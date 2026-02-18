El tierno tatuaje de Melody Luz para inmortalizar el amor por su hija: “Mi puentecito de vida”

La bailarina compartió en sus redes sociales imágenes de su nuevo tatuaje, generando interacción con sus más de 948 mil seguidores

A más de dos años de su llegada, el nacimiento de Venezia cambió para siempre la vida de Melody Luz. Desde entonces, tanto la bailarina como su pareja, Alex Cannigia, la definen como el amor de sus vidas. Tal es el amor que siente la artista que en las últimas horas decidió inmortalizarlo y plasmarlo en su piel. Fue así como este martes la joven compartió el nuevo tatuaje que se había hecho.

Todo comenzó cuando Luz compartió una story con sus más de 948 mil seguidores en la que una tatuadora se encontraba trabajando en su brazo izquierdo. “Adiviná qué me estoy tatuando”, escribió para iniciar el juego de ida y vuelta con sus fanáticos. Horas después, la joven publicó la respuesta de una usuaria, quien había acertado: “El nombre de tu hija”.

Fue así como, acto seguido, Melody publicó una imagen de su nuevo tatuaje. “Mi puentecito de vida”, escribió la bailarina junto al dibujo en su piel. Con el nombre de su pequeña como base, la bailarina se tatuó un puente que simboliza el amor que siente por la niña.

Melody Luz inmortalizó el nombre de su hija Venezia con un tatuaje en su brazo izquierdo, simbolizando el amor maternal (Instagram)

Además de su hija, otra de las personas más importantes en la vida de Luz es Alex Caniggia. Por esa misma razón, días atrás, la bailarina decidió acompañar a su pareja en su cumpleaños y darle una sorpresa por sus 33 años.

El evento, organizado como sorpresa por Melody reunió al círculo más cercano de ambos y fue difundido a través de imágenes y mensajes en redes sociales.

La decoración de la celebración tuvo como eje el color dorado. Globos, cortinas y luces cálidas crearon un entorno privado y acogedor, con detalles de madera, piedra e iluminación suave.

En las fotografías compartidas, se observa la llegada de los invitados y la reacción de su hija Venezia ante el decorado. Las imágenes también muestran instantes de juegos y gestos de afecto entre los tres, reafirmando el perfil de fiesta familiar.

Alex Caniggia celebró su cumpleaños número 33 con una fiesta sorpresa íntima organizada por Melody Luz y dedicada a la familia

Melody Luz fue responsable de la organización y de la visibilidad del festejo. En una publicación en redes, le dedicó un mensaje a Alex: “Feliz cumple al superpapu de nuestras vidas! Sin dudas tu mejor rol es el de papá y es el que me enamora y saca sonrisas”. Además, expresó su gratitud por “elegirnos y querernos como lo haces” y compartió el deseo de sumar más viajes y recuerdos en familia.

Por su parte, Alex Caniggia eligió un estilo propio para referirse a su cumpleaños en redes sociales. “Hoy no cumplo años, cumplo dominación”, publicó, y agradeció a Melody: “Gracias mi amor por esta cena sorpresa. Te amo”. Estas palabras ratificaron su identidad extrovertida y el énfasis en el cariño familiar.

Entre los retratos, se vio a Alex sosteniendo a Venezia junto a la torta decorada con luces y la inicial “A”, mientras compartían la mesa en familia con platos preparados especialmente para la ocasión. La decoración y las escenas de unión familiar subrayaron el carácter privado del festejo y la importancia de construir recuerdos compartidos.

La celebración se produjo luego de meses marcados por la exposición mediática de la pareja, crisis sentimentales y distanciamientos públicos. Luego de ese periodo, Melody relató en una entrevista con Sebi Manzoni, en Entrevista Rosa, las situaciones dolorosas que vivió en el embarazo, señalando que no había podido perdonar al influencer por sus engaños en un momento de gran sensibilidad.

Tras un tiempo de inestabilidad, la pareja anunció su separación meses atrás, acompañada de reproches y mensajes en redes sociales, además de un breve romance de Melody con Santiago del Azar. Más tarde, y tras encuentros motivados por la crianza de su hija, Alex y Melody iniciaron un proceso de reconciliación. La bailarina ha reconocido que las heridas persisten y que sigue trabajando en un perdón completo.

A pesar del trasfondo de crisis y exposición en los medios, la celebración familiar de Alex Caniggia destacó el valor que ambos otorgan a la unión y a los momentos compartidos. Las imágenes y dedicatorias enfatizaron el protagonismo de su hija y el deseo de reconstruir el vínculo familiar.