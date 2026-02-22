Teleshow

El impactante look blanco y negro de Mirtha Legrand en su último programa con 98 años

La Chiqui lució un conjunto de su diseñador de confianza y volvió a marcar tendencia, consolidando una vez más su lugar como ícono de la moda

La Chiqui se lució con un conjunto blanco y negro en la previa de su cumpleaños (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

En su última emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), con 98 años, Mirtha Legrand volvió a deslumbrar al público no solo por su presencia y carisma, sino también por su inconfundible elegancia. Fiel a una impronta que la ha acompañado durante décadas en la pantalla, la conductora eligió un look de alta costura que marcó tendencia y consolidó una vez más su lugar como ícono de la moda y la sofisticación en la televisión argentina.

El conjunto seleccionado para la ocasión fue una creación de Claudio Cosano: un diseño en blanco y negro, de silueta recta y mangas largas, completamente bordado a mano con cristales, canutillos y perlas. El top, ajustado y con caída asimétrica, destacó por el contraste de colores y el delicado trabajo artesanal del bordado, que aportó brillo, textura y un aire sofisticado al conjunto. Los detalles de perlas y cristales, especialmente en el escote y los puños, sumaron un toque de lujo clásico que refuerza la elegancia de Mirtha en cada aparición. El pantalón negro de corte amplio complementó el look con sobriedad y movimiento, logrando una silueta armónica y distinguida que estiliza la figura y aporta presencia.

Para acompañar el vestuario, Mirtha optó por un peinado clásico y voluminoso, con ondas suaves y el cabello perfectamente peinado hacia atrás, enmarcando el rostro y realzando el conjunto. El estilo, sofisticado y atemporal, permitió que se luzcan tanto las prendas como las joyas elegidas para la ocasión.

En cuanto a los accesorios, la diva eligió piezas de gran porte y brillo: aros colgantes con incrustaciones, una pulsera elegante y anillos vistosos, todos en perfecta sintonía con el estilismo general y el trabajo artesanal del conjunto. Las joyas sumaron luz y sofisticación, reforzando la imagen de Mirtha como referente indiscutida de la moda televisiva.

El maquillaje, en tonos suaves y luminosos, resaltó sus facciones y la expresión de su mirada: un delicado trabajo de base con rubor natural, sombras neutras, delineado definido y labios en un tono nude, completó un look que combinó modernidad, glamour y el sello inconfundible de Mirtha Legrand. Así, la conductora volvió a demostrar que el estilo, la elegancia y la búsqueda de excelencia no tienen edad ni límites.

Con esta elección de alta costura, Mirtha Legrand reafirmó su legado como referente de la moda y la elegancia en la televisión argentina, demostrando que el glamour, el cuidado por los detalles y la pasión por la excelencia pueden acompañar cada etapa de la vida, incluso en el cierre de un ciclo histórico frente a las cámaras.

La noche de Mirtha contó con la participación de cuatro nombres con fuerte presencia en la agenda mediática y cultural. Diego Sehinkman encabezará la mesa. Conocido por su labor periodística, de lunes a viernes conduce Solo una vuelta más en la señal de noticias TN, donde aborda la coyuntura política y social con entrevistas y análisis en profundidad.

Se sumó a la mesa Martín Campi Campilongo, quien actualmente lidera la obra teatral Papá por siempre, que se presenta en el teatro Liceo. Su trabajo en esa pieza teatral destaca por la interpretación y el humor, consolidando su trayectoria en la escena porteña.

Otra de las invitadas fue Dalia Gutmann, reconocida como una de las voces precursoras del stand up en el país. Comediante, conductora y locutora, está presentando Experiencia Dalia Gutmann, un show unipersonal que explora desde el humor catártico y emocional diferentes situaciones que considera adversas, pero que transforma en material para la risa del público.

Completó la mesa Jorge Asís, escritor y analista político de vasta trayectoria. Su participación asegura una mirada aguda sobre la realidad argentina y un contrapunto intelectual que suele enriquecer la dinámica del programa.

