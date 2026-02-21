Teleshow

La inesperada coincidencia entre Ernesto Tenembaum y Federico D’Elía que evocó a la escena icónica de “Un novio para mi mujer”

La entrevista entre el periodista y el actor, ambos oriundos de La Plata e hinchas de Estudiantes, derivó en un risueño recuerdo de la adolescencia que desconocían

La desconocida coincidencia entre Federico D'Elía y Ernesto Tenembaum que hizo recordar a la icónica escena de "Un novio para mi mujer": "Pachi, Gachi..."

Una desconocida coincidencia, hasta para ellos, se develó escolar entre Ernesto Tenembaum y Federico D’Elía. Y, no, no es que ambos son hinchas de Estudiantes de La Plata, algo bien sabido. Todo cobró protagonismo cuando el periodista, en su espacio de Radio con Vos, preguntó: “¿Colegio secundario de La Plata a cuál fuiste?”. El actor respondió sin dudar: “Al Vergara, la escuela Piloto número dos”. La sorpresa fue inmediata. “¡Jodeme!” exclamó Tenembaum, a lo que D’Elía reforzó: “Carlos N. Vergara”. El periodista, con asombro, concluyó: “Boludo, mi escuela…”.

Enseguida, surgieron los recuerdos de barrio. Una tercera voz intervino: “Yo vivía en 5, entre 35 y 36”. D’Elía ubicó su antiguo domicilio: “35, entre 6 y 7”.

El diálogo, cargado de espontaneidad, se mezcló entonces con una referencia a la comedia argentina Un novio para mi mujer. De manera lúdica, alguien citó la película. Entre risas, en el corte que usaron para las redes, el intercambio entre ellos fue editado con la escena icónica de esa película, donde la tarea de la actriz Valeria Bertuccelli, junto a Adrián Suar y el Puma Goity, descolló: “¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi, Pachi y Laura y todos, el, el exnovio, es Lorena, todos de Sagitario”. Y luego añadieron el momento culminante: “O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y estos dos pelotudos, todos de Sagitario”.

Los recuerdos del colegio de La Plata despertaron vivencias de la adolescencia. “Teníamos mecanografía, cocina”, recordó D’Elía. Tenembaum, entre risas, mencionó: “Carpintería, teníamos carpintería”. La pregunta fue inevitable: “¿Sabían hacer algo?”. La respuesta de D’Elía y Tenembaum al unísono reflejó el sentir general: “Nada”.

Así, la coincidencia y las risas se entrelazaron con la complicidad de la escena fílmica, mostrando cómo, a veces, una frase compartida puede forjar un lazo inmediato y humorístico, evocando el espíritu grupal de las historias más populares del cine argentino.

Federico D'Elía y Ernesto Tenembaum,
Federico D'Elía y Ernesto Tenembaum, capturados en un estudio de radio, discuten sobre la desconocida coincidencia que los une. (Captura de video)

En el último trimestre del año pasado, Federico D’Elía fue el vocero de una mala noticia para muchos fanáticos: confirmó que la esperada película de Los Simuladores no se concretará, debido a obstáculos económicos y a la reestructuración de las plataformas audiovisuales, lo que mantiene vigente el contrato con la productora pero sin posibilidades de rodaje en el horizonte.

La serie, que se emitió entre 2002 y 2003, logró consolidarse como un emblema de la ficción nacional y su versión cinematográfica generó grandes expectativas en el público de diferentes generaciones.

El actor señaló que, aunque el fenómeno sigue presente en la memoria del público argentino, el proyecto para adaptar la popular serie creada y dirigida por Damián Szifron quedó suspendido indefinidamente, a pesar del alto grado de avance logrado previamente por el elenco y el equipo creativo.

Desde hace meses circulaban versiones sobre la parálisis del proyecto. D’Elía rompió el silencio en una entrevista junto a Jey Mammón, donde expresó la incomodidad de tener que ser él quien diera explicaciones públicas sobre una producción que depende, en última instancia, de los responsables de la compañía Paramount. El intérprete sostuvo: “La respuesta la debería dar Paramount porque ellos saben por qué no y por qué sí. Nosotros firmamos un contrato, estábamos esperando para hacerla y de pronto se cayó”.

Federico D'Elía en Los Simuladores,
Federico D'Elía en Los Simuladores, la serie que marcó una época en la televisión argentina, cuya película no se pudo hacer

En este sentido, D’Elía explicó que las dificultades no se originaron por decisión del elenco ni del equipo técnico, sino por factores externos vinculados a la industria audiovisual. “Yo creo que tiene que ver con lo económico, con la reestructuración de las compañías que hubo en las plataformas, pero nosotros estábamos muy avanzados para hacerla”, detalló.

El vínculo formal con la productora sigue activo, lo que refuerza la sensación de incertidumbre y de estancamiento. Consultado sobre la vigencia del contrato, el actor respondió: “Sí y estamos en ese quilombo, en un tema de ver cómo nos despegamos, es raro porque no se hizo”. De este modo reflejó el limbo en el que quedó atrapado el proyecto, con negociaciones trabadas y sin fecha estimada para retomar el rodaje.

