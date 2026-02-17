Teleshow

Murió Juan Carlos Desanzo, director emblemático de Eva Perón y El Polaquito, a los 88 años

La obra del reconocido realizador deja una huella artística y ética en generaciones que hoy valoran su compromiso. Su última aparición en el Congreso contra la reforma laboral

Uno de los filmes más reconocidos del realizador

Juan Carlos Desanzo, figura clave del cine argentino, murió a los 88 años, según confirmó Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). Como director, guionista y director de fotografía, su obra abarcó varias generaciones y géneros fundamentales para la cultura nacional.

La noticia es una pérdida irreparable para la industria, reconocido como uno de los mayores autores del cine nacional y por su contribución permanente a la identidad del sector.

Desanzo inició su carrera en los años 60 como director de fotografía en películas emblemáticas. Entre sus trabajos más destacados figuran Un guapo del 900, La hora de los Hornos, The Players vs. Ángeles Caídos, Crónica de una señora, Los gauchos judíos, Juan Moreira, La Tregua, No toquen a la nena, El muerto, Los pasajeros del jardín y El infierno tan temido.

Su labor en estos títulos fue alabada por su variedad de estilos y una reconocida habilidad técnica dentro del medio. DAC lo describió como compañero constante y firme defensor del quehacer cinematográfico.

Desde 1983, Desanzo se consolidó como director y guionista, sumando títulos esenciales para el cine nacional. Entre ellos se encuentran El desquite, En retirada, La búsqueda, Al filo de la ley, Eva Perón, Hasta la victoria siempre, La venganza, El amor y el espanto, El Polaquito y Verano amargo.

Menos de una semana antes de su muerte, Desanzo participó de una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación junto al Espacio Audiovisual Nacional. El director manifestó un respaldo significativo al reclamo contra la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. El reconocido director, figura emblemática del cine argentino, se sumó así a un grupo diverso de artistas y legisladores preocupados por el destino de la producción cultural local. “Cuando hice mi película Eva Perón fui apoyado fervientemente por la diputada peronista Patricia Bullrich”, lanzó, a pura ironía en su exposición.

El Espacio Audiovisual Nacional aglutinó a personalidades de distintas áreas del cine, la televisión y la cultura. La participación de Desanzo fortaleció la legitimidad del reclamo, ya que su trayectoria como realizador lo convirtió en una voz respetada dentro y fuera del ámbito audiovisual.

Para Juan Carlos Desanzo  el cine fue mucho más que una vocación, fue su refugio diario. El también fotógrafo, reconocido por su amplia trayectoria y por haber colaborado con figuras centrales del cine argentino, definió desde sus primeros años su vínculo con las películas y las cámaras.

“A los cinco años tuve que empezar a trabajar, mi realidad era muy carenciada”, relató Desanzo durante una conversación con Coco Blaustein en Radio Nacional en 2020. El director recordó que sus primeras tareas incluían repartir hielo en un carrito con rulemanes, una imagen que ilustra la precariedad de su entorno.

La oportunidad de descubrir el cine llegó de manera fortuita. “Una vez me tocó hablar con un hombre que me pidió si podía entregar sus folletos de su cine en todos los domicilios donde entregaba el hielo. Así fue que a cambio me dejaba entrar al cine todas las veces que quisiera gratis. Todos los días de mi vida iba al cine”, confesó, sintetizando en esa experiencia la raíz de su amor por el séptimo arte.

A lo largo de su recorrido, se consolidó como uno de los más requeridos directores de fotografía del país. Trabajó junto a Fernando “Pino” Solanas en proyectos de fuerte contenido político y social, como La Hora de los Hornos (1968). Sobre esa experiencia, Desanzo definió la película como “una película clandestina” y la reconoció como “un acto de liberación”. Toda una declaración que resume el clima de época y los riesgos asumidos por los realizadores.

La despedida al realizador será en una ceremonia privada. El impacto, el compromiso y la fortaleza de Juan Carlos Desanzo seguirán vivos en la industria que ayudó a construir.

