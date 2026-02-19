El tierno saludo de Julieta Ortega a su hermano Martín por su cumpleaños: “Mi primer mejor amigo”

Julieta Ortega dedicó un emotivo mensaje a su hermano Martín Ortega en su cumpleaños y compartió fotos familiares en redes sociales

En un momento especialmente sensible para la familia Ortega, Julieta eligió las redes sociales para dedicarle un mensaje cargado de amor a su hermano mayor, Martín Ortega, en el día de su cumpleaños. Con dos imágenes íntimas y frases breves pero profundas, la actriz conmovió a sus seguidores y volvió a poner en primer plano el fuerte lazo que une al clan

“Feliz cumple Martín”, escribió, añadiendo un emoji de corazón naranja, sobre una foto actual en la que se los ve sentados frente a frente en una mesa de café, mirándose con complicidad. Él sostiene un tenedor frente a una pequeña torta, mientras ella apoya el mentón en su mano, con una sonrisa cálida detrás de unos lentes de sol. La escena, sencilla y cotidiana, transmite cercanía y ternura.

El saludo de Julieta cobra relevancia por el proceso de salud mental que atraviesa Martín Ortega desde 2025, con apoyo incondicional de la familia

En la segunda imagen, Julieta compartió una fotografía en blanco y negro de la infancia: dos chicos en una pileta, sonrientes, abrazados por el agua y por el tiempo compartido. Sobre esa postal antigua, escribió una frase que resume todo: “Mi primer mejor amigo”.

El gesto cobra una dimensión especial si se tiene en cuenta el momento que atraviesa Martín. En abril de 2025 fue internado para iniciar un tratamiento por un cuadro de salud mental, una noticia que generó preocupación en el ambiente artístico y que la familia decidió acompañar con discreción, respeto y contención. Desde entonces, sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar, junto a sus hermanos, se mantuvieron presentes de manera incondicional. Recientemente, durante una entrevista en Intrusos (América TV), Sebastián Ortega había dado detalles sobre su evolución y llevó tranquilidad al confirmar que el proceso avanza con paso firme. “Martín está muchísimo mejor, cosa que nos pone muy alegres a todos. Apoyándolo en su recuperación, que lleva un tiempo. Pero está muy bien”, expresó el productor.

La actriz expresó el fuerte lazo familiar con Martín Ortega al llamarlo 'mi primer mejor amigo', revalorizando la unión del clan Ortega

En ese contexto, el saludo de Julieta no fue un simple posteo de cumpleaños, sino una demostración pública de acompañamiento y amor fraterno. La actriz suele ser reservada con los asuntos íntimos, pero cuando se trata de su familia, no duda en mostrar el costado más sensible. La relación entre Julieta y Martín siempre fue cercana. Hija del histórico matrimonio entre Palito Ortega y Evangelina Salazar, la actriz creció en un entorno donde la unión familiar fue un pilar central. Sebastián también remarcó el rol clave del entorno afectivo en la recuperación de su hermano. “Para eso estamos todos. Para apoyarnos y brindarnos afecto y contención mutuamente”, sostuvo durante la entrevista, subrayando la importancia de no soltar la mano cuando se trata de salud mental.

En las últimas fiestas, durante la Navidad, Julieta ya había mostrado que su hermano más grande había pasado la noche en familia. Aquella presencia marcó la primera aparición en una festividad junto a sus seres queridos tras ese proceso de recuperación. La Nochebuena del clan se desarrolló en un ambiente íntimo, con un dress code en blanco y negro que reflejó el estilo clásico y elegante de la familia. Los lazos intergeneracionales se hicieron presentes, ya que hijos, nietos y parejas participaron de la velada, fortaleciendo la unión del grupo.

Palito Ortega, Evangelina Salazar y sus hijos eligieron el bajo perfil y la contención discreta para acompañar la recuperación de Martín Ortega

Cabe recordar que la internación de Martín comenzó en junio, en una clínica de rehabilitación dedicada a tratar adicciones. El ingreso, previsto inicialmente para cuatro meses, se extendió a seis con el objetivo de completar el proceso de recuperación. Durante ese tiempo, la familia eligió el bajo perfil y una contención discreta, limitando la exposición pública y permitiendo a Martín enfocarse en su tratamiento.

La reintegración de Martín al entorno familiar tuvo un primer anticipo doce días antes de la Navidad, cuando asistió al cumpleaños de su hermana Rosario Ortega. Ese evento, realizado al aire libre y documentado en redes sociales, reunió a hermanos, sobrinos y allegados, dando cuenta de la camaradería y el afecto que acompañaron los meses de recuperación.