Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: “Bienvenido Vito a nuestra vida”

La humorista compartió en redes sociales la emoción que atravesó y la tarde que disfrutó en su hogar

Malena Guinzburg mostró la felicidad del nuevo miembro de su familia al conocer su casa

Este viernes, Malena Guinzburg sorprendió a su millón de seguidores en Instagram al compartir su emoción por la llegada del nuevo integrante de su familia. Junto a un emotivo carrete, y un profundo mensaje, la humorista mostró cómo vivió la llegada del nuevo miembro de su hogar, el cual parece que transformará su mundo por completo.

“Bienvenido VITO a nuestra vida. Adoptamos un perrito de 6 meses y no podemos más de felicidad. Por el momento sabemos que le gusta su pelota naranja, un peluche que traía y dormir mucho la siesta.

Adopten", escribió Guinzburg de cara a sus fanáticos compartiendo un profundo mensaje y resumiendo las primeras horas del animal en su casa. Como primera imagen del carrete, la artista eligió un primer plano del perro, en el cual solo se llega a observar uno de sus ojos, su hocico y su lengua. Ya en la segunda foto, Malena mostró al perrito acostado sobre un almohadón de color rojo.

Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: "Bienvenido Vito a nuestra vida" (Instagram)

Además, la influencer compartió una serie de momentos que reflejan la adaptación de Vito a su hogar y la dinámica de estos primeros días. En la foto se observa a la mascota, cuyo pelaje es corto y de textura lisa con manchas negras distribuidas principalmente en la cabeza y el lomo, jugando con una pelota de color naranja. Además, en un video se observa al perro olfateando y reconociendo su casa, caminando por los pasillos y recorriendo la cocina. La noticia fue bien recibida por los fanáticos de Guinzburg quienes reaccionaron con miles de likes y comentarios como: “Vito te amamos. Tenes la mejor mamá y papá del mundo y que tías te tocaron”, “Esa selfie me vuelve loca” y “Seguramente Chavela lo puso en tu camino, la mejor decisión que pudiste tomar!!Es hermoso, una mancha de costado, parece un corazón”.

Por último, en sus stories, Malena agregó un divertido momento junto a Vito en el que ambos se encuentran sentados en el sillón. En ese contexto, el cachorro le lamió la cara. Luego, ambos jugaron con un peluche. En el clip se observa al animal intentando atrapar al muñeco con su boca. Horas después llegó el momento de comer, el cual la humorista decidió registrar. En la story se observa a la mascota comiendo y vaciando su plato en cuestión de segundos. Así las cosas, después de una movida tarde, Malena mostró cómo quedó su nuevo amigo. “Agotado después de jugar”, escribió la influencer.

Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: “Bienvenido Vito a nuestra vida” (Instagram)

Semanas atrás, Malena Guinzburg rindió homenaje a su padre, el recordado conductor y humorista Jorge Guinzburg, en el aniversario de su nacimiento. La humorista compartió en redes sociales un mensaje emotivo acompañado de una foto juntos durante su gira artística en Europa. Este gesto generó una ola de afecto entre seguidores y fanáticos.

En la publicación, Malena expresó: “¡Feliz cumple pa! Te estoy teniendo muy presente en esta gira (y siempre). Estarías muy contento, ¡lo sé! ¡Besos al cielo!”. La imagen mostraba a ambos, abrazados y sonrientes, subrayando un vínculo que resiste el paso del tiempo y la distancia.

La dedicatoria refuerza el homenaje anual que Malena Guinzburg ofrece a la memoria de su padre, manteniendo viva su figura tanto en el plano público como personal.

Este acto refleja no solo el cariño filial, sino también una forma de preservar la memoria colectiva de Jorge Guinzburg entre quienes siguen recordándolo. Los seguidores respondieron con numerosos mensajes que estrecharon aún más el lazo de afecto hacia la familia.

Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: “Bienvenido Vito a nuestra vida” (Instagram)

Comentarios como “¡Feliz cumple Jorge! ¡Tenés un amor de hija! Y se te extraña mucho por acá” y “¡Feliz cumpleaños al cielo, Jorge! ¡Te recordamos y extrañamos mucho! Tenés una hija maravillosa” evidenciaron la cercanía del público. Otras voces sumaron: “No muere quien vive en los corazones. ¡Y Jorge vive en millones! ¡Feliz cumple genio! Un abrazo, Male”.

Jorge Guinzburg, nacido el 3 de febrero de 1949, se consolidó como un referente en la televisión argentina por su ingenio y la capacidad para conectar con la audiencia. Su estilo unía humor inteligente, ironía y agilidad, marcando una época y estimulando la creación de nuevos formatos televisivos.

Su carrera incluyó programas emblemáticos como Mañanas informales, La noticia rebelde, La biblia y el calefón y Peor es nada. Guinzburg destacaba por construir climas de cercanía y reflexión, convocando a públicos diversos y dejando una huella perdurable en el medio.

Falleció el 12 de marzo de 2008, a los 59 años, tras atravesar durante años una enfermedad pulmonar que eligió no hacer pública. Su muerte provocó conmoción entre colegas y televidentes, quienes expresaron un gran dolor y gratitud ante la partida de una figura central del entretenimiento en Argentina.

El aniversario del nacimiento de Jorge Guinzburg se transforma cada año en una ocasión para revivir el respeto y el cariño que supo cultivar. El tributo que le dedica Malena Guinzburg reafirma un legado que permanece vigente tanto en el ámbito familiar como entre el público y en la cultura popular.

