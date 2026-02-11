Chino Darín, entre la felicidad por ser papá y el desafío de alejarse de su hijo: “Logré estar en el parto”

El Chino Darín habló pro primera vez tras ser padre y reveló el nombre de su hijo (Video: Europa Press)

Radiante de felicidad, el Chino Darín compartió por primera vez sus emociones tras convertirse en padre primerizo junto a Úrsula Corberó. El actor argentino, recién llegado al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, se mostró visiblemente emocionado al hablar de los primeros días con su hijo, nacido en Barcelona. La noticia, esperada por sus seguidores, llegó acompañada de una revelación especial: el nombre del niño, Dante.

A pesar de la alegría, el actor atraviesa un momento agridulce. Sus compromisos laborales en Buenos Aires lo obligan a ausentarse de su familia en estos primeros días. “Me quiero matar, pero soy muy afortunado, pensé que no podía venir, logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante”, expresó ante la prensa, al reflejar el contraste entre la felicidad de la paternidad y la dificultad de separarse tan pronto.

El actor reconoció que no pudo disfrutar todo lo que hubiera querido de su hijo recién nacido. La premura de su viaje quedó clara en sus palabras: “Tuve la oportunidad de interactuar con él estos dos días y fue para mí una experiencia increíble”. A pesar de la distancia inminente, subrayó la importancia de haber estado presente en el parto y en las primeras horas de vida de Dante.

Chino Darín, 'obligado' a separarse de Úrsula Corberó y el pequeño Dante en sus primeros días como papá

El nacimiento se produjo el lunes en la ciudad de Barcelona, rodeado de un ambiente familiar. Durante todo el embarazo, Darín y Corberó optaron por mantener en reserva tanto la identidad como el nombre del niño. Esta decisión de privacidad se mantuvo hasta el final, lo que despertó la curiosidad entre los seguidores de ambos.

El momento de la revelación fue especial. El propio Chino anunció ante los medios el nombre escogido: Dante. El actor, aún con la emoción reflejada en el rostro, compartió detalles de cómo vivieron este proceso en pareja y la importancia de preservar ciertos aspectos de su vida personal.

Al referirse a la experiencia del parto, no ocultó la intensidad de sus emociones. La definió como “gloriosa y transformadora a nivel vital”, al destacar el profundo impacto que este momento tuvo en su vida. Dejó claro que la llegada del menor marcó un antes y un después, tanto a nivel personal como familiar.

Ricardo Darín a la salida del hospital donde ha nacido su nieto, hijo de Chino Darín y Úsula Corberó (Europa Press)

En los días previos y posteriores al nacimiento, la familia jugó un papel central. Chino y Úrsula estuvieron acompañados por sus seres queridos en Barcelona, lo que contribuyó a crear un ambiente cálido y de contención para la pareja y el recién nacido.

Sobre el vínculo con su padre, Ricardo Darín, Chino aclaró que no recibió consejos explícitos sobre la paternidad, aunque ambos conversaron extensamente sobre el tema. “Esto es una construcción a futuro, con mucha paciencia y dedicación. Mi padre y yo nos la pasamos hablando de esto sin parar desde que nos enteramos de que Úrsula estaba embarazada, acepto consejos de todo el mundo”, explicó.

La llegada de Dante también significó un cambio en la dinámica familiar, sobre todo para Ricardo Darín, quien vive la experiencia de convertirse en abuelo por primera vez. Según relató el Chino, “se le cae la baba, está feliz, a todos alrededor nos pasa un poco esto”. Estas palabras reflejan el entusiasmo y la emoción que atraviesan a toda la familia ante la llegada del nuevo integrante.

Los actores Úrsula Corberó y Chino Darín durante la presentación de 'La odisea de giles' en el Festival de San Sebastián 2019. (EUROPA PRESS).

El lugar donde nacería fue motivo de análisis durante el embarazo. Chino reveló que, si bien hubo un debate inicial, la decisión se tomó rápidamente: “En algún momento, sabiendo que tenía un compromiso de trabajo largo, evaluamos pero muy rápidamente decidimos que no. Entendí que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien así, que ella se sintiese cómoda”.

La elección de Barcelona, ciudad natal de Úrsula Corberó, respondió a la necesidad de que la madre se sintiera segura y tranquila durante el parto. Chino puso en primer plano el bienestar de su pareja al aceptar que la decisión final recaía en ella. Este gesto fue valorado por ambos y sentó las bases para el comienzo de una nueva etapa familiar.

Aunque Darín debe regresar a Buenos Aires por motivos profesionales y la distancia se presenta como un obstáculo, el actor confía en poder reunirse pronto con Úrsula y Dante. “Lo intentaré lo antes posible pero creo que pasará un tiempito”, confesó, al mostrar la mezcla de ansiedad y esperanza que lo acompaña en estos primeros días de paternidad.

La experiencia de convertirse en padre primerizo dejó una huella profunda en el Chino, quien, pese a las dificultades de la distancia y las responsabilidades laborales, celebra cada instante vivido junto a su hijo y su pareja.