mostrando que, para ella, los momentos más auténticos no siempre requieren de grandes escenarios.

La icónica supermodelo Valeria Mazza
La icónica supermodelo Valeria Mazza festeja su cumpleaños con una torta especial y la compañía de familiares y amigos, en una íntima celebración llena de felicidad.

A poco tiempo de terminar la participación de su hijo Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, la modelo decidió celebrar junto a los suyos en una cena familiar, rodeada del cariño de su esposo e hijos. En un ambiente íntimo y cómplice, Valeria Mazza agradeció los mensajes y el afecto recibido. “Happy birthday to me! Gracias por los mensajitos con mucho amor”, escribió junto a una galería de fotos que subió a sus redes sociales. La elección del lugar y la decoración acompañaron el espíritu de la celebración. Una mesa vestida con mantel rojo, copas de vino, velas encendidas y pétalos crearon el marco perfecto para una noche plagada de afecto y recuerdos.

