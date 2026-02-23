Teleshow

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

En una entrevista televisiva, la artista resaltó la organización y la colaboración que mantiene la actriz junto a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña en la crianza y el cuidado de los menores durante las grabaciones

Guardar
Adabel Guerrero habló de su vínculo con la China Suárez y cómo son sus charlas (Video: Puro Show, Eltrece)

En medio de las polémicas que suelen rodear a la China Suárez, una voz inesperada aportó una mirada diferente. Fue Adabel Guerrero, quien compartió largas jornadas de grabación con la actriz en la serie En el Barro 2 y decidió contar qué escuchó puertas adentro sobre la dinámica familiar con los padres de sus hijos. Invitada a Puro Show (Eltrece), la bailarina sorprendió al hablar sin vueltas sobre el tema. Lejos de alimentar versiones escandalosas, destacó la organización y el respeto que, según ella, existe entre la actriz y sus exparejas, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, padres de Rufina, Magnolia y Amancio.

Guerrero explicó que el vínculo con la China se fortaleció durante el rodaje, donde compartían hasta doce horas diarias. “A partir de que nos conocimos, la empecé a ver en todo lo que pude porque uno aprende mirándola a ella y a otras compañeras”, señaló. Más allá del trabajo actoral, hubo un tema que las unió especialmente: la maternidad. Adabel, mamá de Lola, se interesó por la logística que implica criar hijos mientras se enfrenta a jornadas extenuantes de grabación. “Lo que sí hablamos en las grabaciones fue acerca de la maternidad. A mí me interesaba mucho saber cómo hacía ella con los chicos, grabando tantas horas”, reveló.

La bailarina destacó la presencia
La bailarina destacó la presencia y compromiso de los padres de los hijos de la China Suárez en la vida diaria de los niños

Fue entonces cuando lanzó la frase que generó repercusión: “Ella tiene gente que la ayuda, por supuesto, tiene a la mamá. Y siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes y se hacían cargo, se organizaban bien cuando había que viajar”. Sus palabras contrastan con las versiones mediáticas que suelen instalar tensiones entre la actriz y sus exparejas.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la referencia a la coordinación cuando hay compromisos laborales en el exterior. En los últimos años, la ex Casi Ángeles viajó en reiteradas oportunidades (incluida su estadía en Turquía) y eso implicó acuerdos con Cabré y Vicuña para organizar la rutina de los chicos. Guerrero remarcó que la intérprete mantiene un contacto permanente con sus hijos aun cuando está trabajando. “Siempre me pareció muy madraza la China, pero muy madraza. Todo el día haciendo videollamada con los chicos”, afirmó.

La actriz mantiene contacto constante
La actriz mantiene contacto constante con Rufina, Magnolia y Amancio durante extensas jornadas laborales mediante videollamadas

Durante la entrevista, Adabel también aprovechó para destacar el costado humano de la actriz. Recordó que, tras una jornada que terminó a las tres de la madrugada, la China pidió hamburguesas para todo el equipo, no solo para el elenco artístico sino también para técnicos y personal de producción. “No sabemos si las pagó o se las dieron, no importa. Es el gesto. Agarró el teléfono y pidió 200 hamburguesas y terminamos todos comiendo”, contó.

También defendió las decisiones artísticas de su compañera frente a críticas por escenas de desnudez en ficciones recientes. “Me parece que el desnudo ya está sobrevalorado. Está contando una historia. ¿Qué lo va a hacer tapada? Para mí está perfecta”, sostuvo. En un clima mediático donde el nombre de la China suele asociarse a controversias sentimentales, la postura de Adabel fue clara. “Yo no puedo decir nada malo de ella”, aseguró, sumándose a otras compañeras de elenco que resaltaron su profesionalismo. Guerrero explicó que, aunque no mantienen un trato cotidiano, existe una amistad basada en el respeto: “No ando mandando mensajes porque sí, pero cada tanto un mensaje, un corazoncito, hay”.

Las declaraciones llegan en un momento donde cada movimiento de la actriz genera titulares. Sin embargo, la bailarina eligió enfocarse en lo que vivió durante el rodaje: largas charlas en camarines, intercambios sobre cómo compatibilizar trabajo y crianza, y un reconocimiento a la responsabilidad compartida de los padres. Así, lejos del escándalo, la palabra de Adabel sumó una versión íntima y elogiosa sobre la vida familiar de la China Suárez. Una mirada que pone el foco en la maternidad y en el vínculo respetuoso con sus exparejas, y que instala una narrativa distinta en medio del ruido mediático.

Temas Relacionados

Adabel GuerreroChina SuárezBenjamín VicuñaNicolás Cabré

Últimas Noticias

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

El streamer y creador de contenido Gerónimo “Momo” Benavides habló en Infobae a la Tarde sobre sus orígenes humildes en La Plata, su camino en el streaming y las propuestas que recibió de distintos partidos políticos

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

La chef, que prometió continuar preparando el menú de las mesazas, dedicó su programa a la diva

Jimena Monteverde le envió un

Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

El lanzamiento junto a Uriel Lozano refuerza la nueva etapa solista del máximo referente de la cumbia santafesina

Cacho Deicas presentó su primera

El particular mensaje que escribió el hermano de Mauro Icardi en plena crisis familiar: “A pesar de la distancia”

En medio del tenso panorama mediático y el pasado cumpleaños del deportista, Juan Icardi sorprendió con unas sentidas palabras hacia el futbolista

El particular mensaje que escribió

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

En medio de los preparativos para la megafiesta por sus 99 años, la icónica conductora habló con Ernesto Tenembaum y reflexionó sobre diferentes temas en la emisión de su programa radial

La palabra de Mirtha Legrand
DEPORTES
Respira la selección argentina: se

Respira la selección argentina: se confirmó la gravedad de la lesión de Lisandro Martínez

La decisión del Benfica tras la suspensión provisional de Prestianni para el partido contra el Real Madrid por la Champions

Un futbolista le pidió matrimonio a su novia en el campo de juego y se separó a los tres días: “No voy a hablar mal”

“Dale campeón”: el guiño de Novak Djokovic a Tomás Etcheverry tras la consagración en Río

En defensa de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, los clubes decidieron suspender por cuatro días todos los partidos de fútbol

TELESHOW
Jimena Monteverde le envió un

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

Cacho Deicas presentó su primera canción tras su salida de Los Palmeras: “Esto va a matar”

El particular mensaje que escribió el hermano de Mauro Icardi en plena crisis familiar: “A pesar de la distancia”

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

INFOBAE AMÉRICA

Suiza congeló más de USD

Suiza congeló más de USD 880 millones en activos vinculados a Nicolás Maduro y su entorno

Fósiles prehistóricos, ríos subterráneos y estalagmitas gigantes: así es Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional acusó a Duterte de haber autorizado asesinatos en Filipinas

Estados Unidos atacó otra lancha narco en el Caribe: tres muertos

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia