Desbordó un río en Córdoba y evacuaron a varias familias: el agua ingresó a las casas y superó el metro de altura

La Policía de Córdoba junto a Defensa Civil, DUAR y Bomberos Voluntarios, entre otros, llevaron a cabo operativos en Villa Dolores y Las Tapias, debido a la crecida del río Los Sauces (video X: @PoliciaCbaOf

Varias personas debieron ser evacuadas este fin de semana en Villa Dolores y la localidad vecina de Las Tapias, en la provincia de Córdoba, tras la repentina crecida del río Los Sauces, lo que además dejó varias casas inundadas. Equipos de rescate y autoridades provinciales trabajaron en la asistencia y en el rescate de animales.

El desborde anegó varias viviendas en la zona de La Pintada, donde el agua llegó a alcanzar en la tarde del sábado hasta un metro y medio de altura en algunos domicilios. De acuerdo con La Voz del Interior, el episodio se desencadenó luego de la apertura paulatina de tres compuertas del dique Ingeniero Medina Allende, debido a que todas las estructuras de contención de la región ya habían superado el nivel del vertedero. Esto resultó en un fuerte incremento del caudal lo que provocó el desborde del cauce natural, que tuvo su origen en las lluvias intensas que se registraron desde el viernes en la provincia.

Los primeros reportes oficiales confirmaron que el operativo de emergencia desplegado incluyó la participación de Defensa Civil, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de San Javier, Bomberos Voluntarios, ETAC y personal de la Policía de Córdoba, quienes trabajaron en el relevamiento, rescate, evacuación y asistencia de los vecinos afectados.

Al menos 50 personas fueron evacuadas (Foto X: @PoliciaCbaOf)

Las tareas se concentraron principalmente en el barrio Piedra Pintada de Villa Dolores, en los pueblos San Pedro y Villa Sarmiento; y en una zona de camping de Las Tapias. En total, 26 personas fueron rescatadas en las primeras horas de la emergencia, y en los siguientes relevamientos la cifra ascendió a 50 evacuados, mientras se mantenía la asistencia a familias que permanecieron aisladas pero fuera de peligro. También hubo cierre de puentes y anegamientos de calles.

En la zona más comprometida, el agua llegó a cubrir hasta un metro y medio en el interior de algunas viviendas, lo que obligó al traslado preventivo de los habitantes hacia espacios seguros y centros de resguardo habilitados por las autoridades municipales. Además del auxilio a las personas, los equipos trabajaron para rescatar 12 perros que habían quedado atrapados en viviendas y patios anegados por la crecida. En paralelo, se realizaron recorridas para asistir a otros vecinos que, si bien permanecieron en sus casas, quedaron rodeados por el agua, aunque sin riesgos para su integridad física.

El anticipo de la apertura del dique La Viña (Facebook Municipalidad de Villa Dolores)

El aviso de las autoridades de Villa Dolores ante la apertura de las compuertas y la crecida del río Los Sauces (Facebook Municipalidad de Villa Dolores)

La marca que registró dique Las Viñas, llevó a tomar la decisión de abrir las compuertas. El número superó los 100 metros lo que provocó que el embalse nivelador de Boca del Río -ubicado a varios kilómetros al oeste en la zona de Las Tapias-, alcance su capacidad máxima.

Las autoridades municipales y provinciales recomendaron a la población evitar circular por sectores cercanos a los cursos de agua y atender las indicaciones de los organismos de seguridad. A pesar de los avisos a la población de extremar los cuidados y no ingresar a las áreas restringidas, se realizaron varios rescates. Uno de ellos ocurrió en Villa Allende, en la zona de la calle Sargento Cabral, donde un motociclista fue arrastrado por el agua al intentar cruzar un vado que estaba cerrado debido al aumento del caudal.

Así corría el agua por el balneario Paso de Las Tropas en la localidad de Las Calles, Traslasierra, tras la apertura de compuertas en diques (Facebook: traslasierranoticias)

El jueves de la semana pasada, tras un intenso temporal de lluvia y tormenta en Córdoba se produjo la crecida de varios ríos. En Mina Clavero, una mujer de 56 años debió ser rescatada después de quedar aislada en una isla de piedras en el balneario Los Elefantes, al ser sorprendida por el aumento repentino del caudal del río Los Sauces. Personal del DUAR San Alberto acudió al lugar, desplegó técnicas de salvamento acuático y logró trasladarla a la orilla sin que presentara lesiones de gravedad. La víctima recibió atención médica en el sitio, sin necesidad de ser derivada a un hospital.

En paralelo, las crecidas también afectaron al Valle de Calamuchita, donde el río Los Reartes destruyó la pasarela peatonal de Villa Alpina, una estructura clave que conecta los dos sectores del paraje cuando el vado se vuelve intransitable.