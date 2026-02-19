Teleshow

Todo el line up de Lollapalooza Argentina 2026: cuándo tocan Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan

El festival tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro durante el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 de marzo

Guardar
Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter,
Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan el line up

Ya llega Lollapalooza Argentina 2026 y se conocieron los datos más esperados por los fans que colmarán el Hipódromo de San Isidro el viernes 13, el sábado 14 y el domingo 15 de marzo: qué artistas que formarán su line up, los escenarios donde tocarán cada uno y la hora en que arrancarán los shows.

El horario de apertura de puertas será, respectivamente, a las 12:30 el primer día del festival y a las 11:30 los dos días siguientes.

Lollapalooza Argentina 2026: la grilla
Lollapalooza Argentina 2026: la grilla del viernes 13

Viernes 13

La primera jornada de Lollapalooza Argentina 2026 comienza a las 13:45 con Mora Fisz en el Samsung Stage y Jero Jones en Perry’s Stage. A las 14:15, Tiger Mood abre el Flow Stage, seguido por Spaghetti Western en Alternative Stage y, 15 minutos después, Victoria Whynot en Perry’s Stage.

La tarde sigue a las 15:00 con la apertura de Kidzapalooza y la presencia de Arjaus Crew, Franco y Mateo Trocca y B2B. La fiesta continúa con Guitarrica Delafuente a las 15:15 en Samsung Stage, mientras que Judeline y Militares del Clímax actúan en Flow y Alternative respectivamente a las 16:00. Little Boogie y Desenchufados en Banda completan el mismo horario en Perry’s y Kidzapalooza.A las 17:00, Royel Otis y Zell se presentan en Samsung y Perry’s, mientras que Partysani Klezmer Band lo hará en Kidzapalooza. Balu Brigada y Easykid toman los escenarios Alternative y Perry’s a partir de las 18:00 y 18:15, mientras que Djo actúa desde las 18:00 en Flow Stage y Katseye a las 19:00 en Samsung Stage. Por su parte, el cierre del escenario de Kidzapallooza será, desde las 18:00 y con una hora de diferencia, Mecache Rock, Piñón Fijo y Kidza Boom.

La noche comienza a las 19:30 con Gordo en Perry’s Stage, y a las 20:00 lo harán Turnstile en Flow Stage y Danny Ocean en Alternative Stage. Lorde ocupa el Samsung Stage a las 21:00, seguida por Turf y Yosuke Yukimatsu a las 22:15 en Alternative y Perry’s. A esa misma hora, Tyler, The Creator bajará el telón en el Flow Stage, mientras que Peggy Gou cierra la jornada en Flow Stage de 23:30 a 01:00.

Lollapalooza Argentina 2026: los horarios
Lollapalooza Argentina 2026: los horarios del sábado 14

Sábado 14

La segunda jornada arranca a las 13:45 con Tobika en Samsung Stage y Paula Os en Perry’s Stage. A las 14:30 serán los shows de Joaquina en Flow Stage y Marttein en Alternative, mientras que Arjaus Crew Mateo Trocca inaugura Kidzapalooza a las 15:00. Nasa Histoires y Terra suben a los escenarios Samsung y Perry’s a las 15:15 y 14:45 respectivamente.

Lany, Timø e Imbermind aparecen a las 16:00 en Flow, Alternative y Perry’s. A la misma hora se presentan Latin Duo en Kidzapalooza, seguido una hora después por School of Rock en el mismo escenario. Angela Torres tendrá su presentación a las 17:00 en Samsung. Quince minutos después, Amigo de Artistas se presenta en Perry’s. Soledad y Marina ocupan Alternative y Flow Stage a las 18:00, y Kiseki, a la misma hora, lo hace en Kidzapalooza. Por su parte, en Perry’s estará Six Sex a las 18:30.

La noche comienza con Paulo Londra a las 19:00 en Samsung y Panam y Circo en Kidzapalooza. 2Hollis Rommulas tendrán su presentación a las 21 en Perry’s. Addison Rae llegará al Flow Stage a las 20:15, y TV Girl a la misma hora en Alternative Stage. Hamid y Kidza Boom cierran el bloque en Perry’s y Kidzapalooza a las 19:45 y 20:00 respectivamente. Lewis Capaldi actúa en Samsung Stage desde las 21:15, seguido por Chappell Roan en Flow Stage desde las 22:15. Riize y Brutalismus 3000 se presentarán en Samsung y Perry’s a las 22:30. Y Skrillex cierran la noche en Samsung a las 23:45.

Lollapalooza Argentina 2026: artistas y
Lollapalooza Argentina 2026: artistas y horarios del domingo 15

Domingo 15

El tercer día de Lollapalooza Argentina 2026 inicia a las 13:30 con Reybruja en Samsung y Ludmila Di Pasquale en Perry’s Stage. Luego se presentarán 143Leti en Flow Stage y Ryan en Alternative a las 14:45. Félix Vestre lo hará a las 14:40 en Perry’s, y Massacre a las 15:00 en Samsung. Por su parte, a las 15:00, Arjaus Crew y Franco Trocca inauguran Kidzapalooza.Yami Safdie, The Warning y Cerounno actúan en Flow, Alternative Stage y Perry’s desde las 15:45. En Kidzapalooza, la fiesta continúa a las 16:00 con Las canciones de Anié.

A las 17:00 llegará el turno de Saramalacara en Perry’s y Divertrap en Kidzapalooza. Blood Orange y Ruel continuarán la tarde a las 17:45 en Flow y Alternative, seguidos por Interpol y Horse Girl en Samsung y Perry’s a las 18:15. Por su parte, en Kidzapalooza habrá una interesante seguidilla: ¡Qué lío, Hugo!, Astrocity y Topa estarán a las 18:00, 18:30 y 19:00 respectivamente. Ezequiel Arias a las 19:30 en Perry’s terminará el segmento de la tarde.

La noche cierra con Doechii en Flow Stage a las 19:45, Men I Trust a la misma hora en Alternative y Kidza Boom en Kidzapalooza a las 20:00 para empezar. Luego llegarán Deftones en Flow Stage y Bunt en Perry’s a las 20:45; Sabrina Carpenter a las 22:00 en Flow; Ratones Paranoicos y Ben Böhmer a las 22:15 en Samsung y Perry’s respectivamente. Y para despedir otro año de Lollapalooza, Kygo en Flow Stage de 23:20 a 00:35 dirá el adiós a la edición 2026.

Prensa DF Entertainment
Prensa DF Entertainment

La grilla por escenario:

Flow Stage

Viernes

  • Tiger Mood (14:30 - 15:15)
  • Judeline (16:00 - 17:00)
  • Djo (18:00 - 19:00)
  • Turnstile (20:00 - 21:00)
  • Tyler, The Creator (22:15 - 23:30)

Sábado

  • Joaquina (14:30 - 15:15)
  • Lany (16:00 - 17:00)
  • Marina (18:00 - 19:00)
  • Addison Rae (20:15 - 21:15)
  • Chappell Roan (22:15 - 23:45)

Domingo

  • 143Leti (14:15 - 15:00)
  • Yami Safdie (15:45 - 16:45)
  • Blood Orange (17:45 - 18:45)
  • Doechii (19:45 - 20:45)
  • Sabrina Carpenter (22:00 - 23:20)

Samsung Stage

Viernes

  • Mora Fisz (13:45 - 14:30)
  • Guitarrica Delafuente (15:15 - 16:00)
  • Royel Otis (17:00 - 18:00)
  • Katseye (19:00 - 20:00)
  • Lorde (21:00 - 22:15)
  • Peggy Gou (23:30 - 01:00)

Sábado

  • Tobika (13:45 - 14:30)
  • Nasa Histoires (15:15 - 16:00)
  • Angela Torres (17:00 - 18:00)
  • Paulo Londra (19:00 - 20:15)
  • Lewis Capaldi (21:15 - 22:15)
  • Skrillex (23:45 - 01:00)

Domingo

  • Reybruja (13:30 - 14:15)
  • Massacre (15:00 - 15:45)
  • Viagra Boys (16:45 - 17:45)
  • Interpol (19:45 - 17:45)
  • Deftones (20:45 - 22:00)
  • Kygo (23:20 - 00:35)

Alternative Stage

Viernes

  • Spaghetti Western (14:30 - 15:15)
  • Militares del Clímax (16:00 - 17:00)
  • Balu Brigada (18:00 - 19:00)
  • Danny Ocean (20:00 - 21:00)
  • Turf (22:15 - 23:30)

Sábado

  • Martein (14:30 - 15:15)
  • Timø (16:00 - 17:00)
  • Soledad (18:00 - 19:00)
  • TV Girl (20:15 - 21:15)
  • Riize (22:30 - 23:30)

Domingo

  • Ryan (14:15 - 15:00)
  • The Warning (15:45 - 16:45)
  • Ruel (17:45 - 18:45)
  • Men I Trust (19:45 - 20:45)
  • Ratones Paranoicos (22:15 - 23:15)

Perry’s Stage

Viernes

  • Jero Jones (13:45 - 14:30)
  • Victoria Whynot (14:45 - 15:30)
  • Little Boogie (16:00 - 16:45)
  • Zell (17:00 - 18:00)
  • Easykid (18:15 - 19:15)
  • Gordo (19:30 - 20:30)
  • RØZ (20:45 - 21:45)
  • Yosuke Yukimatsu (22:15 - 23:30)

Sábado

  • Paula OS (13:45 - 14:30)
  • Terra (14:45 - 15:30)
  • Imbermind (16:00 - 17:00)
  • Amigo de Artistas (17:15 - 18:00)
  • Six Sex (18:30 - 19:30)
  • Hamid (19:45 - 20:45)
  • 2Hollis Rommulas (21:00 - 22:00)
  • Brutalismus 3000 (22:30 - 23:45)

Domingo

  • Ludmila Di Pasquale (13:30 - 14:15)
  • Félix Vestre (14:30 - 15:30)
  • Cerounno (15:45 - 16:45)
  • Saramalacara (17:00 - 18:00)
  • Horsegiirl (18:15 - 19:15)
  • Ezequiel Arias (19:30 - 20:30)
  • Bunt. (20:45 - 21:45)
  • Ben Böhmer (22:15 - 23:30)

Kidzapalooza

Viernes

  • Arjaus Crew Franco y Mateo Trocca - B2B (15:00 - 15:45)
  • Desenchufados en Banda (16:00 - 16:45)
  • PartySani Klezmer Band (17:00 - 17:45)
  • Mecache Rock (18:00 - 18:45)
  • Piñón Fijo (19:00 - 19:45)
  • Kidza Boom (20:00 - 20:45)

Sábado

  • Arjaus Crew Mateo Trocca (15:00 - 15:45)
  • Latin Duo (16:00 - 16:45)
  • School of Rock (17:00 - 17:45)
  • Kiseki (18:00 - 18:45)
  • Panam y Circo (19:00 - 19:45)
  • Kidza Boom (20:00 - 20:45)

Domingo

  • Arjaus Crew Franco Trocca (15:00 - 15:45)
  • Las Canciones de Ainé (16:00 - 16:45)
  • Divetrap (17:00 - 17:45)
  • ¡Qué lío, Hugo! (18:00 - 18:20)
  • Astrocity (18:30 - 18:50)
  • Topa (19:00 - 19:45)
  • Kidza Boom (20:00 - 20:45)

Temas Relacionados

Lollapalooza Argentina 2026

Últimas Noticias

El dramático llanto de Luisito Zerda, de Cuestión de peso: su esposa Noelia lucha por su vida

El exparticipante del programa relató la pesadilla que viven junto a su pareja, quien se sometió a una operación hace ocho meses y continúa en terapia intensiva

El dramático llanto de Luisito

Guido Icardi contó las amenazas que recibió por redes tras su reunión con Wanda Nara: “Fueron mensajes de odio”

El hermano del futbolista del Galatasaray contó el impacto mediático que generó su reciente reunión con la conductora, Maxi López y Martín Migueles

Guido Icardi contó las amenazas

Valeria López, la supuesta amante de Luciano Castro: “Él es muy seductor”

La empresaria desmintió en A la tarde algunas versiones sobre el vínculo con el actor y habló de la separación que él tuvo de Griselda Siciliani

Valeria López, la supuesta amante

El insólito blooper de Ayelén Paleo durante una entrevista telefónica: “En una época era, ahora soy una señora”

La exvedette sorprendió a todos al no darse cuenta de que estaba saliendo en vivo, regalando un momento que se volvió viral

El insólito blooper de Ayelén

El saludo de la China Suárez a Mauro Icardi por su cumpleaños con una foto vintage: “Feliz nacimiento amor mío”

El futbolista del Galatasaray cumple 33 años y su pareja decidió rescatar una foto del álbum familiar para saludarlo...

El saludo de la China
DEPORTES
Adam Bareiro partió rumbo a

Adam Bareiro partió rumbo a la Argentina para firmar con Boca Juniors: el gesto que sorprendió a los hinchas de River Plate

La singular idea de una figura de la Premier League para anunciar el género de su bebé: “Absolutamente brillante”

El preocupante rendimiento de Aston Martin en los test de la Fórmula 1: la imagen que encendió las alarmas

Denuncian que Marruecos inició una “masacre” de perros callejeros para “limpiar” las calles antes del Mundial 2030

Una cuenta falsa de redes e insultos a sus compañeros: el escándalo que envuelve a Kevin Durant en la NBA

TELESHOW
El dramático llanto de Luisito

El dramático llanto de Luisito Zerda, de Cuestión de peso: su esposa Noelia lucha por su vida

Guido Icardi contó las amenazas que recibió por redes tras su reunión con Wanda Nara: “Fueron mensajes de odio”

Valeria López, la supuesta amante de Luciano Castro: “Él es muy seductor”

El insólito blooper de Ayelén Paleo durante una entrevista telefónica: “En una época era, ahora soy una señora”

El saludo de la China Suárez a Mauro Icardi por su cumpleaños con una foto vintage: “Feliz nacimiento amor mío”

INFOBAE AMÉRICA

Proyecto de ley endurece reglas

Proyecto de ley endurece reglas de gestión y control para asociaciones de padres de familia en Panamá

El director de la OIEA celebró los avances en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos

El día que Pep Guardiola apartó a tres figuras del City y redefinió el rumbo del club

El Telescopio Espacial James Webb revela una galaxia medusa que cambia lo que se sabía sobre los cúmulos estelares

Llegaron a Uruguay los primeros dos aviones de combate de un fabricante brasileño para blindar las fronteras