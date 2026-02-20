Marta Fort, al desnudo y a pura sensualidad: “Qué criminales estas fotos”

Marta Fort impactó en Instagram con una osada sesión de fotos donde mostró su torso cubierto solo por cintas negras (Instagram, Samuel Ganem)

Marta Fort sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes de una reciente producción fotográfica en su cuenta de Instagram. En las fotografías,la hija de Ricardo Fort luce un estilo audaz y contemporáneo, posando con el torso al desnudo, solo cubierto parcialmente por cintas adhesivas negras sobre el busto.

Las imágenes destacan la presencia de varios tatuajes en el costado izquierdo de su torso, entre los que sobresale el número “1964” en una tipografía llamativa, acompañado de diseños curvos y estilizados que recorren su abdomen y parte de la espalda. El fondo neutro elegido para la sesión realza la figura de la modelo y pone en primer plano los detalles de la pose y los accesorios, como una pulsera de cuentas negras y uñas largas con manicura clara.

La hija del empresario eligió un look de cabello largo, rubio y peinado con ondas suaves, mientras mantiene una expresión seria y fija la mirada directamente hacia la cámara. El resultado es un retrato que conjuga el glamour con la provocación característica de la moda contemporánea.

La producción fotográfica de Marta Fort resalta sus tatuajes, entre ellos el número '1964', y accesorios como pulsera negra y uñas claras

Al compartir las imágenes, Marta Fort acompañó la publicación con una frase que captó la atención de sus seguidores: “Qué criminales estás fotos”, escribió la influencer, dejando en claro la intención transgresora y llamativa del trabajo.

El estilo mostrado en la sesión pone de relieve la personalidad de Marta, quien desde su adolescencia ha apostado por una presencia fuerte y original en redes sociales, consolidándose como referente de las nuevas generaciones en el mundo digital y la moda.

Con cada aparición pública, la modelo refuerza la herencia artística y mediática de su familia, pero también imprime su propio sello. La elección de prendas de diseñadores internacionales y la exposición de tatuajes personales señalan una búsqueda de autenticidad y diferenciación dentro del universo de las celebridades argentinas.

La influencer apostó por un estilo audaz y contemporáneo, combinando glamour y provocación en una sesión de moda profesional

La sesión, celebrada en un estudio profesional, fue recibida con entusiasmo en la comunidad online, donde la audacia y el estilo de Marta suelen generar repercusión inmediata. Las imágenes y su frase acompañante no solo reflejan una tendencia en fotografía de moda, sino también la consolidación de una figura que busca desafiar los moldes convencionales del espectáculo local.

Hace un mes la influencer sumó un nuevo capítulo con la revelación de un tatuaje de gran escala que ahora domina casi toda su espalda. La joven empresaria compartió el resultado a través de imágenes y videos en sus redes sociales, mostrando el diseño de líneas negras finas y simétricas que se extienden desde los hombros hasta la parte baja de la espalda.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar: los comentarios oscilaron entre el asombro y la admiración, enfatizando la originalidad y el carácter distintivo del tatuaje. “Me hice una cosita”, ironizó Marta en la publicación, una frase que rápidamente se viralizó y que reafirma su estilo desprejuiciado y provocador.

"Qué criminales estas fotos", escribió Marta Fort al mostrar su sensual producción de fotos

El estudio Golden Ink Palermo, especializado en tatuajes artísticos, fue el responsable de la obra. El diseño elegido refuerza la búsqueda de una identidad auténtica, alejándose de los moldes tradicionales de belleza. La propia Marta compartió un video desde el estudio, donde se la ve posando con el torso descubierto y en distintas iluminaciones. En otra historia, ya vestida con jeans y top, dejó asomar el tattoo y sumó una frase introspectiva: “Yo cuando escucho mis pensamientos intrusivos”.

El impacto de la nueva imagen se refleja en la reacción de su comunidad online, que elogió tanto la valentía como el resultado final. Entre los mensajes más repetidos, se destacaron: “Quedó espectacular”, “Me encanta, es tan original, es tan ella” y “Muy vos”. El gesto fue interpretado como una consolidación de su personalidad audaz y el deseo de marcar diferencia dentro del entorno mediático.