Jimena Monteverde se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Mirtha Legrand al aire: cuál será el futuro de la cocinera

La Chiqui recibió a la cocinera en su programa y protagonizó un emotivo momento

Después de un extenso ida y vuelta, ausencias y polémicas, Jimena Monteverde regresó al programa de Mirtha Legrand. Y esta vez no fue a través de un mensaje grabado, sino que la cocinera pudo hacerse presente en la mesa de la diva junto a sus invitados, recuperando la frescura y originalidad de sus intercambios.

Todo sucedió este sábado cuando la Chiqui se preparaba para recibir a Diego Sehinkman, Martín Campi Campilongo, Dalia Gutmann y Jorge Asís en la antesala de su cumpleaños 99. “Señor director, ¿qué comemos hoy? Ah, no, esta Jimenita con nosotros. Ay, director o Jimena, adelante”, comenzó diciendo Mirtha, en medio de una confusión, en los primeros minutos de programa.

Al comienzo, Monteverde apareció al igual que en los últimos programas: a través de un video. Sin embargo, al retomar la mesa, la Chiqui dijo: “La aplaudimos, y alguien me contó que después al final viene, que va a entrar. Porque vieron todo el lío que se armó. Algo que no tuvo ninguna importancia, pero para mí sí porque le he tomado mucho afecto y hacíamos un diálogo divertido”.

La Chiqui se lució con un conjunto blanco y negro en la previa de su cumpleaños (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

Y tal como había dicho la diva, en la parte final del programa, la cocinera se hizo presente en cuerpo y alma. “Tenemos a Jimena que viene. Jimena, qué linda, me hacés llorar, fue tan escandaloso todo lo que han dicho”, expresó Legrand, demostrando su asombro por la polémica que se creó entorno a la salida de la cocinera.

Una vez que dejó el plato sobre la mesa, Jimena manifestó entre lágrimas, visiblemente conmovida: “Buenas noches, a mi también. Para mí es un orgullo estar en esta mesa, y estoy feliz de estar con vos, que estés tan linda, tan bien y tan maravillosa. Tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo”.

Con la idea de alegrar un poco a Monteverde, La Chiqui desvió el tema y le preguntó: “Venís de tu programa ahora. ¿Hoy qué cocinaste?”. Entre risas, Jimena no ocultó la simpleza de su reciente preparación: “Hoy hice unas salchichas envueltas. Todo no se puede Mirtha”. Fue entonces cuando la diva quiso conocer la impresión de la cocinera por el escándalo: “¿A vos no te sorprendió todo este escándalo? Yo no salgo de mi asombro”.

Mirtha Legrand habló sobre la polémica salida de Jimena Monteverde y el escándalo que se generó

“Sí, pero Mirtha sos la número uno”, afirmó Montevede, a lo que Mirtha la corrigió y agregó: “No me digas más la número uno. Yo veía que se decía boicot contra Mirtha. ¿Qué me va a hacer un boicot? Con tal de vender, hoy en día, por un punto de rating la gente hace cualquier cosa. Bueno Jimenita, me encanta que vinieras. ¿No te cansa todos los días la televisión? ¿No me extrañás?”.

Con el reloj corriendo, y el programa cerca de terminar, la cocinera afirmó: “Sí, me cansa, pero lo disfruto mucho realmente”. Sin embargo, antes de que la cocinera se retirara, Legrand consultó: “¿Esto es por hoy o seguís?”. Para la alegría de la conductora, Monteverde subrayó: “No Mirtha, a partir de hoy y para siempre. Me van a tener que esperar un ratito que termine mi vivo y vengo para acá. Por vos lo que sea”.

El emotivo encuentro de Jimena Monteverde y Mirtha Legrand al aire

En las últimas semanas, la ausencia de la cocinera en el ciclo había sido suplida de una forma llamativa. Con el objetivo de que Mirtha pudiera mantener la tradicional interacción con la cocinera, la producción preparó un mensaje grabado. Cuando la conductora preguntó por el menú de esa noche, la especialista respondió desde una cocina.

“Buenas noches, Mirtha. Y el menú para el día de hoy tenemos un revuelto gramajo reversionado riquísimo. De primer plato tenemos un lomo con una salsita espectacular y un puré de cabutia y papa. Y de postre, algo que le va a encantar, un flan de dulce de leche. Todo hecho con productos maravillosos y a buen precio, como siempre”, explicó Monteverde en el video, manteniendo su tono entusiasta y su sello personal.

La dinámica permitió sostener el clima habitual del programa, con la información sobre los platos y la calidez de la cocinera, aunque la complicidad entre las dos mujeres fue una falta que se notó. El recurso tecnológico transformó la dificultad en una oportunidad para innovar, sin perder el espíritu de cercanía que caracteriza a La Noche de Mirtha. La solución también reflejó el compromiso de todo el equipo para seguir adelante, adaptándose a las circunstancias y priorizando la continuidad del ciclo, aun en medio de cambios y desafíos.