Valeria Mazza celebró sus 54 años en Italia, donde acompaña a su hijo Tiziano en los JJOO de Invierno

La modelo festejó en Italia y junto a su hijo Tiziano, en medio de los JJOO de Invierno (Video: Instagram)

Lejos de las pasarelas internacionales, los flashes y las producciones de alto impacto que marcaron su carrera, Valeria Mazza eligió comenzar sus 54 años de una manera íntima, sencilla y profundamente familiar. La modelo celebró su cumpleaños en Italia, donde se encuentra acompañando a su hijo Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

El festejo comenzó en el departamento en el que se aloja junto a su marido, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos: Baltazar, Tiziano, Benicio y Taína. A través de sus historias de Instagram, compartió postales del momento en el que sopló las velitas frente a una torta casera, rodeada de aplausos, sonrisas y un clima cálido que contrastó con el frío europeo.

“Empezando mi cumple muy feliz y con la mejor compañía”, escribió sobre el video, acompañado de emojis de festejo y corazón. La escena mostró una mesa servida con café, frutas frescas, panes, dulces y productos típicos de desayuno, en un ambiente con paredes blancas, madera a la vista y una decoración rústica que aportó un aire acogedor al momento.

La modelo argentina disfrutó de un festejo íntimo junto a su esposo Alejandro Gravier y sus cuatro hijos en un ambiente familiar lejos de las pasarelas

En una de las imágenes se la ve sosteniendo la torta con velas de colores encendidas, mientras sus hijos cantan y la acompañan entre risas. Con una sonrisa amplia y visiblemente emocionada, sopló las velas y luego se acercó a saludarlos. El gesto espontáneo dejó ver un costado relajado y natural de la top model.

El festejo continuó más tarde con un almuerzo familiar más amplio. En otra postal compartida por su entorno se la vio sentada en el centro de una larga mesa, rodeada no solo por su esposo e hijos sino también por familiares y allegados.

El viaje a Italia no fue casual ni turístico. La familia se trasladó para acompañar a Tiziano Gravier Mazza, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva: su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno. El joven esquiador alpino logró un hito histórico para la Argentina al finalizar en el puesto 28° en la prueba de Súper-G, convirtiéndose en el mejor resultado conseguido por un representante nacional en esta disciplina dentro del programa olímpico. Con un tiempo de 1:29,06, superó la marca que había establecido Nicolás Arsel en Salt Lake City 2002.

Tiziano Gravier finalizó en el puesto 28° en la prueba de Súper-G y superó la marca que Nicolás Arsel estableció en Salt Lake City 2002

Además, decidió competir también en slalom, una especialidad que no es su principal disciplina. Si bien no logró completar la prueba debido a un enganche en el trazado, el balance general fue positivo. “No tengo nada de que arrepentirme y estoy contento en general con esta semana increíble”, expresó en diálogo con ESPN, destacando que el camino recién comienza.

Para Valeria, este contexto le dio un significado especial a su cumpleaños. Más allá de la celebración personal, el eje estuvo puesto en acompañar el sueño olímpico de su hijo. En varias oportunidades la modelo compartió imágenes desde las competencias, alentándolo desde la tribuna y mostrando el orgullo que siente por su recorrido.

Valeria Mazza compartió en Instagram imágenes del emotivo desayuno de cumpleaños, mostrando una torta casera y productos típicos en un entorno acogedor

A lo largo de los años, Mazza construyó una carrera internacional que la llevó a desfilar para las principales marcas del mundo y convertirse en uno de los íconos de la moda argentina. Sin embargo, en esta etapa de su vida deja en claro que su prioridad es su familia. El cumpleaños número 54 la encontró lejos de eventos multitudinarios y producciones sofisticadas. En cambio, eligió un desayuno compartido, una torta sencilla, abrazos sinceros y el acompañamiento a un momento clave en la vida de su hijo.

Mientras Tiziano continúa su experiencia olímpica y proyecta su futuro deportivo, Valeria Mazza inicia un nuevo año de vida con un escenario distinto al de otros cumpleaños. Esta vez, el foco estuvo puesto en el acompañamiento, el orgullo y la celebración de los logros familiares. Lejos de los reflectores, pero con la misma elegancia que la caracteriza, la modelo demostró que los momentos más significativos no siempre necesitan grandes producciones. A sus 54 años, eligió empezar el día rodeada de amor, en un contexto que combina deporte, familia y emoción.