La idea de Sebastián Wainraich para aparecer en el saludo de cumpleaños oficial de Mirtha Legrand: “Ella lo va a ver”

El conductor mostró su entusiasmo por un nuevo año de vida de la diva

En tan solo cuatro días, Mirtha Legrand cumplirá 99 años. Para celebrar ese histórico momento, la diva prepara un impactante festejo con su familia y sus amigos más cercanos en la casa de Marcela Tinayre. En ese marco, desde la producción de su programa idearon una peculiar idea para que todos los fanáticos de la mesaza puedan saludar a la Chiqui. La propuesta llegó a oídos de Sebastián Wainraich, quien no quiso perderse la oportunidad y buscó al forma de asegurarse el hecho de aparecer en el video oficial.

Todo comenzó este jueves cuando el conductor se encontraba al aire de Vuelta y media en Urbana Play. “La semana que viene Mirtha Legrand cumple 99 años, ves que va al teatro, hace tele. Y desde la cuenta de Instagram del programa dicen: “Mandanos un video cantándole el feliz cumpleaños”. Suponemos que ella los va a ver. Me parece que debemos hacerlo. Hay que cantar. Decimos: “Que los cumplas Chiquita”. Que es una ironía, pero la queremos”.

Tras cantar con emoción el feliz cumpleaños, su compañera, Julieta Pink comentó: “Pero no va a entrar entero el cumpleaños feliz de todas las personas que le manden”. Eso no detuvo al conductor que siguió adelante con su objetivo de enviar su saludo a la Chiqui: “Olvidate, de eso se ocupa la producción de Mirtha. 60 invitados va a haber en la fiesta de Mirtha. Va a ser en la casa de Marcel Tinayre, la ambientación va a estar a cargo de Ramiro Arzuaga. A las ocho de la noche, 99 años. Mirtha queremos los 100”.

En paralelo, Julieta agregó: “Para mi tiene que hacer un video como la 99 del Super Agente”. Acto seguido, Wainraich comentó que podrían hablar con fuentes cercanas a Mirtha para conocer los detalles del festejo. En ese contexto, Pink resaltó que quizás Raul Lavié podría estar invitado para cantarle a la diva.

Fue entonces cuando Sebastián recordó y arrojó: “Yo fui una vez como notero al programa de Mirtha. No era cumpleaños de ella, sino del programa. ¿Qué le regalás a Mirtha?”. Al cabo de unos segundos su compañera propuso una pintura o algo que no sea un objeto material. Con al idea de ir más a fondo, el conductor comentó: “Le regalo algo de Racing, algo firmado. Un short, una bata para salir de la ducha de Racing. Y Mirtha está invitando uno por uno a sus 60 invitados. Qué difícil para el que cree que está en los 60 y no llega el llamado. Pasan las horas y no te suena el teléfono. La Coca supongo que va a ir, la mamá de Marina e Iliana. Susana no sabemos. Para mí no va. Mirtha no está en los cumpleaños de Susana, Susana no va a estar en los de Mirtha”.

Continuando con su reflexión, Wainraich habló de la relación de las divas y pensó qué otros invitados podrían ir a la noche especial de La Chiqui: “No habla de que se lleven mal. No va, no entra en los 60. Adrián Suar y Pablo Codevila van. Carlos Rottemberg va. Un Macri puede ir. Ya la familia son muchos. Si los 60 incluye familia ya tenemos 20. Estoy pensando qué otras figuras televisivas. Debe ser de 8 a 12. Después se quedará abriendo los regalos. Con las que trabajan en su casa”.

Por su parte, Pink resaltó: “Para mí se queda a dormir, debe tener un cuarto de huéspedes Marcela. No estamos invitados por el momento. Vos la conoces. Le llevaste sanguches de salame”. Para cerrar, Wainraich contó cómo fue su último encuentro y la oportunidad en la que tuvo que dejar momentáneamente el programa para ir al baño: “Sí, cuando era notero. Y después en el programa pedí ir a orinar. Lo juro por mi vida, no aguantaba más. El programa dura como tres horas, fui antes de empezar. En un momento no podía ir. “Puedo ir”, dije. Y además se me escucha que digo: “Che, no corta más este programa”.