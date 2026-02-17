Teleshow

Úrsula Corberó compartió la primera salida junto a su hijo Dante: “Hola, soy mami”

Mientras el Chino Darín, papá del bebé, debió viajar a la Argentina, la madre se fotografió de paseo con el recién nacido por Barcelona

Guardar
Úrsula Corberó en el paseo
Úrsula Corberó en el paseo de Dante, su hijo recién nacido junto al Chino Darín

Úrsula Corberó fue vista en Barcelona dando su primer paseo público junto a su hijo Dante, a pocos días del nacimiento del bebé. La actriz apareció empujando un cochecito marrón por los alrededores del Arco de Triunfo de la ciudad catalana, vestida con un abrigo negro y gafas de sol. La escena, protagonizada por una de las parejas más reservadas del espectáculo hispanoamericano, atrajo la atención de quienes transitaban la zona y marcó un momento significativo en su vida personal.

La llegada de Dante, primer hijo de la actriz catalana y el Chino Darín, se produjo el lunes 9 de febrero en una clínica de Barcelona. La pareja gestionó el embarazo y el nacimiento con máxima discreción, evitando grandes anuncios y reservando detalles, como el sexo del bebé y su nombre, que mantuvieron privados incluso tras el parto. En septiembre del año anterior, Corberó había confirmado su embarazo por redes sociales con la frase “Esto no es IA”. Tras dar a luz y mostrarse caminando junto a su hijo, la actriz española compartió otra publicación íntima: “Hola. Soy mami 😢💔”.

En las semanas previas al nacimiento, se especuló sobre la ciudad donde se daría el parto: Madrid, Buenos Aires o Barcelona. Finalmente, la pareja eligió Barcelona, una decisión que permitió el acompañamiento tanto de familiares de Corberó como de los Darín, ya que Ricardo, con Flor, su esposa, habían viajado a España. Luego, el Chino Darín explicó que “el chico nace donde la madre quiere” y que lo fundamental era que su pareja se sintiera cómoda y segura.

El Chino Darín y Úrsula
El Chino Darín y Úrsula Corberó son pareja desde hace diez años EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

El propio Chino Darín compartió su experiencia tras el nacimiento, en el aeropuerto de Madrid, poco antes de viajar a Buenos Aires por compromisos laborales. “Soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital”, afirmó. El actor explicó que pudo compartir dos días con su hijo recién nacido antes de la partida, y que el momento tuvo un “impacto profundo” en su vida personal y familiar. También conversó largamente sobre el tema con su padre, Ricardo Darín, quien evitó consejos estrictos y resaltó la importancia de vivir la paternidad en carne propia.

El Chino Darín, antes de
El Chino Darín, antes de viajar a la Argentina luego del nacimiento de su hijo

La revelación del nombre del bebé fue uno de los episodios más esperados tras el nacimiento. Si bien la pareja había mantenido la identidad de su hijo bajo absoluta reserva, fue Ricardo Darín quien comunicó públicamente el nombre. “Se llama Dante y es un nombre con mucho significado. Es bonito, es muy bonito”, declaró, despejando así las dudas tanto de los medios como de los seguidores.

Respecto al recién nacido, el actor comentó: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”. Con estas palabras, subrayó la emoción que genera descubrir rasgos y gestos en las primeras horas de vida del bebé.

Ricardo Darín el día que
Ricardo Darín el día que contó el nombre de su nieto, Dante

Además, se refirió a la experiencia de la paternidad desde la perspectiva de su hijo Chino. Alejado de consejos tradicionales, remarcó: “No hay consejos posibles, es una experiencia que cada uno debe vivir en carne propia”. Así, dejó en claro que cada padre transita este momento de manera única, sin fórmulas universales.

Corberó y Chino Darín mantienen una relación desde hace más de diez años, iniciada durante el rodaje de la serie La Embajada. A lo largo de esa década, ambos han optado por la discreción y la estabilidad. Las familias de los actores se reunieron en Barcelona para acompañar la llegada de Dante, reforzando el entorno íntimo e internacional de este nuevo capítulo familiar.

Con la llegada de Dante, la atmósfera que envuelve a padres, abuelos y amigos es de entusiasmo y satisfacción compartida. La felicidad por el nacimiento se ha extendido al círculo cercano, consolidando una etapa que marca un antes y un después para la familia.

Temas Relacionados

Úrsula CorberóBarcelonaChino DarínRicardo DarínNacimiento de DanteVida Familiar

Últimas Noticias

Martín Migueles se mostró entrenando a Valentino López, otra señal de su regreso con Wanda

En medio de las continuas turbulencias de la pareja, Migueles posteó una foto cómplice junto al hijo de Wanda y Maxi López

Martín Migueles se mostró entrenando

Pagani volvió a derrapar: el comentario sobre Costa que generó polémica: “Creí que era un tipo”

En Bendita, el periodista expresó un comentario misógino que rápidamente se viralizó en las redes. Venía de criticar a las mujeres que comentan fútbol

Pagani volvió a derrapar: el

Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: “No es causalidad de divorcio”

La conductora reveló que tuvo un affaire dentro de su matrimonio, luego del mal momento que vivió con el engaño del conductor deportivo con Natacha Jaitt

Yanina Latorre confesó que le

El desgarrador mensaje de Marta González a 25 años de la muerte de su hijo Leandro: “Queda poco para que estemos juntos”

La actriz recordó a Leandro Sosa, que murió en México en 2001 en un accidente automovilístico. Las reacciones ante su conmovedor posteo

El desgarrador mensaje de Marta

Entre la amistad y el trabajo, Diego Peretti y Federico D’Elía volvieron a actuar juntos después de Los Simuladores

Los artistas estuvieron en Infobae al Mediodía y hablaron de su nuevo proyecto compartido en el teatro del Paseo La Plaza

Entre la amistad y el
DEPORTES
Real Madrid vence al Benfica

Real Madrid vence al Benfica por la Champions: el partido estuvo detenido porque Vinicius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Tras su gol en Real Madrid-Benfica, Vinícius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista: la secuencia de la polémica

La insólita revelación de un ex jugador del Barcelona sobre un campeón del mundo con Argentina: “Se probó y era muy malo”

“Imperdonable”: el blooper de la Juventus en la derrota 5-2 ante el Galatasaray de Icardi por la Champions

TELESHOW
Martín Migueles se mostró entrenando

Martín Migueles se mostró entrenando a Valentino López, otra señal de su regreso con Wanda

Pagani volvió a derrapar: el comentario sobre Costa que generó polémica: “Creí que era un tipo”

Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: “No es causalidad de divorcio”

El desgarrador mensaje de Marta González a 25 años de la muerte de su hijo Leandro: “Queda poco para que estemos juntos”

Entre la amistad y el trabajo, Diego Peretti y Federico D’Elía volvieron a actuar juntos después de Los Simuladores

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció las primeras

Donald Trump anunció las primeras inversiones bajo el acuerdo comercial con Japón

Rusia y Ucrania concluyeron su primera jornada de diálogo en Ginebra sin avances tras horas de “negociaciones muy tensas”

Ginebra se convierte en centro de la diplomacia mundial por las conversaciones Estados Unidos-Irán y Ucrania-Rusia

Ucrania alcanza el retorno de 2.000 niños deportados desde el inicio de la guerra

Entrenador panameño de fútbol anuncia su “nuevo equipo” antes del Mundial