El túnel que se convirtió en pasadizo secreto y hoy es uno de los museos más sorprendentes del Reino Unido

El Victoria Tunnel de Newcastle refleja la evolución industrial y social de la ciudad a través de sus usos históricos (Photographs of Newcastle)

Bajo las calles de Newcastle, en el noreste de Inglaterra, se extiende el Victoria Tunnel, un antiguo pasadizo subterráneo cuya historia recoge la evolución industrial y social de la región. Este corredor, construido entre 1839 y 1842 para conectar la mina de carbón Leazes Main con el río Tyne, sirvió originalmente al transporte de mineral durante el auge minero del siglo XIX. Impulsado por la necesidad de agilizar el traslado de carbón y reducir impuestos por el tránsito en superficie, el túnel fue realizado por un equipo de 200 trabajadores.

Según el archivo histórico del Ayuntamiento de Newcastle, su diseño permitía que los carros a medida circularan cómodamente a lo largo de los 4 kilómetros que separaban la mina del puerto fluvial, con 2,26 metros de alto y 1,91 metros de ancho. Gracias a un desnivel de hasta 68 metros, los carros cargados descendían por gravedad hasta el río, mientras una locomotora estacionaria los devolvía vacíos al origen. Esta ingeniería permitió reducir los costos logísticos en un 88% y consolidó la importancia de la ciudad durante la Revolución Industrial.

En la actualidad, el Victoria Tunnel es gestionado por la organización Newcastle City Guides y funciona como una de las rutas patrimoniales de Europa. Aunque el trazado original era de casi 4 kilómetros, solo 700 metros permanecen habilitados para las visitas públicas, debido al deterioro y riesgos estructurales en los sectores restantes.

Historia y función original del túnel

La construcción del Victoria Tunnel surgió como respuesta a los desafíos que enfrentaba la industria carbonífera local durante la primera mitad del siglo XIX. Las calles medievales de Newcastle, estrechas y adoquinadas, dificultaban el transporte de grandes volúmenes de carbón hasta el río Tyne, donde aguardaban los barcos mercantes.

De acuerdo con la biblioteca pública de Newcastle, Newcastle City Library, el túnel fue inaugurado el 7 de abril de 1842 y operó con éxito durante casi dos décadas. En ese periodo, la minería de carbón fue pilar de la economía británica y Newcastle se consolidó como uno de los principales centros exportadores de carbón del mundo. “El Victoria Tunnel fue una solución pragmática y eficaz a un problema logístico que amenazaba la competitividad regional”, explicó a la BBC el historiador John Grundy.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Victoria Tunnel fue clave como refugio antiaéreo para proteger a la población civil de Newcastle (WIkimedia Commons)

El cierre de la mina Leazes Main en enero de 1860 marcó el final de la primera etapa de uso del túnel, que quedó inactivo durante varias décadas.

Reconversión como refugio en la Segunda Guerra Mundial

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el Victoria Tunnel adquirió una nueva función. Ante el riesgo de bombardeos sobre Newcastle, las autoridades municipales decidieron reacondicionar el túnel como refugio antiaéreo. Según Historic England, el principal organismo de conservación del patrimonio británico, se instalaron bancos, sistemas de iluminación y ventilación, así como puertas de seguridad, adaptando el espacio para albergar hasta 9.000 personas en caso de ataque aéreo.

Durante el conflicto, el túnel ofreció refugio a la población civil. Testimonios recopilados por el Newcastle Chronicle narran la experiencia de quienes pasaron largas noches bajo tierra, en condiciones de hacinamiento pero protegidos de las bombas. Una vez finalizada la guerra, todas las instalaciones fueron retiradas y el túnel se mantuvo cerrado.

Restauración y reapertura turística

A finales del siglo XX, el interés por el patrimonio industrial británico motivó iniciativas de recuperación del Victoria Tunnel orientadas a su apertura al público. En 2006, tras conseguir fondos públicos y privados, se restauró un tramo de 700 metros, el único actualmente habilitado para visitas guiadas.

Hoy, solo 700 metros del Victoria Tunnel están abiertos al público por motivos de conservación y seguridad estructural (WIkimedia Commons)

Actualmente, el Victoria Tunnel recibe a miles de turistas cada año. Los visitantes recorren la galería subterránea junto a guías especializados, que narran las distintas épocas del espacio y muestran vestigios de sus diversos usos. La directora de Newcastle City Guides declaró al diario británico de referencia The Guardian: “Se trata de un viaje en el tiempo que permite comprender la transformación de Newcastle a través de su infraestructura”.

Durante el recorrido, pueden observarse sectores originales del túnel minero y restos de las instalaciones implementadas durante la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades locales remarcan que el sitio cumple una función formativa para las nuevas generaciones respecto al pasado industrial y los desafíos civiles vividos durante los conflictos armados.

El Victoria Tunnel es hoy uno de los principales atractivos históricos de Newcastle upon Tyne, formando parte de su memoria colectiva. Aunque solo una parte reducida de su trayecto original está abierta al público, el túnel se mantiene como un caso de reutilización urbana del legado industrial.

De acuerdo con datos oficiales del Ayuntamiento de Newcastle, más de 50.000 personas visitaron el túnel en 2025, una cifra que muestra el interés constante por esta ruta subterránea en Europa. Visitar el antiguo pasadizo minero y refugio antiaéreo ilustra el impacto de la minería y los conflictos bélicos en la vida urbana.