Evangelina Anderson celebró el cumpleaños de su hija y compartió recuerdos de su infancia: travesuras, bailes y risas

La modelo homenajeó a su pequeña Emma compartiendo bellos recuerdos (Video: Instagram)

Evangelina Anderson homenajeó a su hija menor, Emma, fruto de su relación con Martín Demichelis, con una serie de videos y recuerdos entrañables en el día de su cumpleaños. A través de sus redes sociales, la modelo compartió momentos icónicos de la infancia de su pequeña que lograron enternecer y divertir a sus seguidores.

En el primer video, Evangelina recreó uno de los virales más populares de internet: el challenge de dejar un plato lleno de dulces frente a la niña y pedirle que no coma nada hasta que ella regrese. “Yo voy a dejar esto acá. ¿Qué te gusta de esto?... ¿Todo? Bueno, pero ¿qué dijimos, Basti? Vamos un ratito al baño, lo voy a acompañar a Basti, pero no puedes comer nada, Emi, ¿eh? Tenés que esperar a que mamá vuelva, ¿sí?” Emma, tentada pero obediente, esperó a su mamá y al ser consultada, respondió con sinceridad: “No”, ganándose el elogio de Evangelina: “¡Muy bien, te felicito! Emi”.

El segundo video mostró a Emma en una de sus travesuras más recordadas: la pequeña se pintó toda la cara y, al no quedar conforme con el resultado, fue llorando a buscar a su mamá. La imagen de Emma entre lágrimas, con la carita llena de maquillaje, se convirtió en uno de los recuerdos más simpáticos y humanos de su niñez.

A dos meses de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson le dedicó un sensible posteo a sus hijos (Instagram)

En el tercer video, Evangelina desafió a Emma a demostrar su talento para los idiomas. La pequeña aceptó el reto y, con una soltura asombrosa para su edad, respondió correctamente cómo se dice “gracias” en distintas lenguas. Inglés, portugués, chino, ruso, alemán, italiano, francés y sueco: Emma fue enumerando uno a uno los términos —“Thank you”, “Obrigado”, “Xièxie”, “Spasibo bolshoye”, “Danke schön”, “Grazie mille”, “Merci” y “Tack”—, dejando en claro su simpatía y capacidad para aprender jugando. La espontaneidad y la gracia infantil con la que superó el desafío volvieron a robarse la atención.

El homenaje se completó con un video de Emma bailando tango, vestida para la ocasión y desplegando sus dotes artísticas mientras sonaba de fondo una melodía tradicional. La secuencia de imágenes y videos mostró la personalidad alegre, creativa y multifacética de Emma, así como el amor y la dedicación de Evangelina Anderson en cada etapa de su crecimiento.

Con este repaso de recuerdos, Evangelina celebró la vida de su hija y compartió con sus seguidores la alegría de verla crecer rodeada de juegos, risas y desafíos cotidianos, en un hogar donde la ternura y la espontaneidad nunca faltan.

Evangelina Anderson lloró al recordar a sus hijos como su motor para ser parte de Masterchef

Sus tres hijos con todo para Evangelina, tanto es así que días atrás, la noche de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo marcada por la emoción y la intensidad, sobre todo para la modelo, quien no pudo contener las lágrimas al hablar de sus hijos en uno de los momentos más personales de la competencia. La participante enfrentó el desafío pastelero de la gala, pero fue su sinceridad y la apertura de sus sentimientos lo que terminó por conquistar tanto al jurado como al público.

La consigna de la jornada no era sencilla: los concursantes debían preparar una croquembouche de 30 centímetros con crema pastelera y caramelo. El nivel de dificultad elevó la tensión en el estudio, y cada participante desplegó su mayor esfuerzo para lograr un resultado a la altura de las expectativas de los chefs.

La modelo logró presentar su torre de profiteroles ante el jurado, pero la exigencia del reto quedó en segundo plano cuando la emoción la desbordó. Al verla así, Germán Martitegui le preguntó directamente: “¿Por qué te anotaste en MasterChef, Eva?”. La respuesta de la concursante fue inmediata y conmovida: “Porque me lo pidieron mis hijos”. Las lágrimas y la voz entrecortada dejaron en claro la magnitud del vínculo familiar como motor de su participación.

Anderson no ocultó la mezcla de sentimientos que la atravesaban en ese instante. “Me siento orgullosa”, sostuvo sin dudarlo, y luego añadió: “Es una mezcla de orgullo, de tensión, tristeza, felicidad...”. Esas palabras reflejaron el clima emocional que vivía dentro del certamen, donde la presión por el desempeño convive con la satisfacción del logro personal.