Ecuador entregó a Colombia a alias “Mison”, capo del narcotráfico urbano vinculado al Tren de Aragua

Alias Mison fue entregado por Ecuador a las autoridades de Colombia.

Ecuador entregó el 8 de abril de 2026 a Colombia a Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido como alias “Mison”, un presunto narcotraficante considerado pieza clave en la estructura criminal que opera en Bogotá bajo el nombre de Los Maracuchos y vinculado a la expansión del Tren de Aragua. El traslado se realizó en el puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países, en el marco de un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad e instancias de cooperación internacional.

Alias “Mison” había sido capturado el 21 de febrero en territorio ecuatoriano, tras un trabajo de inteligencia conjunto entre autoridades de Ecuador y Colombia, con apoyo de mecanismos de cooperación policial. Su ubicación fue posible luego de un seguimiento que lo situó inicialmente en zonas de frontera como Putumayo, en Colombia, y posteriormente en Lago Agrio, en la Amazonía ecuatoriana, donde habría buscado refugio con apoyo de estructuras ilegales.

Las autoridades colombianas lo describen como un “narco invisible”, una categoría que alude a perfiles criminales de bajo nivel de exposición pública pero con alta capacidad operativa. Según los reportes oficiales, no se trataba de un capo tradicional, sino de un articulador de redes: coordinaba actividades de narcotráfico, financiaba estructuras de sicariato y controlaba economías ilícitas en sectores estratégicos de Bogotá, especialmente en zonas como Kennedy y Santa Fe.

Alias Mison, cabecilla de "Los Maracuchos". Con una trayectoria criminal de 10 años llena de excentricidades: coleccionaba motos, caballos y hasta joyas de oro para su mascota.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Mison” habría construido su poder mediante la combinación de actividades ilegales y negocios formales que operaban como fachada. Discotecas, bares y establecimientos de hospedaje eran utilizados para el lavado de activos y como puntos de encuentro logístico. Este modelo le permitió mantenerse activo durante más de una década sin una exposición directa comparable a la de otros líderes criminales.

Uno de los elementos más relevantes del caso es su vínculo con el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano que en los últimos años ha expandido su presencia en varios países de América Latina. Las autoridades sostienen que “Mison” facilitó la llegada y consolidación de esta estructura en Bogotá, actuando como intermediario entre redes locales y actores transnacionales.

El alcalde de Bogotá señaló que el detenido era un actor clave en la financiación de homicidios selectivos y en la consolidación de economías ilegales en la ciudad. Su captura y posterior entrega, según las autoridades, representa uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado urbano en la capital colombiana en los últimos años.

El procedimiento mediante el cual fue trasladado no corresponde a una extradición formal, sino a una entrega directa entre autoridades, una práctica que se ha vuelto más frecuente en contextos de cooperación bilateral frente a amenazas transnacionales. Este tipo de mecanismos permite agilizar los procesos judiciales y reducir los tiempos de traslado de detenidos considerados de alto valor estratégico.

Alias Mison, fue capturado en articulación con las autoridades de Ecuador

El caso también refleja un patrón creciente en la dinámica del crimen organizado en la región andina. Ecuador, que en los últimos años ha experimentado un incremento significativo de la violencia vinculada al narcotráfico, se ha convertido en un punto de tránsito, refugio y operación para estructuras criminales internacionales. La presencia de actores como el Tren de Aragua y su interacción con redes locales ha complejizado el panorama de seguridad.

En este contexto, la captura y entrega de alias “Mison” adquiere un significado que va más allá de un caso individual. Las autoridades la interpretan como un resultado concreto de la coordinación entre países frente a amenazas compartidas, pero también como evidencia de la capacidad de estas redes para operar de manera flexible entre fronteras.

El perfil de Osorio Arévalo ilustra una transformación en el crimen organizado contemporáneo: figuras menos visibles, con estructuras descentralizadas y una fuerte inserción en economías legales. Esta evolución dificulta su detección y permite que sus operaciones se mantengan activas incluso bajo presión estatal.

Tras su entrega, alias “Mison” quedó bajo custodia de las autoridades colombianas, que avanzan en los procesos judiciales en su contra. Mientras tanto, el caso se suma a una serie de operaciones recientes que evidencian el carácter cada vez más transnacional del narcotráfico en América Latina y la necesidad de respuestas coordinadas entre Estados.