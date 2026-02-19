Todo el line up de Lollapalooza Argentina 2026: cuándo tocan Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan el line up

Ya llega Lollapalooza Argentina 2026 y se conocieron los datos más esperados por los fans que colmarán el Hipódromo de San Isidro el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 de marzo: qué artistas que formarán su line up, los escenarios donde tocarán cada uno y la hora en que arrancarán los shows.

El horario de apertura de puertas será, respectivamente, a las 12:30 el primer día del festival y a las 11:30 los dos días siguientes.

Lollapalooza Argentina 2026: la grilla del viernes 13

Viernes 13

La primera jornada de Lollapalooza Argentina 2026 comienza a las 13:45 con Mora Fisz en el Samsung Stage y Jero Jones en Perry’s Stage. A las 14:15, Tiger Mood abre el Flow Stage, seguido por Spaghetti Western en Alternative Stage y, 15 minutos después, Victoria Whynot en Perry’s Stage.

La tarde sigue a las 15:00 con la apertura de Kidzapalooza y la presencia de Arjaus Crew, Franco y Mateo Trocca y B2B. La fiesta continúa con Guitarrica Delafuente a las 15:15 en Samsung Stage, mientras que Judeline y Militares del Clímax actúan en Flow y Alternative respectivamente a las 16:00. Little Boogie y Desenchufados en Banda completan el mismo horario en Perry’s y Kidzapalooza.A las 17:00, Royel Otis y Zell se presentan en Samsung y Perry’s, mientras que Partysani Klezmer Band lo hará en Kidzapalooza. Balu Brigada y Easykid toman los escenarios Alternative y Perry’s a partir de las 18:00 y 18:15, mientras que Djo actúa desde las 18:00 en Flow Stage y Katseye a las 19:00 en Samsung Stage. Por su parte, el cierre del escenario de Kidzapallooza será, desde las 18:00 y con una hora de diferencia, Mecache Rock, Piñón Fijo y Kidza Boom.

La noche comienza a las 19:30 con Gordo en Perry’s Stage, y a las 20:00 lo harán Turnstile en Flow Stage y Danny Ocean en Alternative Stage. Lorde ocupa el Samsung Stage a las 21:00, seguida por Turf y Yosuke Yukimatsu a las 22:15 en Alternative y Perry’s. A esa misma hora, Tyler, The Creator bajará el telón en el Flow Stage, mientras que Peggy Gou cierra la jornada en Flow Stage de 23:30 a 01:00.

Lollapalooza Argentina 2026: los horarios del sábado 14

Sábado 14

La segunda jornada arranca a las 13:45 con Tobika en Samsung Stage y Paula Os en Perry’s Stage. A las 14:30 serán los shows de Joaquina en Flow Stage y Marttein en Alternative, mientras que Arjaus Crew Mateo Trocca inaugura Kidzapalooza a las 15:00. Nasa Histoires y Terra suben a los escenarios Samsung y Perry’s a las 15:15 y 14:45 respectivamente.

Lany, Timø e Imbermind aparecen a las 16:00 en Flow, Alternative y Perry’s. A la misma hora se presentan Latin Duo en Kidzapalooza, seguido una hora después por School of Rock en el mismo escenario. Angela Torres tendrá su presentación a las 17:00 en Samsung. Quince minutos después, Amigo de Artistas se presenta en Perry’s. Soledad y Marina ocupan Alternative y Flow Stage a las 18:00, y Kiseki, a la misma hora, lo hace en Kidzapalooza. Por su parte, en Perry’s estará Six Sex a las 18:30.

La noche comienza con Paulo Londra a las 19:00 en Samsung y Panam y Circo en Kidzapalooza. 2Hollis Rommulas tendrán su presentación a las 21 en Perry’s. Addison Rae llegará al Flow Stage a las 20:15, y TV Girl a la misma hora en Alternative Stage. Hamid y Kidza Boom cierran el bloque en Perry’s y Kidzapalooza a las 19:45 y 20:00 respectivamente. Lewis Capaldi actúa en Samsung Stage desde las 21:15, seguido por Chappell Roan en Flow Stage desde las 22:15. Riize y Brutalismus 3000 se presentarán en Samsung y Perry’s a las 22:30. Y Skrillex cierran la noche en Samsung a las 23:45.

Lollapalooza Argentina 2026: artistas y horarios del domingo 15

Domingo 15

El tercer día de Lollapalooza Argentina 2026 inicia a las 13:30 con Reybruja en Samsung y Ludmila Di Pasquale en Perry’s Stage. Luego se presentarán 143Leti en Flow Stage y Ryan en Alternative a las 14:45. Félix Vestre lo hará a las 14:40 en Perry’s, y Massacre a las 15:00 en Samsung. Por su parte, a las 15:00, Arjaus Crew y Franco Trocca inauguran Kidzapalooza.Yami Safdie, The Warning y Cerounno actúan en Flow, Alternative Stage y Perry’s desde las 15:45. En Kidzapalooza, la fiesta continúa a las 16:00 con Las canciones de Anié.

A las 17:00 llegará el turno de Saramalacara en Perry’s y Divertrap en Kidzapalooza. Blood Orange y Ruel continuarán la tarde a las 17:45 en Flow y Alternative, seguidos por Interpol y Horse Girl en Samsung y Perry’s a las 18:15. Por su parte, en Kidzapalooza habrá una interesante seguidilla: ¡Qué lío, Hugo!, Astrocity y Topa estarán a las 18:00, 18:30 y 19:00 respectivamente. Ezequiel Arias a las 19:30 en Perry’s terminará el segmento de la tarde.

La noche cierra con Doechii en Flow Stage a las 19:45, Men I Trust a la misma hora en Alternative y Kidza Boom en Kidzapalooza a las 20:00 para empezar. Luego llegarán Deftones en Flow Stage y Bunt en Perry’s a las 20:45; Sabrina Carpenter a las 22:00 en Flow; Ratones Paranoicos y Ben Böhmer a las 22:15 en Samsung y Perry’s respectivamente. Y para despedir otro año de Lollapalooza, Kygo en Flow Stage de 23:20 a 00:35 dirá el adiós a la edición 2026.

Prensa DF Entertainment

La grilla por escenario:

Flow Stage

Viernes

Tiger Mood (14:30 - 15:15)

Judeline (16:00 - 17:00)

Djo (18:00 - 19:00)

Turnstile (20:00 - 21:00)

Tyler, The Creator (22:15 - 23:30)

Sábado

Joaquina (14:30 - 15:15)

Lany (16:00 - 17:00)

Marina (18:00 - 19:00)

Addison Rae (20:15 - 21:15)

Chappell Roan (22:15 - 23:45)

Domingo

143Leti (14:15 - 15:00)

Yami Safdie (15:45 - 16:45)

Blood Orange (17:45 - 18:45)

Doechii (19:45 - 20:45)

Sabrina Carpenter (22:00 - 23:20)

Samsung Stage

Viernes

Mora Fisz (13:45 - 14:30)

Guitarrica Delafuente (15:15 - 16:00)

Royel Otis (17:00 - 18:00)

Katseye (19:00 - 20:00)

Lorde (21:00 - 22:15)

Peggy Gou (23:30 - 01:00)

Sábado

Tobika (13:45 - 14:30)

Nasa Histoires (15:15 - 16:00)

Angela Torres (17:00 - 18:00)

Paulo Londra (19:00 - 20:15)

Lewis Capaldi (21:15 - 22:15)

Skrillex (23:45 - 01:00)

Domingo

Reybruja (13:30 - 14:15)

Massacre (15:00 - 15:45)

Viagra Boys (16:45 - 17:45)

Interpol (19:45 - 17:45)

Deftones (20:45 - 22:00)

Kygo (23:20 - 00:35)

Alternative Stage

Viernes

Spaghetti Western (14:30 - 15:15)

Militares del Clímax (16:00 - 17:00)

Balu Brigada (18:00 - 19:00)

Danny Ocean (20:00 - 21:00)

Turf (22:15 - 23:30)

Sábado

Martein (14:30 - 15:15)

Timø (16:00 - 17:00)

Soledad (18:00 - 19:00)

TV Girl (20:15 - 21:15)

Riize (22:30 - 23:30)

Domingo

Ryan (14:15 - 15:00)

The Warning (15:45 - 16:45)

Ruel (17:45 - 18:45)

Men I Trust (19:45 - 20:45)

Ratones Paranoicos (22:15 - 23:15)

Perry’s Stage

Viernes

Jero Jones (13:45 - 14:30)

Victoria Whynot (14:45 - 15:30)

Little Boogie (16:00 - 16:45)

Zell (17:00 - 18:00)

Easykid (18:15 - 19:15)

Gordo (19:30 - 20:30)

RØZ (20:45 - 21:45)

Yosuke Yukimatsu (22:15 - 23:30)

Sábado

Paula OS (13:45 - 14:30)

Terra (14:45 - 15:30)

Imbermind (16:00 - 17:00)

Amigo de Artistas (17:15 - 18:00)

Six Sex (18:30 - 19:30)

Hamid (19:45 - 20:45)

2Hollis Rommulas (21:00 - 22:00)

Brutalismus 3000 (22:30 - 23:45)

Domingo

Ludmila Di Pasquale (13:30 - 14:15)

Félix Vestre (14:30 - 15:30)

Cerounno (15:45 - 16:45)

Saramalacara (17:00 - 18:00)

Horsegiirl (18:15 - 19:15)

Ezequiel Arias (19:30 - 20:30)

Bunt. (20:45 - 21:45)

Ben Böhmer (22:15 - 23:30)

Kidzapalooza

Viernes

Arjaus Crew Franco y Mateo Trocca - B2B (15:00 - 15:45)

Desenchufados en Banda (16:00 - 16:45)

PartySani Klezmer Band (17:00 - 17:45)

Mecache Rock (18:00 - 18:45)

Piñón Fijo (19:00 - 19:45)

Kidza Boom (20:00 - 20:45)

Sábado

Arjaus Crew Mateo Trocca (15:00 - 15:45)

Latin Duo (16:00 - 16:45)

School of Rock (17:00 - 17:45)

Kiseki (18:00 - 18:45)

Panam y Circo (19:00 - 19:45)

Kidza Boom (20:00 - 20:45)

Domingo

Arjaus Crew Franco Trocca (15:00 - 15:45)

Las Canciones de Ainé (16:00 - 16:45)

Divetrap (17:00 - 17:45)

¡Qué lío, Hugo! (18:00 - 18:20)

Astrocity (18:30 - 18:50)

Topa (19:00 - 19:45)

Kidza Boom (20:00 - 20:45)