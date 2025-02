Murió la abuela de Martina Pereyra, una participante de Gran Hermano: la polémica decisión de no informarle la noticia

Murió la abuela de una participante de Gran Hermano: la polémica decisión de no informarle la noticia (Video: LAM, América)

Este lunes Ángel de Brito publicó en su cuenta personal de Instagram una noticia que sorprendió tanto a sus seguidores como a los fanáticos de Gran Hermano (Telefe). “Polémica en GH. Murió la abuela de un participante y no se lo dijeron por decisión de la familia”, reveló el conductor de LAM (América), antes de contar que se trataba de Martina Pereyra, una de las jugadoras que está en la casa desde el 2 de diciembre.

Así, por la noche, en su programa televisivo se explayó al respecto. “Era una abuela que participaba del programa, porque iba a la tribuna, estaba presente y a la participante no le avisaron. Hasta donde yo había hablado con la producción, por otros episodios anteriores, antes de entrar a la casa, a los chicos se les pregunta: ‘Si pasa algo con algún familiar, algún tema de salud, ¿querés saber o no querés saber?’. Y los chicos responden por sí o por no. Después, más allá de los chicos, hay una decisión de la familia de decir: ‘Che, yo quiero que le digan porque esto no estaba previsto, no estaba en los planes...’. Hay imponderables que tienen que ver con la salud o con un accidente, son cosas que no se pueden prever”, desarrolló de Brito en su ciclo.

“Entonces ahí decide el que está afuera, no el que está adentro, que no tiene la información. En este caso, falleció la abuela de Martina”, reveló el conductor. “Yo hablé con Delfina, su hermana, durante el fin de semana, quien me confirmó la noticia. Hablamos de esta decisión que habían tomado ellos de no contárselo a Martina. Y fue motivada más que nada porque ella no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas. Y sentían que darle esta información, que es imposible de revertir porque no hay nada que hacer, sino que además le podría traer un stress adicional por algo que no se puede resolver. Es una decisión de la familia”, remarcó el panelista Federico Bongiorno. “La familia siempre decide. Para mi tiene sentido la decisión”, defendió el panelista. “¿Cómo tiene sentido? Se muere un familiar tuyo, solo vos sabés qué te puede pasar con esa noticia”, contrapuso De Brito.

Martina Pereyra, jugadora de Gran Hermano

Los celos de Martina por el ingreso de Lucía a Gran Hermano

La semana pasada el ingreso de ocho participantes a Gran Hermano revolucionó por completo la casa y desató una tormenta de emociones, en la que una de las nuevas parece llevarse todas las miradas recelosas de quienes vienen compitiendo desde el inicio. Se trata de Lucía “Luchi” Patrone, una joven de 18 años oriunda de Villa Devoto, con un perfil que no pasa desapercibido: modelo, actriz, influencer y, además, pareja de Lauty Gram. Su llegada prometía sacudir la convivencia, pero nadie imaginó que provocaría un estallido de celos en Martina, quien no pudo disimular su incomodidad desde el primer minuto.

Apenas Luchi cruzó la puerta, Luca reaccionó de manera inesperada. Su rostro se transformó por completo: abrió los ojos con sorpresa, se llevó las manos a la cara y, sin decir una palabra, se retiró del lugar con rapidez. Un gesto que no pasó desapercibido para nadie, mucho menos para Martina, que en cuestión de segundos sintió una punzada de molestia.

Horas más tarde, Luca se acercó a saludar a Luchi con un abrazo breve, aunque sin demasiadas palabras. Pero Martina, que observaba cada movimiento con una mezcla de enojo e incertidumbre, sintió que había algo más en esa historia. Su expresión la delató por completo: ceño fruncido, mirada fija y un gesto de fastidio que hablaba por sí solo.

Los rumores no tardaron en encenderse dentro de la casa. Algunos compañeros comenzaron a preguntarse si Luca y Luchi tenían un pasado oculto, y cuando él se sinceró con Brian y Lourdes, no logró disipar las dudas. Admitió que conocía a la influencer de antes, pero juró que nunca había pasado nada entre ellos. Sin embargo, su tono de voz y su manera de esquivar ciertos detalles hicieron que muchos no le creyeran del todo.