La gran presentación de Tiziano Gravier en los JJOO de Invierno que generó la emoción de su madre Valeria Mazza: “Una carrera maravillosa”

El deportista finalizó en el Top 30 de slalon gigante

Tiziano Gravier volvió a tener una resonante actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Bajo la mirada de su madre Valeria Mazza, el deportista terminó en la 26° colocación en Slalom Gigante y es la segunda mejor actuación masculina argentina en esa prueba desde el 23° lugar alcanzado por Cristian Simari-Birkner en la cita de Torino 2006.

El joven de 23 años tuvo su estreno en un JJOO este miércoles con un 28° puesto en la categoría Super-G del esquí alpino y, en esta oportunidad, redondeó una muy buena presentación durante la jornada del sábado. En la primera salida, marcó un tiempo de 1:18.45, que lo posicionó en el 27° peldaño y, en su segundo intento, mejoró su performance con un registro de 1:11.85, que lo hizo terminar en el puesto 26 en la tabla general.

Finalizó a 5.30 segundos del ganador Lucas Pinheiro Braathen, quien redondeó un tiempo total de 2:25:00. El atleta nacido en Noruega y nacionalizado brasileño se transformó en el primero de Brasil y de Sudamérica en quedarse con una presea en la historia de la cita invernal, según reflejó The Athletic.

Tiziano Gravier terminó en el Top 30 de la competencia (Crédito: Reuters/Gintare Karpaviciute)

Al término de las acciones, el Comité Olímpico Argentino (COA) dialogó con Tiziano Gravier y Valeria Mazza tras la segunda aparición de uno de los ocho elegidos para representar al país en Italia. En primer lugar, el protagonista valoró el rendimiento logrado: “Hoy era un día particular, era un día desafiante porque la pista no estaba nada fácil, las condiciones tampoco, pero estoy bastante orgulloso y tengo que estar contento de cómo me tiré, de cómo ataqué la pista”.

A continuación, el esquiador precisó algunas equivocaciones generadas en el primer intento: “Tuve un error chiquitito en la mitad de la bajada, que eso me sacó un poquito de velocidad, pero en general tengo que estar contento y orgulloso de cómo me tiré. Siempre se va a querer un poquito más, pero poniendo en perspectiva la carrera y la preparación, tengo que estar contento y conforme”.

Según repasó el COA, a Valeria Mazza se la vio visiblemente emocionada después de la participación de su hijo por primera vez en unos Juegos Olímpicos: “Segunda competencia, la verdad que ahora estoy más tranquila y muy muy feliz por Tiziano, porque ha hecho una carrera maravillosa”. Lo acompañó desde las tribunas en compañía de su esposo, Alejandro Gravier, y los hermanos de Tiziano: Balthazar, Benicio y Taína.

“A mí me emociona mucho el contexto olímpico, ver gente de todo el mundo, banderas de todo el mundo. Para cualquier deportista, el sueño máximo es llegar a un Juego Olímpico. Ver a Tiziano participar acá me emociona muchísimo y cuando está bajando me viene a la mente todo el tiempo que está lejos de casa, todo el tiempo que entrena, todo el esfuerzo que hace. ¡Qué felicidad que pueda estar acá, cumpliendo su sueño!”, contó la empresaria a la hora de dimensionar los logros alcanzados por su hijo.

La madre y empresaria siguió de cerca la participación de uno de sus hijos en la cita desarrollada en Italia (Crédito: @tainagravier/Instagram)

Había más de 80 deportistas en la prueba olímpica, pero 69 de ellos únicamente pudieron señalar sus tiempos, según los datos oficiales de la competencia. Lucas Pinheiro Braathen se quedó con el primer lugar y el podio se completó con los suizos Marco Odermatt y Loic Meillard, que terminaron a 58 centésimas y 1.17 segundo, respectivamente.

“A Lucas lo conocemos como un gran campeón noruego que hoy corre para Brasil. Hizo un carrerón y se lo súper merece”, elogió Valeria Mazza al dueño de la medalla dorada. En este sentido, Tiziano destacó la gran producción en la nieve del vencedor: “Felicitaciones a él, lo de hoy fue increíble, especialmente en esa primera bajada que aprovechó el dorsal número uno. Esquió muy muy bien e hizo mucha diferencia”.

Además, Gravier contó que volverá a competir en los próximos días: “Voy a competir en slalom. No voy a desaprovechar la oportunidad de correr en otra disciplina más en este Juego Olímpico. Voy a competir un poquito más relajado porque no es una disciplina en la que me vengo entrenando, pero sé lo que tengo que hacer perfectamente”. Hace seis años, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausanne 2020, finalizó en el 11° de esa categoría.

Por otro lado, sus dos compañeras del equipo de esquí alpino, Francesca Baruzzi y Nicole Begue, afrontarán la prueba femenina de Slalom Gigante este domingo desde las 6 (hora argentina). La delegación se completa con Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo, y Verónica Ravenna en luge.