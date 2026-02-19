Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

El artista relató cómo fue su experiencia durante el show de apertura (Video: Instagram)

Para muchos artistas emergentes, el salto a un estadio como River Plate puede sentirse como un sueño inalcanzable. Para Ramma, ese llamado llegó en el momento más impensado: estaba acostado, jugando a la PlayStation. Así lo contó en una charla distendida en el ciclo Tapados de Laburo (OLGA), donde repasó cómo vivió la noticia de que sería el encargado de abrir los tres shows de Bad Bunny en el Estadio Monumental.

“El miércoles me enteré que le iba a abrir el show al conejo. Y el viernes, ya estábamos ahí”, resumió entre risas, todavía sorprendido por la velocidad con la que se dio todo. Según relató, el anuncio lo tomó completamente desprevenido: “Estaba acostado, jugando a la Play, en otra y me dicen: ‘Bueno, atendé, atendé, atendé que va a pasar algo’. Yo más o menos estaba informado de que algo podía llegar a pasar, y simplemente sucedió”.

Detrás de esa anécdota está Ramiro Valentín Domínguez, el joven artista de Trelew que, con apenas 21 años, fue elegido por Bad Bunny para abrir sus presentaciones del 13, 14 y 15 de febrero en River. Un gesto que no solo lo posiciona como uno de los nombres emergentes más relevantes de la escena urbana argentina, sino que también lo proyecta hacia una visibilidad internacional.

Ramma reveló que recibió la noticia de que sería telonero de Bad Bunny en River mientras jugaba a la PlayStation

Cuando Nacho Elizalde le preguntó si dudó antes de aceptar la propuesta, la respuesta fue inmediata: “No, es un sí de una, 100%, pero igual estaba re asustado. O sea, sentía como el corazón, no que me latía rápido, sino que me latía fuerte”. La descripción sintetiza la mezcla de euforia y responsabilidad que implica subirse a un escenario frente a decenas de miles de personas.

Lejos de improvisar su manera de procesar el momento, Ramma reveló que tiene un ritual personal que repite desde la adolescencia: grabarse un video para sí mismo cada vez que atraviesa una instancia clave. “Yo siempre me grabo un videíto para mí mismo. Entonces, me grabé un videíto, puse la cámara y me grabé. Lo hago desde que tenía 14, 15 años, desde que tocaba allá en el Sur, para después verlo y decir: ‘Okey, tengo la historia acá’”.

Ese gesto habla de una conciencia clara sobre el proceso y el recorrido. Porque, aunque el salto al Monumental parezca repentino, su camino viene construyéndose desde hace años. Antes de River, Ramma ya había consolidado una base sólida de público con shows agotados en Complejo C, Groove y distintas ciudades del país, además de una preescucha 360° y un multitudinario show gratuito en el Obelisco que reunió a más de 10.000 personas.

Con solo 21 años, Ramma se proyecta como figura clave de la música urbana argentina tras su actuación en el Estadio Monumental

En River, el desafío fue otro. “La primera fecha fue un poco más difícil porque me acuerdo que justo pusieron un anuncio. O sea, me subo, empiezo a tocar la primera nota y se escucha: ‘Desde el Estadio River Plate’”, recordó. Ese instante, con la voz institucional resonando en los parlantes del estadio, funcionó como un shock de realidad, pero también, le molestó que interfiera con su música.

Según explicó, el primer show tuvo un arranque más complejo por la magnitud del evento, pero las siguientes fechas fluyeron con mayor soltura: “Las segundas dos fueron mucho más pisteadas, volamos. Pero no, estuvo re bueno. Yo la verdad que me sentí re cómodo y la gente también igual re abrazó, así que eso es re importante hoy”.

Antes de River, Ramma había cosechado éxitos con shows en salas como Complejo C, Groove y un recital gratuito en el Obelisco ante más de 10.000 personas

Su set en el Monumental incluyó temas como “Otro beso”, “Cuando pase la tormenta”, “En una”, “Nostalgia” y “Putas”, alternando momentos más melódicos con pasajes de mayor intensidad. Desde el escenario, también expresó su gratitud: “Para nosotros estar en este escenario frente a tanta gente es un sueño. Sepan que yo lo voy a dar todo”, había dicho durante el show.

En la charla con OLGA también surgió la pregunta inevitable: si pudo cruzarse con Bad Bunny en persona. “Lo vi en la casita”, respondió, en referencia al escenario secundario del estadio.