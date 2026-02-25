Teleshow

Noelia Marzol sorprendió al contar por qué eliminó un objeto de su casa: “Me da asco”

La bailarina explicó el motivo que la llevó a quitar un artefacto de su hogar y generó un debate ante las cámaras

En plena emisión, Noelia Marzol reconoció que quitó el bidet del baño por asco (Storytime- Bondi Live)

Fiel a su estilo descontracturado y frontal, Noelia Marzol no duda a la hora de compartir detalles de su vida cotidiana y experiencias personales con sus fanáticos. Ya sea a través de sus redes sociales o frente a las cámaras, la bailarina y actriz suele sorprender con sus confesiones y reflexiones. Esta vez, Marzol fue un paso más allá y reveló una decisión inesperada que tomó en su hogar: decidió quitar el bidet porque le genera asco. La confesión, lejos de pasar desapercibida, desató un intenso debate en el programa de streaming Storytime (Bondi Live), donde la artista fue invitada.

La charla arrancó con la conducción de Denise Dumas y la compañía de Alejandra Maglietti y Carolina Molinari, quienes se toparon con un dilema tan cotidiano como polémico. Todo comenzó cuando Noelia, sin vueltas, lanzó: “Es un asco el bidet, lo saqué de mi casa”. La frase cayó como una bomba en el estudio, generando risas, sorpresa y una reacción inmediata de sus compañeras.

Frente a la mirada incrédula de Molinari y Maglietti, Marzol profundizó en su particular teoría sobre la falta de higiene del artefacto.“Vos defecaste, te limpiás con un papel que queda medio dudoso... pasás al bidet y el agua sube, toca la ‘cacona’, baja y después, inevitablemente, un poco de esa agua queda”, detalló, provocando carcajadas y gestos de horror en la mesa. El invitado de la jornada, Alexis “El Conejo” Quiroga, no pudo evitar intervenir y consultó: “¿Pasás el papel nomás?”. Marzol, sin dudarlo, respondió con su método alternativo: “Sí, o toallitas higiénicas”.

“Es un asco el bidet, lo saqué de mi casa”, confesó la bailarina (Candela Teicheira)

La explicación no convenció a todos. Molinari, defensora acérrima del bidet, fue tajante. “No, soy un bebé”, remarcó, subrayando su preferencia por el tradicional chorro de agua. Maglietti, por su parte, apeló a la democracia y propuso una encuesta inmediata para los oyentes: “Votemos a favor del bidet, ¿sí o no?”.

Marzol se mostró fiel a su costumbre de hablar sin filtros, pero este no fue el único aspecto de su vida privada que compartió en los últimos meses. A comienzos de febrero, la actriz recordó en La Noche de Mirtha (El Trece) el día en que su esposo, el futbolista Ramiro Arias, canceló su casamiento apenas un día antes de la ceremonia. “Era en época de pandemia, era bastante más complicado organizar un casamiento, era con un grupo muy reducido de personas, al aire libre, recién estábamos saliendo de esa etapa. Me costó mucho conseguir el turno en el registro civil, todo lo que conllevaba casarse apenas se levantaba la cuarentena”, relató Noelia, reviviendo la angustia y la sorpresa del momento.

La actriz contó que todo ocurrió en el marco de la obra Sex, dirigida por José María Muscari: “Yo estaba por arrancar la segunda función y entró mi marido al teatro, lo cual ya era bastante dudoso porque él solía venir, pero un sábado a la noche, ya tarde, y entra al teatro con cara de pánico. Entonces, él es muy transparente con todas sus expresiones”, relató Marzol, dejando en claro que la expresión de Arias la alertó de inmediato.

Noelia Marzol recordó el angustiante momento que atravesó cuando su esposo canceló su boda a un día de la ceremonia (La Noche de Mirtha - El Trece)

Sin rodeos, la actriz recordó el diálogo con su pareja: “Le dije, ‘¿qué te pasa? Contame ya qué te está pasando porque se te nota demasiado en la cara que me venís a dar una mala noticia. Decime, ¡¿mi familia está bien?!’”. “‘Sí, están todos bien, no te preocupes. Pero bueno, mañana no nos podemos casar’. Todo listo. Yo estaba embarazada encima, lo cual implicaba también que el vestido ya no me iba a entrar”, relató Noelia, sumando dramatismo y humor a la anécdota.

El motivo de la suspensión fue tan inesperado como contundente. Arias estaba a punto de disputar un evento clave. “El tema era que al otro día iba a jugar el partido por el ascenso, que en Nacional B son los partidos en donde sacan lo mejor y lo peor de cada uno, porque se juega la vida ahí. El que gana asciende a primera y el que no, sigue jugando en la B. Entonces, me dijo: ‘No puedo faltar, no puedo faltar a este partido. Necesito jugarlo. Nos tenemos que ir a Rosario’”, contó Marzol, dejando en claro que el fútbol, en su vida, puede más que cualquier cosa.

