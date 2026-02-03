El emotivo mensaje de Malena Guinzburg a su padre el día de su cumpleaños: “Estarías muy contento”

La complicidad de Malena y Jorge Guinzburg

El homenaje de Malena Guinzburg a su padre conmueve cada año a quienes siguen recordando al conductor y humorista. En una fecha especial, el 3 de febrero, ella eligió compartir en redes sociales un mensaje dedicado a Jorge Guinzburg en el día de su natalicio.

“¡Feliz cumple pa! Te estoy teniendo muy presente en esta gira (y siempre). Estarías muy contento, ¡lo sé! ¡Besos al cielo!”, escribió la humorista, acompañando sus palabras con una imagen donde se los ve juntos, sonriendo y abrazados, mientras sigue presentándose con el espectáculo Las chicas de la culpa en diferentes localidades de Europa.

Ese gesto, simple y profundo, expresa la presencia constante que siente de su padre en cada uno de sus logros. La publicación transmite la intimidad de una relación que la distancia física no logrará diluir nunca. Malena, aún habiendo tenido que despedir a su papá siendo muy joven, encuentra una forma de mantener vivo el vínculo a través de la evocación y la palabra. En su mensaje, la certeza de que Jorge estaría orgulloso resuena como una celebración de la memoria compartida.

El mensaje de Malena Guinzburg para su papá Jorge

La reacción de los seguidores fue inmediata y cálida. Los comentarios en la publicación sumaron cientos de mensajes que refuerzan el cariño colectivo por Jorge Guinzburg. Expresiones como “¡Feliz cumple Jorge! ¡Tenés un amor de hija! Y se te extraña mucho por acá”, y “¡Feliz cumpleaños al cielo, Jorge! ¡Te recordamos y extrañamos mucho! Tenes una hija maravillosa”, se multiplicaron en la red. Otros eligieron subrayar la huella indeleble que dejó en el público: “No muere quien vive en los corazones. ¡Y Jorge vive en millones! ¡Feliz cumple genio! Un abrazo, Male”.

El 3 de febrero de 1949 nació Jorge Guinzburg, quien con el paso de los años se transformó en un referente ineludible de la conducción y el humor en la televisión argentina. Su capacidad para conectar con la audiencia y reinventar los formatos televisivos lo posicionó entre los más recordados del medio.

El humor inteligente, la ironía, la rapidez en el remate y el retruque y la empatía marcaron su carrera. Desde los inicios, su figura se asoció a una forma novedosa de hacer televisión, donde la conversación y la risa se combinaban con la reflexión y el análisis social. Su trayectoria abarcó programas que se volvieron parte de la cultura popular.

Malen Guinzburg participó en algunos sketchs con su padre

Guinzburg se consolidó no solo como conductor, sino como generador de climas televisivos únicos. La frescura y la calidez de su presencia en pantalla lograron reunir a públicos diversos y marcaron el ritmo de una época.

El conductor falleció el 12 de marzo de 2008, a los 59 años, tras haber padecido durante años una enfermedad pulmonar. Pese a su notoriedad pública, nunca hizo pública su condición en los medios. El hermetismo con el que llevó su enfermedad formó parte de su decisión personal, al priorizar la discreción ante la exposición mediática.

Su partida provocó un profundo dolor y un vacío en el ambiente televisivo. En ese momento, Guinzburg estaba a punto de iniciar la cuarta temporada de Mañanas informales, uno de los ciclos más emblemáticos de su carrera. El público y sus colegas lo despidieron con muestras de afecto y reconocimiento.

Jorge Guinzburg se afeita el bigote

Los programas en los que trabajó, como La biblia y el calefón, La noticia rebelde y Peor es nada, se convirtieron en referentes del humor y la información en la televisión argentina. La noticia de su muerte, asociada a un cáncer de pulmón, generó conmoción y un fuerte sentimiento de pérdida colectiva.

El homenaje de Malena Guinzburg reactivó el recuerdo y la emoción entre quienes siguieron la carrera de su padre. La respuesta de los seguidores refleja la permanencia de su figura en la memoria colectiva. Muchos eligieron compartir mensajes de cariño, gratitud y nostalgia, reafirmando la idea de que sigue presente en el corazón de millones.

Cada año, el aniversario de su nacimiento reaviva un sentimiento compartido por quienes lo conocieron a través de la pantalla o en la vida personal. La figura de Jorge Guinzburg continúa inspirando a nuevas generaciones y su legado se sostiene, no solo en la televisión, sino en la manera en que es recordado por sus seres queridos y el público.