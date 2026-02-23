Teleshow

La noche especial de Valeria Mazza en el doble festejo de cumpleaños con su hijo Benicio: cena con velas y mucho amor

La modelo organizó una comida íntima junto a su familia, donde las emociones se duplicaron al compartir la fecha especial con el menor del clan Gravier

Guardar
En medio del segundo festejo del cumpleaños de Valeria Mazza, la modelo celebró un nuevo año en la vida de su hijo (Instagram)

A días de haber celebrado un nuevo año en su vida, Valeria Mazza eligió dejar de lado el brillo y la espectacularidad que suelen acompañar sus compromisos profesionales para vivir un cumpleaños distinto y lleno de significado. En contraste con los eventos de alto perfil que la tienen como protagonista desde hace décadas, la modelo apostó por una celebración íntima, rodeada de su esposo, Alejandro Gravier, y sus hijos, Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. En su día especial, el lujo quedó en segundo plano y la prioridad fue compartir una noche de risas, emociones y cariño en familia, mostrando que, para ella, los momentos más auténticos no siempre requieren de grandes escenarios.

A poco tiempo de terminar la participación de su hijo Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d´Ampezzo 2026, la modelo decidió celebrar junto a los suyos en una cena familiar, rodeada del cariño de su esposo e hijos. En un ambiente íntimo y cómplice, Valeria Mazza agradeció los mensajes y el afecto recibido. “Happy birthday to me! Gracias por los mensajitos con mucho amor”, escribió junto a una galería de fotos que subió a sus redes sociales. La elección del lugar y la decoración acompañaron el espíritu de la celebración. Una mesa vestida con mantel rojo, copas de vino, velas encendidas y pétalos crearon el marco perfecto para una noche plagada de afecto y recuerdos.

Valeria sonríe junto a su
Valeria sonríe junto a su familia mientras sostiene la torta de cumpleaños decorada especialmente para la ocasión
La modelo volvió a festejar
La modelo volvió a festejar sus 54 años junto a su esposo, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos en común

En las imágenes, Valeria se mostró sonriente, sosteniendo una torta decorada con la leyenda “Happy Birthday Valeria”, rodeada de velas doradas y moños rojos que aportaron un toque elegante y festivo a la mesa. A su lado, sus hijos y su esposo la acompañaron en el tradicional ritual de soplar las velitas, mientras los demás invitados celebraban el momento y se sumaban con entusiasmo a los cánticos y los aplausos. La ambientación romántica y cálida se reflejó en cada detalle: la iluminación tenue, las velas, los arreglos florales y la vajilla reluciente.

La celebración concluyó con una foto grupal en la escalera, donde toda la familia Mazza-Gravier posó abrazada y sonriente, reflejando la armonía, la complicidad y la felicidad que caracterizan al clan. Las imágenes, compartidas por la propia Valeria en sus redes, rápidamente recibieron mensajes de cariño por parte de colegas, amigas y seguidores, quienes destacaron la sencillez y la autenticidad de la modelo a la hora de celebrar un nuevo año de vida.

Pero eso no fue todo, ya que la íntima velada coincidió con el cumpleaños de su hijo Benicio. A la par del álbum fotográfico que subió a las redes, la modelo compartió en sus historias de Instagram un breve video agasajando al joven frente a familiares y amigos. “Feliz cumple @beniciogravier”, escribió junto a una serie de emojis.

La modelo volvió a celebrar
La modelo volvió a celebrar su cumpleaños soplando las velas de su torta, rodeada de sus seres queridos en un ambiente íntimo y festivo
La torta que lleva el
La torta que lleva el nombre de la modelo, cintas rojas y varias velas

Sin embargo, este no fue el único festejo de Mazza. El primero llegó días antes, en Italia, mientras acompañaba a su hijo Tiziano en la reconocida convocatoria deportiva de la temporada invernal. Allí, en el departamento donde se alojó junto a su marido Alejandro Gravier y sus cuatro hijos, la top model compartió un desayuno especial. A través de sus historias de Instagram mostró el instante en el que, rodeada de aplausos y sonrisas, sopló las velitas de una torta casera.

La escena, lejos del glamour habitual, tuvo un clima cálido y familiar que contrastó con el invierno europeo: una mesa servida con café, frutas frescas, panes y dulces, paredes blancas, madera a la vista y una decoración rústica que aportó un aire acogedor al momento. “Empezando mi cumple muy feliz y con la mejor compañía”, escribió Valeria, acompañando sus palabras con emojis de festejo y corazones.

Entre las imágenes, Valeria compartió
Entre las imágenes, Valeria compartió una dentro de un original cubículo de madera, cuyas paredes están cubiertas de coloridas notas adhesivas, mientras celebra su cumpleaños
Foto final del festejo: la
Foto final del festejo: la familia Mazza-Gravier se abraza y sonríe, reflejando la armonía que reinó en la celebración (Instagram)

De esta forma, Valeria demuestra que, más allá de los reconocimientos y del brillo de los grandes eventos, los momentos más valiosos son aquellos compartidos en familia y en un clima de ternura, gratitud y amor. A los 54 años, la top model argentina elige seguir disfrutando de lo esencial, rodeada de quienes más quiere y celebrando una vez más la belleza de lo simple.

Temas Relacionados

Valeria MazzaCumpleañosAlejandro GravierBalthazar GravierTaína GravierTiziano GravierBenicio Gravier

Últimas Noticias

Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

El embarazo de Taína Laurino desató una ola de alegría en el entorno mediático y familiar, y un emotivo mensaje de la conductora

Anamá Ferreira será abuela por

Cómo se prepara Mirtha Legrand para su fiesta por sus 99 años: intimidades del té con sus amigos más cercanos

La tradicional cita de los domingos volvió a concretarse en el hogar de la diva a horas de su exclusiva celebración de cumpleaños

Cómo se prepara Mirtha Legrand

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

La nueva versión de GH llegará con una playa artificial, desafíos inesperados y una convivencia que arranca a puro vértigo, mezclando figuras como, probablemente, Andrea del Boca y Brian Sarmiento con participantes anónimos. Arranca hoy, lunes

Todo lo que se sabe

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

La diva se prueba atuendos, disfruta de los preparativos y deja abierta la incógnita sobre los espectáculos que animarán la esperada celebración

Hoy Mirtha Legrand cumple 99

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

La empresaria sorprendió en sus redes sociales al mostrar una familia de roedores navegando su jardín, regalando a sus seguidores un instante único

El tierno video que Wanda
DEPORTES
Terminó el round, era atendido

Terminó el round, era atendido en su esquina y se desplomó: la escalofriante secuencia en una pelea de boxeo que recorre el mundo

La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

La inclusión de ostarine en la lista de sustancias prohibidas desafía a deportistas y autoridades

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Anamá Ferreira será abuela por

Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

Cómo se prepara Mirtha Legrand para su fiesta por sus 99 años: intimidades del té con sus amigos más cercanos

Todo lo que se sabe de Gran Hermano Generación Dorada: quiénes podrían ingresar, la palabra de Santiago del Moro y nuevos detalles

Hoy Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles del festejo y los cambios de vestuario que usará

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Penal Internacional inició

La Corte Penal Internacional inició las audiencias previas al juicio de Rodrigo Duterte

Uruguay busca un mecanismo para vender marihuana legal a turistas, estudiantes o trabajadores extranjeros

Cuáles son las opciones de ataque de Donald Trump en Irán

La doble cara del castillo Książ, entre la opulencia y la sombra del nazismo

Ruud Gullit y la historia de su rechazo a un gigante de Europa que terminó definiendo su carrera: “Era demasiado pronto”