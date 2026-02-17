Úrsula Corberó compartió la primera salida junto a su hijo Dante: “Hola, soy mami”

Úrsula Corberó en el paseo de Dante, su hijo recién nacido junto al Chino Darín

Úrsula Corberó fue vista en Barcelona dando su primer paseo público junto a su hijo Dante, a pocos días del nacimiento del bebé. La actriz apareció empujando un cochecito marrón por los alrededores del Arco de Triunfo de la ciudad catalana, vestida con un abrigo negro y gafas de sol. La escena, protagonizada por una de las parejas más reservadas del espectáculo hispanoamericano, atrajo la atención de quienes transitaban la zona y marcó un momento significativo en su vida personal.

La llegada de Dante, primer hijo de la actriz catalana y el Chino Darín, se produjo el lunes 9 de febrero en una clínica de Barcelona. La pareja gestionó el embarazo y el nacimiento con máxima discreción, evitando grandes anuncios y reservando detalles, como el sexo del bebé y su nombre, que mantuvieron privados incluso tras el parto. En septiembre del año anterior, Corberó había confirmado su embarazo por redes sociales con la frase “Esto no es IA”. Tras dar a luz y mostrarse caminando junto a su hijo, la actriz española compartió otra publicación íntima: “Hola. Soy mami 😢💔”.

En las semanas previas al nacimiento, se especuló sobre la ciudad donde se daría el parto: Madrid, Buenos Aires o Barcelona. Finalmente, la pareja eligió Barcelona, una decisión que permitió el acompañamiento tanto de familiares de Corberó como de los Darín, ya que Ricardo, con Flor, su esposa, habían viajado a España. Luego, el Chino Darín explicó que “el chico nace donde la madre quiere” y que lo fundamental era que su pareja se sintiera cómoda y segura.

El Chino Darín y Úrsula Corberó son pareja desde hace diez años

El propio Chino Darín compartió su experiencia tras el nacimiento, en el aeropuerto de Madrid, poco antes de viajar a Buenos Aires por compromisos laborales. “Soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital”, afirmó. El actor explicó que pudo compartir dos días con su hijo recién nacido antes de la partida, y que el momento tuvo un “impacto profundo” en su vida personal y familiar. También conversó largamente sobre el tema con su padre, Ricardo Darín, quien evitó consejos estrictos y resaltó la importancia de vivir la paternidad en carne propia.

El Chino Darín, antes de viajar a la Argentina luego del nacimiento de su hijo

La revelación del nombre del bebé fue uno de los episodios más esperados tras el nacimiento. Si bien la pareja había mantenido la identidad de su hijo bajo absoluta reserva, fue Ricardo Darín quien comunicó públicamente el nombre. “Se llama Dante y es un nombre con mucho significado. Es bonito, es muy bonito”, declaró, despejando así las dudas tanto de los medios como de los seguidores.

Respecto al recién nacido, el actor comentó: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”. Con estas palabras, subrayó la emoción que genera descubrir rasgos y gestos en las primeras horas de vida del bebé.

Ricardo Darín el día que contó el nombre de su nieto, Dante

Además, se refirió a la experiencia de la paternidad desde la perspectiva de su hijo Chino. Alejado de consejos tradicionales, remarcó: “No hay consejos posibles, es una experiencia que cada uno debe vivir en carne propia”. Así, dejó en claro que cada padre transita este momento de manera única, sin fórmulas universales.

Corberó y Chino Darín mantienen una relación desde hace más de diez años, iniciada durante el rodaje de la serie La Embajada. A lo largo de esa década, ambos han optado por la discreción y la estabilidad. Las familias de los actores se reunieron en Barcelona para acompañar la llegada de Dante, reforzando el entorno íntimo e internacional de este nuevo capítulo familiar.

Con la llegada de Dante, la atmósfera que envuelve a padres, abuelos y amigos es de entusiasmo y satisfacción compartida. La felicidad por el nacimiento se ha extendido al círculo cercano, consolidando una etapa que marca un antes y un después para la familia.