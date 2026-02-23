La noche especial de Valeria Mazza en el doble festejo de cumpleaños con su hijo Benicio: cena con velas y mucho amor

En medio del segundo festejo del cumpleaños de Valeria Mazza, la modelo celebró un nuevo año en la vida de su hijo (Instagram)

A días de haber celebrado un nuevo año en su vida, Valeria Mazza eligió dejar de lado el brillo y la espectacularidad que suelen acompañar sus compromisos profesionales para vivir un cumpleaños distinto y lleno de significado. En contraste con los eventos de alto perfil que la tienen como protagonista desde hace décadas, la modelo apostó por una celebración íntima, rodeada de su esposo, Alejandro Gravier, y sus hijos, Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. En su día especial, el lujo quedó en segundo plano y la prioridad fue compartir una noche de risas, emociones y cariño en familia, mostrando que, para ella, los momentos más auténticos no siempre requieren de grandes escenarios.

A poco tiempo de terminar la participación de su hijo Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d´Ampezzo 2026, la modelo decidió celebrar junto a los suyos en una cena familiar, rodeada del cariño de su esposo e hijos. En un ambiente íntimo y cómplice, Valeria Mazza agradeció los mensajes y el afecto recibido. “Happy birthday to me! Gracias por los mensajitos con mucho amor”, escribió junto a una galería de fotos que subió a sus redes sociales. La elección del lugar y la decoración acompañaron el espíritu de la celebración. Una mesa vestida con mantel rojo, copas de vino, velas encendidas y pétalos crearon el marco perfecto para una noche plagada de afecto y recuerdos.

Valeria sonríe junto a su familia mientras sostiene la torta de cumpleaños decorada especialmente para la ocasión

La modelo volvió a festejar sus 54 años junto a su esposo, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos en común

En las imágenes, Valeria se mostró sonriente, sosteniendo una torta decorada con la leyenda “Happy Birthday Valeria”, rodeada de velas doradas y moños rojos que aportaron un toque elegante y festivo a la mesa. A su lado, sus hijos y su esposo la acompañaron en el tradicional ritual de soplar las velitas, mientras los demás invitados celebraban el momento y se sumaban con entusiasmo a los cánticos y los aplausos. La ambientación romántica y cálida se reflejó en cada detalle: la iluminación tenue, las velas, los arreglos florales y la vajilla reluciente.

La celebración concluyó con una foto grupal en la escalera, donde toda la familia Mazza-Gravier posó abrazada y sonriente, reflejando la armonía, la complicidad y la felicidad que caracterizan al clan. Las imágenes, compartidas por la propia Valeria en sus redes, rápidamente recibieron mensajes de cariño por parte de colegas, amigas y seguidores, quienes destacaron la sencillez y la autenticidad de la modelo a la hora de celebrar un nuevo año de vida.

Pero eso no fue todo, ya que la íntima velada coincidió con el cumpleaños de su hijo Benicio. A la par del álbum fotográfico que subió a las redes, la modelo compartió en sus historias de Instagram un breve video agasajando al joven frente a familiares y amigos. “Feliz cumple @beniciogravier”, escribió junto a una serie de emojis.

La modelo volvió a celebrar su cumpleaños soplando las velas de su torta, rodeada de sus seres queridos en un ambiente íntimo y festivo

La torta que lleva el nombre de la modelo, cintas rojas y varias velas

Sin embargo, este no fue el único festejo de Mazza. El primero llegó días antes, en Italia, mientras acompañaba a su hijo Tiziano en la reconocida convocatoria deportiva de la temporada invernal. Allí, en el departamento donde se alojó junto a su marido Alejandro Gravier y sus cuatro hijos, la top model compartió un desayuno especial. A través de sus historias de Instagram mostró el instante en el que, rodeada de aplausos y sonrisas, sopló las velitas de una torta casera.

La escena, lejos del glamour habitual, tuvo un clima cálido y familiar que contrastó con el invierno europeo: una mesa servida con café, frutas frescas, panes y dulces, paredes blancas, madera a la vista y una decoración rústica que aportó un aire acogedor al momento. “Empezando mi cumple muy feliz y con la mejor compañía”, escribió Valeria, acompañando sus palabras con emojis de festejo y corazones.

Entre las imágenes, Valeria compartió una dentro de un original cubículo de madera, cuyas paredes están cubiertas de coloridas notas adhesivas, mientras celebra su cumpleaños

Foto final del festejo: la familia Mazza-Gravier se abraza y sonríe, reflejando la armonía que reinó en la celebración (Instagram)

De esta forma, Valeria demuestra que, más allá de los reconocimientos y del brillo de los grandes eventos, los momentos más valiosos son aquellos compartidos en familia y en un clima de ternura, gratitud y amor. A los 54 años, la top model argentina elige seguir disfrutando de lo esencial, rodeada de quienes más quiere y celebrando una vez más la belleza de lo simple.