Valeria López, la supuesta amante de Luciano Castro: “Él es muy seductor”

La empresaria desmintió en A la tarde algunas versiones sobre el vínculo con el actor y habló de la separación que él tuvo de Griselda Siciliani

La empresaria se refirió al vínculo que tuvo con el actor (Video: A la tarde/ América TV)

La empresaria Valeria López dio por primera vez una entrevista en televisión tras los rumores que la vincularon sentimentalmente con Luciano Castro, en medio del escándalo que derivó en la separación del actor de Griselda Siciliani y su posterior internación voluntaria en una clínica de rehabilitación. Desde su local en Palermo, la mujer fue directa: “No hay chats, no pasó nada”.

Durante la entrevista con el ciclo vespertino A la tarde (América TV), la empresaria negó categóricamente mantener una relación personal con Castro. Aclaró que el actor la visitó en dos oportunidades, pero únicamente por motivos laborales vinculados a la promoción de su marca: “Vino a casa, de verdad vino a filmar. Tuvimos una linda charla, pidió mi teléfono y eso fue todo”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre supuestos intercambios de mensajes íntimos, López fue terminante: “Si esos chats existen, ya tendrían que haber aparecido”. Rechazó cualquier implicancia sentimental y sostuvo que nunca hubo conversaciones fuera del ámbito profesional.

"No hay chats, no pasó nada", aseguró Valería López quien fue vinculada a Luciano Castro (A la tarde, América TV)

Los panelistas también indagaron sobre la existencia de fotos, audios o pruebas comprometedoras. “No, no hay chat, no pasó”, respondió, desmintiendo cualquier posibilidad de sexting o intercambio de imágenes privadas. Incluso, ironizó: “No me hicieron ninguna propuesta, no mandé fotos ni recibí nada”.

Valeria López detalló que su único vínculo con Luciano Castro se dio en el marco de actividades comerciales: “Él pidió mi teléfono para agradecerme porque nosotros le enviamos un regalito de la ropa que hacemos”. La empresaria subrayó que su participación mediática responde a la magnitud pública del caso, pero que nunca buscó ese tipo de exposición. “Él es una persona muy seductora, pero la verdad que conmigo se comportó muy bien, muy respetuoso, muy amable con su mensaje. No puedo decir nada, solamente me encantaría que él esté bien hoy por hoy”, afirmó.

La mujer remarcó que no pertenece al mundo del espectáculo y que siempre priorizó su perfil bajo: “No soy de los medios, nunca salí, no mando fotos y me cuesta mucho estar acá hablando”. También aprovechó para mencionar el lanzamiento de la nueva colección de su marca, que coincidió con el estallido del escándalo.

"No soy de los medios, no mando fotos y me cuesta mucho estar acá hablando", afirmó la mujer al desmentir las versiones

El ciclo televisivo le consultó si consideraría a Castro como modelo para su línea de ropa deportiva una vez que el actor recupere su salud. Sin dudar, López respondió: “Sí, lo contrataría. Lo mismo a Siciliani. Quiero que se arreglen, realmente. Me encantaría que así sea”.

Durante la entrevista, salió a la luz la existencia de un intento de extorsión a través de la venta de supuestas imágenes íntimas de Castro. Oliver Quiroz, notero del programa, confirmó que le ofrecieron material privado del actor a cambio de una suma considerable. “Pidieron muchísimo dinero. Hicieron la bombita esta para que no se pueda capturar la imagen, mostrando alguna prueba de este tipo de charlas”, sostuvo Débora D’Amato.

La mujer, quien había sido señalada de tener un vínculo informal con el galán, sostuvo que nunca participó de ningún acuerdo para viralizar contenido privado ni solicitó dinero a cambio de información: “Yo no pediría nunca plata en nada. No me conocen. Mi situación no es esa”. Describió que su entorno también fue contactado con propuestas similares, pero reiteró que no tiene relación con ningún intento de comercialización de chats o audios.

La filtración de audios de Luciano Castro dirigidos a diversas mujeres quebró su relación con Griselda Siciliani (La mañana con Moria, Eltrece)

La empresaria insistió en que, de existir pruebas reales, ya habrían trascendido públicamente: “Si hubiesen salido a la luz, alguien las habría mostrado. Ustedes son inteligentes para saber esto”.

En el cierre de la entrevista, López expresó su preocupación por la salud de Luciano Castro, quien permanece internado por voluntad propia tras la alta exposición mediática y la ruptura con Griselda Siciliani. “Me encantaría que esté bien, que se recupere y que se arregle con su pareja”, sostuvo.

Consultada acerca de si el escándalo la afectó en lo personal o familiar, López minimizó el impacto: “Estaba de vacaciones con mis hijos, que son grandes y cada uno tiene sus empresas. No me meto en el mundo del espectáculo”.

