Rodrigo Paz aprueba ley de reclasificación de la tierra pese a advertencias de grupos campesinos

El presidente Rodrigo Paz promulga la Ley 157 para la reclasificación de tierras durante un evento oficial en Bolivia.

El Gobierno de Bolivia promulgó este miércoles una ley que permitirá modificar la clasificación de tierras en el país. La Ley 157 autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir pequeñas propiedades en medianas o empresariales, con el objetivo de permitir a los pequeños productores usar sus tierras como garantía para financiamientos bancarios e impulsar la productividad rural.

Este trámite, que se realizará a simple solicitud y se cumplirá en un plazo de diez días, puede suponer una transformación estructural en el sistema de tenencia de la tierra. En Bolivia las propiedades se clasifican en pequeñas, comunitarias, medianas y empresariales. Las dos primeras no se pueden vender a empresas ni usar como garantía bancaria y las dos segundas sí.

Este sistema, vigente desde 1953, fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado.

Durante el tratamiento de la ley, que fue iniciado en 2024 con la anterior legislatura y reactivado en el nuevo ciclo, diversas organizaciones expresaron su preocupación porque consideran que puede dar lugar al despojo progresivo de comunidades rurales, generar concentración de tierras y expandir la agroindustria y la deforestación.

Imagen referencial de archivo. Una mujer y un niño trabajan la tierra en un área rural de Bolivia.

En ese sentido, 56 organizaciones campesinas e instituciones ambientales emitieron un pronunciamiento público en el que pidieron abrir “espacios de diálogo plural, informado y democrático” para debatir en profundidad el proyecto.

A pesar de las críticas, el Gobierno y los legisladores que impulsaron la norma la defienden como un medio para fortalecer la libertad económica y el respeto al derecho a la propiedad.

Branko Marinkovic, empresario agroindustrial y senador que preside la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, manifestó en una entrevista radial que la ley, lejos de capturar tierras que hasta ahora estaban protegidas, apunta a ampliar derechos de los campesinos y pequeños productores.

“Si vos tenés derecho en la ciudad a hipotecar tu auto, tu departamento, tu casa, ¿por qué el campesino no lo puede hacer?“, cuestionó Marinkovic en entrevista con radio El Deber, y remarcó que la ley faculta la realización de un trámite voluntario y no obliga a los productores a cambiar la clasificación de la tierra si no lo desean.

El presidente Rodrigo Paz (centro) participa en la ceremonia de corte de cinta durante un evento en Bolivia, tras la promulgación de la Ley 157 para la reclasificación de tierras.

A pesar de la controversia y los pedidos de socialización de la norma, el presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la ley fuera de su despacho y en un lugar que no parece elegido al azar: Agropecruz, la feria agropecuaria y de ganadería de élite más importante del país.

“Aquí está la Ley 157 que autoriza al INRA a realizar la conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, permítanme, la voy a firmar acá para promulgarla como ley”, afirmó el presidente.

Paz destacó que la ley permitirá a los campesinos acceder a créditos y “depender de su propiedad, de la seguridad de que esa propiedad es suya” para “potenciar y desarrollar sus capacidades”.

Sin hacer mención a las observaciones que se hicieron al proyecto y los pedidos de socializar el debate, el mandatario afirmó: “los que quieran politizar el desarrollo de la Patria fracasaron los últimos 20 años, ahora se trata de invertir y producir”.