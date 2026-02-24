Eduardo Carrera, el escandaloso participante de Gran Hermano 2003 que busca revancha en Generación Dorada

La polémica actitud de Eduardo Carrera en Gran Hermano 3, que resultó en una sanción

El regreso de Eduardo Carrera a la casa de Gran Hermano Generación Dorada significó el reencuentro del reality con uno de sus personajes más controversiales. La nueva edición del programa, estrenada el último lunes, apostó a figuras reconocidas del mundo de la televisión, los realities y las redes sociales, y la vuelta de Carrera generó un fuerte eco en la audiencia.

Presentado como un trotamundos del reality, asume este retorno con un objetivo claro: la revancha. Su historia dentro del formato se remonta a más de dos décadas, cuando participó en la edición de Gran Hermano Argentina 2003 e incluso en la versión española del ciclo. Ahora, con una vida más estable y alejada del foco mediático, enfrenta su tercera oportunidad en el juego, decidido a mostrar una faceta distinta.

Actualmente Carrera trabaja en un consultorio dental y es padre, rol que reconoce como fundamental para haber alcanzado una madurez diferente a la de sus primeras incursiones televisivas. Ante las cámaras, se define como una persona graciosa y ocurrente, cualidades que espera usar como herramientas para suavizar la convivencia y conectar con la nueva generación de espectadores. “Soy una persona optimista, trato de estar siempre de buen humor”, sostiene, en un intento por distanciarse de la imagen polémica que lo acompañó años atrás.

Eduardo Carrera, uno de los participantes más recordados de Gran Hermano 2003, en un retrato de frente.

El ingreso de Carrera a esta Generación Dorada fue interpretado como un guiño a la historia del programa y una apuesta por entrelazar las raíces del formato con el fenómeno actual. Incluso desde la producción se alimentó la expectativa de que sus anécdotas y su estrategia renovada aporten contenido valioso para la audiencia de 2026.

No obstante, el regreso de Carrera reavivó rápidamente antiguos debates. En redes sociales, usuarios y seguidores del reality no tardaron en recordar los episodios polémicos que protagonizó en 2003, cuando tenía 33 años y permaneció 84 días en la casa antes de convertirse en el sexto eliminado. Aquella edición estuvo marcada no solo por la dinámica del juego, sino también por situaciones de violencia que involucraron directamente al propio Carrera.

Durante su estadía en la casa, el participante mantuvo un romance con su compañera Romina Orthusteguy, quien llegaría al tercer puesto frente a la vencedora de esa edición, Viviana Colmenero. La relación entre Carrera y Orthusteguy, que solo duró mientras compartieron el encierro, quedó registrada por sus altos niveles de conflictividad. Varias cámaras captaron situaciones tensas y episodios de violencia que hasta hoy circulan en redes sociales.

Eduardo Carrera posa para una publicación durante su mediática presentación en la edición de Gran Hermano 2003, generando controversia por su perfil.

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante los festejos de Año Nuevo, al comenzar 2003. En medio de una fuerte discusión con Romina, Carrera estalló un vaso contra el piso, un gesto que fue sancionado por la producción con la nominación directa a placa. Finalmente, esa acción lo dejó fuera del juego tras recibir el 21% de los votos el 7 de enero de ese año.

El archivo audiovisual y los relatos de la propia Orthusteguy profundizaron la polémica. En uno de los contenidos rescatados por usuarios de X (ex Twitter), se puede ver el episodio del vaso. En otra grabación, ya con Carrera fuera del juego, Romina le relata a Gastón Trezeguet una serie de situaciones vividas con su pareja dentro de la casa: tironeos, amenazas, empujones y gritos, todos registrados por las cámaras del canal. Estas escenas volvieron a circular y a alimentar la discusión pública sobre el perfil de Carrera, justo en el momento de su retorno a la pantalla.

Las repercusiones sobre el regreso del exparticipante no tardaron en llegar desde diversos frentes. Una de las voces más influyentes fue la de Viviana Colmenero, ganadora de esa edicón de GH, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: “Eduardo se emociona mucho, llora de mentira y de verdad. Se ríe mucho porque está todo el día actuando. Miente muy pero muy bien y fabula también. Es experto en manipulación. Conmigo no pudo obviamente, me decía: ‘Vivi vos sos muy inteligente’. Ese es el dato que les puedo dar”. Su testimonio apuntó directamente al carácter del participante, subrayando rasgos de manipulación y actuación constante.

Viviana Colmenero arremetió contra Eduardo Carrera en un tuit, señalándolo como un experto en manipulación que miente y actúa constantemente.

No todas las opiniones fueron críticas. Marisa Brel, periodista y analista que participó en los debates del ciclo, salió en defensa de Carrera en redes sociales. Al comentar el video donde se lo ve estallando el vaso, escribió: “Por un solo momento lo condenaron toda la vida. El pibe es un amor”. En otro tuit, Brel añadió: “A mí me encantaba Eduardo Carrera, siempre lamenté que por una situación que se enojó con quien era su novia en la casa, rompió una copa y para siempre lo tildaron de violento. Yo trabajé en ese Gran Hermano, el tercero entre 2002 y 2003, y en la casa era muy divertido y gran jugador”. Estas declaraciones aportaron una visión diferente sobre la convivencia y el humor del participante dentro del juego.

Para entender el recorrido y la personalidad de Carrera, resulta relevante repasar su perfil biográfico. Nacido el 9 de febrero de 1969, en el momento de su debut televisivo estaba desocupado y sin pareja. Era el mayor de los participantes de la edición 2003 y, según la presentación oficial, se diferenciaba por no asumir el rol paternal que suele atribuirse a los de mayor edad en los grupos. Él mismo se describía como ansioso y un poco irresponsable, pero también como alguien optimista y de buen humor.

Una captura de pantalla muestra un tweet de Marisa Brel opinando sobre la participación de Eduardo Carrera en Gran Hermano y un incidente previo.

En el plano familiar, sus padres se separaron cuando tenía tres años, y fue criado por su padre y su abuela junto a su hermano y hermana. Su infancia estuvo marcada por el fútbol y la vida en la calle, con poco interés por el estudio. “No me gustaba mucho la escuela, y me la pasaba en la esquina jugando a la pelota”, confesó sobre aquellos años.

Su pasión por el deporte se complementó siempre con rutinas de gimnasio y salidas a correr. También disfrutaba del cine, de bailar y de la buena comida, hábitos que sostuvo a lo largo del tiempo. Al ingresar a la casa de Gran Hermano, su expectativa era clara: “Se abre un nuevo horizonte. Es una oportunidad que no voy a desaprovechar”. Ese espíritu desafiante y vitalista lo acompañó tanto en sus primeras experiencias como en este nuevo regreso al reality.

Tras su salida de la casa más famosa, tomó un rumbo profesional vinculado al mundo artístico. Decidió formarse como actor y rápidamente consiguió un rol como contrafigura de Sebastián Estevanez en la telenovela Pensionados.

Eduardo vuelve al estudio con experiencia y una revancha pendiente (Video: Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

Poco después, aceptó una propuesta laboral internacional y se trasladó a Ecuador. Allí logró consolidar una carrera en la televisión local, integrándose al elenco de una novela muy exitosa de ese país. La proyección de su trabajo lo posicionó como un referente en la ficción ecuatoriana, al punto de que se barajó la posibilidad de que, al año siguiente, interpretara a Maxwell Sheffield, el productor millonario, en la versión local de La niñera.

Este recorrido profesional agregó nuevas facetas al perfil público de Carrera, quien con el paso del tiempo volvió a transitar un camino lejos del universo mediático, hasta que su desembarco en Gran Hermano Generación Dorada reabrió el debate sobre los límites del entretenimiento televisivo, la capacidad de redención y la memoria colectiva de la audiencia. La convivencia, la estrategia y, sobre todo, la reacción social ante su figura vuelven a ponerse a prueba en una edición que promete revivir viejas polémicas y, tal vez, ofrecer nuevas respuestas.